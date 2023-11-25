Чем заняться в выходные дни в Вильнюсе: список мероприятий

Парад военной техники

Где? проспект Конституциёс

Когда? с 12:00 ч.

По случаю 105-й годовщины восстановления Литовской армии состоится военный парад. В нем примут участие больше 1400 военных, 100 единиц военной техники.

Открытие центра зимних развлечений "Лепкальнис"

25 ноября, в 9 ч. открылся центр зимних развлечений "Лепкальнис".

Устойчивое будущее 2023

Где? Litexpo

Когда? с 09:00 ч.

Мероприятие, посвященное объединению бизнеса, организаций и ведомств, для создания устойчивого будущего.

Фестиваль культуры HIP-HOP Urban Essentials

Где? Лукишкская тюрьма

Когда? с 16:00 ч.

Urban Essentials проходил в 2012 и 2013 гг. Спустя 10 лет он вернулся.

Конкурс талантов в мире моды INJEKCIJA 2023

Где? Вильнюсская художественная академия

Когда? с 19:00 ч.

Финал 15-ого международного конкурса талантов в мире моды INJEKCIJA!

VAF’est 2023

Где? Loftas

Когда? с 17:00 до 22:00 ч.