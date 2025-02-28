Через несколько месяцев не останется приложения Skype: предлагают пользоваться альтернативой

Skype начали использовать в 2003 г., с 2011 г. приложение было частью стабильности Microsoft. Появление в 2017 г. Microsoft Teams стало началом конца Skype.
По данным портала Tom’s Guide, в 2021 г. Teams заложил основы конца Skype for Business. Видеочаты Teams были интегрированы в Windows 11, значит Microsoft хотела, чтобы Teams стала единственным вариантом для общения частных лиц и бизнеса.
Многие люди думали, что Skype еще продержится, тем более, что для полного исчезновения Skype for Business потребовалось почти два года. Сейчас Microsoft вместо Skype предлагает Microsoft Teams.
За это время появились и другие приложения - Apple, FaceTime, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Meet, Zoom и др.