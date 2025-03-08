Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

Ярмарка Казюкаса 2025

Где? Старый город

Когда? весь день

В Вильнюсе с пятницы по воскресенье проходит традиционная ярмарка Казюкаса.

Международная выставка собак

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

7-9 марта Литовское товарищество кинологов проводит в Вильнюсе три международных выставки собак.

Киновесна 2025

Где? разные места

Когда? весь день

Кинофестиваль проводят в Вильнюсе с 1995 года. Ждет показ более 100 фильмов.

Женски день с Донатасом Монтвидасом

Где? Monako Old Fashion Club

Когда? с 20:00 ч.

8 марта на сцене Monako Old Fashion Club выступит Донатас Монтвидас..

Girls Just Wanna Have Fun

Где? Лукишкская тюрьма

Когда? с 18:00 ч.

Концерт Girls Just Want to Have Fun.