2025.02.28 14:23

Через несколько месяцев не останется приложения Skype: предлагают пользоваться альтернативой

 
Русне Валаткайте
ru.DELFI.lt
„Skype“
„Skype“
ФОТО: Shutterstock

Приложение для обмена сообщениями и видеочата Skype до мая 2025 года будет отключено, таковы новейшие данные Skype for Windows. Это заметили читатели XDADevelopers и подтвердили работники.

Skype начали использовать в 2003 г., с 2011 г. приложение было частью стабильности Microsoft. Появление в 2017 г. Microsoft Teams стало началом конца Skype.

По данным портала Tom’s Guide, в 2021 г. Teams заложил основы конца Skype for Business. Видеочаты Teams были интегрированы в Windows 11, значит Microsoft хотела, чтобы Teams стала единственным вариантом для общения частных лиц и бизнеса.

Многие люди думали, что Skype еще продержится, тем более, что для полного исчезновения Skype for Business потребовалось почти два года. Сейчас Microsoft вместо Skype предлагает Microsoft Teams.

За это время появились и другие приложения - Apple, FaceTime, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Meet, Zoom и др.

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