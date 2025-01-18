Чем заняться в Вильнюсе в субботу? Список мероприятий

Шкаф друзей – винтажная ярмарка
Где? Outlet parkas
Когда? с 12:00 ч.
В субботу состоится винтажная ярмарка – мероприятие для всех, кто ценит историю вещей эксклюзивный стиль.
На ярмарке можно купить не только одежду, но и аксессуары, украшения, другие вещи.
Зимняя ярмарка искусства
Где? AP galerija
Когда? с 09:00 ч.
„Будет представлен творчество нескольких десятков авторов со всей Литвы“, – сказано в сообщении.
Музыкальная зимняя сказка: Ноктюрны Ф.Шопена / пианист Дарюс Мажинтас
Где? Библиотека им. A.Мицкевича
Когда? с 16:00 ч.
18 января б библиотеке им. А.Мицкевича пианист Дарюс Мажинтас исполнит ноктюрны Фредерика Шопена.
Рута Щёголевайте: Simply The Best | Tina Turner Tribute
Где? костел Св. Екатерины
Когда? с 18:00 ч.
В субботу состоится концерт знаменитой литовской исполнительницы Руты Щёголевайте, на котором она будет исполнять песни Тины Тёрнер.
One Man Band: GON
Где? Estradà
Когда? с 20:00 ч.
Концерт GON.
Вильнюсский театр танго – Tango Furioso
Где? Вильнюсский театр танго
Когда? с 20:00 ч.
В Вильнюсском театре танго ждет премьера - Tango Furioso. Это спектакль, в котором соединены элементы традиционного и современного танго.