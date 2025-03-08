Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

Ярмарка Казюкаса 2025
Где? Старый город
Когда? весь день
В Вильнюсе с пятницы по воскресенье проходит традиционная ярмарка Казюкаса.
Международная выставка собак
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
7-9 марта Литовское товарищество кинологов проводит в Вильнюсе три международных выставки собак.
Киновесна 2025
Где? разные места
Когда? весь день
Кинофестиваль проводят в Вильнюсе с 1995 года. Ждет показ более 100 фильмов.
Женски день с Донатасом Монтвидасом
Где? Monako Old Fashion Club
Когда? с 20:00 ч.
8 марта на сцене Monako Old Fashion Club выступит Донатас Монтвидас..
Girls Just Wanna Have Fun
Где? Лукишкская тюрьма
Когда? с 18:00 ч.
Концерт Girls Just Want to Have Fun.
Vilnius Funk Collective | Ladies night
Где? клуб Tamsta
Когда? с 20:00 ч.
По случаю Международного женского дня состоится концерт 12 музыкантов.
Выходные развлечений SPOT
Где? ТЦ Ozas
Когда? весь день
Незабываемое приключение с SPOT, Comic Con Baltics ir Baltics Gaming Expo! Ждут турниры, состязания и интерактивные развлечения.
Симпозиум Дворца Сапег
Где? Дворец Сапег
Когда? с 10:00 ч.
Историки, социологи, реставраторы и художники будут рассматривать процессы старения с разных перспектив.
RayDay: TuUuLips
Где? Музей энергетики и техники
Когда? с 14:00 ч.
Исполнительницы электронной музыки предлагают танцевать днем и на трезвую голову! Ждет RayDay: фестиваль TuUuLips.