Чем заняться в Вильнюсе в выходные дни: список мероприятий

Фотовыходные ’24

Где? Национальная галерея искусств

Когда? с 11 ч. 19 октября до 17 ч. 20 октября

Это единственное такое мероприятие в Литве. Его проводят в четвертый раз. Посетителей приглашают в насыщенный мир фотографий. Ждут встречи с известными фотографами, состоится ярмарка и дискуссии. Вход бесплатный.

XXI Международный фестиваль авторской песни „Это я“

Где? костел Св. Екатерины

Когда? 19 октября в 12.00 ч.

Международный фестиваль авторской песни „Это я“ проводят с 2003 года. На фестивале выступают и молодые артисты.

GameOn 2024

Где? Litexpo

Когда? 19-20 октября весь день

Уже само название (GameON) несет в себе вызов! В выставочных залах LITEXPO ждут: