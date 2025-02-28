Через несколько месяцев не останется приложения Skype: предлагают пользоваться альтернативой

Skype начали использовать в 2003 г., с 2011 г. приложение было частью стабильности Microsoft. Появление в 2017 г. Microsoft Teams стало началом конца Skype.

По данным портала Tom’s Guide, в 2021 г. Teams заложил основы конца Skype for Business. Видеочаты Teams были интегрированы в Windows 11, значит Microsoft хотела, чтобы Teams стала единственным вариантом для общения частных лиц и бизнеса.

Многие люди думали, что Skype еще продержится, тем более, что для полного исчезновения Skype for Business потребовалось почти два года. Сейчас Microsoft вместо Skype предлагает Microsoft Teams.