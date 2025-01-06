2025.01.06 07:07

Через год после взрыва в восстановленный дом вернулся только один житель

 
ru.DELFI.lt
Nuo gaisro nukentėjęs Viršuliškių g. 101 daugiabutis
Nuo gaisro nukentėjęs Viršuliškių g. 101 daugiabutis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Прошел год со дня взрыва в многоквартирном доме в столичном микрорайоне Виршулишкес, на сегодняшний день в восстановленный дом вернулся только один его жилец, пишет портал madeinvilnius.lt со ссылкой на агентство BNS.

Напомним, что взрыв и пожар в этом доме в Вильнюсе произошел год назад. В результате погибли два человека - мужчина и малолетний ребенок. Без крова остались 57 жителей, часть из них переехала в социальное жилье.

За год дом был восстановлен, это обошлось в 1,3 млн. евро. Работы были завершены в ноябре 2024 года, власти города прогнозировали, что жители в скором времени вернутся к себе домой.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на пресс-конференции сказал, что жители смогут поселиться в доме уже на первой неделе декабря. Он сказал, что жителям боковых квартир достаточно сделать косметический ремонт, а вот владельцам пострадавших квартир придется восстанавливать все “с нуля“.

Представитель инициативной группы по восстановлению дома Антанас Крикшчюнас сказал, что в дом вернулся только один житель.

„На 100% гарантировать не могу, я не являюсь в числе тех, кто поселился там. Из того, что мне известно, переехал и живет один житель, у которого не было иного варианта в силу финансовых или каких-то иных причин“, – сказал он.

По его словам, другим жителям придется ремонтировать квартиры.

„Лично для меня больше всего хлопот доставляет необходимость разбирать перегородки и менять трубы, которые лопнули внутри квартиры, я уже не говорю о тех квартирах, которые пришлось заново отстраивать, где остались только голые перегородки. Думаю, еще несколько месяцев в доме будут хозяйничать только рабочие“, – сказал он.

Горсовет принял решение, что временным жильем жители этого дома смогут пользоваться до апреля 2025 года, но если потребуется, смогут там оставаться и дольше.

Напомним, что следователи обнаружили на месте взрыва в этом доме следы взрывчатых веществ, поэтому основная версия взрыва - намеренные действия погибшего мужчины.

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