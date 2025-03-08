2025.03.08 12:43

Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

 
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Kaziuko mugė
Kaziuko mugė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В субботу, 8 марта, в Вильнюсе проходит немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Ярмарка Казюкаса 2025

Где? Старый город

Когда? весь день

В Вильнюсе с пятницы по воскресенье проходит традиционная ярмарка Казюкаса.

Международная выставка собак

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

7-9 марта Литовское товарищество кинологов проводит в Вильнюсе три международных выставки собак.

Киновесна 2025

Где? разные места

Когда? весь день

Кинофестиваль проводят в Вильнюсе с 1995 года. Ждет показ более 100 фильмов.

Женски день с Донатасом Монтвидасом

Где? Monako Old Fashion Club

Когда? с 20:00 ч.

8 марта на сцене Monako Old Fashion Club выступит Донатас Монтвидас..

Girls Just Wanna Have Fun

Где? Лукишкская тюрьма

Когда? с 18:00 ч.

Концерт Girls Just Want to Have Fun.

Vilnius Funk Collective | Ladies night

Где? клуб Tamsta

Когда? с 20:00 ч.

По случаю Международного женского дня состоится концерт 12 музыкантов.

Выходные развлечений SPOT

Где? ТЦ Ozas

Когда? весь день

Незабываемое приключение с SPOT, Comic Con Baltics ir Baltics Gaming Expo! Ждут турниры, состязания и интерактивные развлечения.

Симпозиум Дворца Сапег

Где? Дворец Сапег

Когда? с 10:00 ч.

Историки, социологи, реставраторы и художники будут рассматривать процессы старения с разных перспектив.

RayDay: TuUuLips

Где? Музей энергетики и техники

Когда? с 14:00 ч.

Исполнительницы электронной музыки предлагают танцевать днем и на трезвую голову! Ждет RayDay: фестиваль TuUuLips.

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