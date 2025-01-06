Через год после взрыва в восстановленный дом вернулся только один житель

Представитель инициативной группы по восстановлению дома Антанас Крикшчюнас сказал, что в дом вернулся только один житель.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на пресс-конференции сказал, что жители смогут поселиться в доме уже на первой неделе декабря. Он сказал, что жителям боковых квартир достаточно сделать косметический ремонт, а вот владельцам пострадавших квартир придется восстанавливать все “с нуля“.

За год дом был восстановлен, это обошлось в 1,3 млн. евро. Работы были завершены в ноябре 2024 года, власти города прогнозировали, что жители в скором времени вернутся к себе домой.

Напомним, что взрыв и пожар в этом доме в Вильнюсе произошел год назад. В результате погибли два человека - мужчина и малолетний ребенок. Без крова остались 57 жителей, часть из них переехала в социальное жилье.

„На 100% гарантировать не могу, я не являюсь в числе тех, кто поселился там. Из того, что мне известно, переехал и живет один житель, у которого не было иного варианта в силу финансовых или каких-то иных причин“, – сказал он.

По его словам, другим жителям придется ремонтировать квартиры.

„Лично для меня больше всего хлопот доставляет необходимость разбирать перегородки и менять трубы, которые лопнули внутри квартиры, я уже не говорю о тех квартирах, которые пришлось заново отстраивать, где остались только голые перегородки. Думаю, еще несколько месяцев в доме будут хозяйничать только рабочие“, – сказал он.