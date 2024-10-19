2024.10.19 09:38

Чем заняться в Вильнюсе в выходные дни: список мероприятий

 
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Vilniuje baigta restauruoti Šv. Kotrynos bažnyčia
Vilniuje baigta restauruoti Šv. Kotrynos bažnyčia
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

19-20 октября в Вильнюсе состоится немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Фотовыходные ’24

Где? Национальная галерея искусств

Когда? с 11 ч. 19 октября до 17 ч. 20 октября

Это единственное такое мероприятие в Литве. Его проводят в четвертый раз. Посетителей приглашают в насыщенный мир фотографий. Ждут встречи с известными фотографами, состоится ярмарка и дискуссии. Вход бесплатный.

XXI Международный фестиваль авторской песни „Это я“

Где? костел Св. Екатерины

Когда? 19 октября в 12.00 ч.

Международный фестиваль авторской песни „Это я“ проводят с 2003 года. На фестивале выступают и молодые артисты.

GameOn 2024

Где? Litexpo

Когда? 19-20 октября весь день

Уже само название (GameON) несет в себе вызов! В выставочных залах LITEXPO ждут:

– Применение новейших технологий в индустрии игр;

– Масса виртуальных и физических ощущений;

– Встреча с создателями игр, участие в дискуссиях;

– зона Cosplay zona…

Мероприятия проходят в LITEXPO 18-20 октября.

Выставка шампанского „49 млн…“

Где? Holiday Inn Vilnius

Когда? 10-13 ч.; 14-17 ч.; 18-21 ч.

В девятый раз проводят выставку шампанского „49 млн…“, на которой 19 импортеров представят шампанское, каву, франчакорту, британское игристое вино. Можно познакомиться и попробовать 250 видов игристого вина.

Неудобное кино. Я еще не такая, какой хочу быть

Где? музей MO

Когда? 20 октября 15.00 ч.

В октябре в музее MO проходит цикл просмотра фильмов в рамках фестиваля „Неудобное кино“.

20 октября, в 15 ч. состоится показ фильма „Я еще не такая, какой хочу быть“.

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