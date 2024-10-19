Чем заняться в Вильнюсе в выходные дни: список мероприятий

Фотовыходные ’24
Где? Национальная галерея искусств
Когда? с 11 ч. 19 октября до 17 ч. 20 октября
Это единственное такое мероприятие в Литве. Его проводят в четвертый раз. Посетителей приглашают в насыщенный мир фотографий. Ждут встречи с известными фотографами, состоится ярмарка и дискуссии. Вход бесплатный.
XXI Международный фестиваль авторской песни „Это я“
Где? костел Св. Екатерины
Когда? 19 октября в 12.00 ч.
Международный фестиваль авторской песни „Это я“ проводят с 2003 года. На фестивале выступают и молодые артисты.
GameOn 2024
Где? Litexpo
Когда? 19-20 октября весь день
Уже само название (GameON) несет в себе вызов! В выставочных залах LITEXPO ждут:
– Применение новейших технологий в индустрии игр;
– Масса виртуальных и физических ощущений;
– Встреча с создателями игр, участие в дискуссиях;
– зона Cosplay zona…
Мероприятия проходят в LITEXPO 18-20 октября.
Выставка шампанского „49 млн…“
Где? Holiday Inn Vilnius
Когда? 10-13 ч.; 14-17 ч.; 18-21 ч.
В девятый раз проводят выставку шампанского „49 млн…“, на которой 19 импортеров представят шампанское, каву, франчакорту, британское игристое вино. Можно познакомиться и попробовать 250 видов игристого вина.
Неудобное кино. Я еще не такая, какой хочу быть
Где? музей MO
Когда? 20 октября 15.00 ч.
В октябре в музее MO проходит цикл просмотра фильмов в рамках фестиваля „Неудобное кино“.
20 октября, в 15 ч. состоится показ фильма „Я еще не такая, какой хочу быть“.