2025.01.18 11:21

Чем заняться в Вильнюсе в субботу? Список мероприятий

 
ru.DELFI.lt
Pianinas, fortepionas, atlikėjas
Pianinas, fortepionas, atlikėjas
ФОТО: Shutterstock

18 января в Вильнюсе состоится немало различных мероприятий. О самых интересных и масштабных из них рассказывает портал MadeinVilnius.lt.

Шкаф друзей – винтажная ярмарка

Где? Outlet parkas

Когда? с 12:00 ч.

В субботу состоится винтажная ярмарка – мероприятие для всех, кто ценит историю вещей эксклюзивный стиль.

На ярмарке можно купить не только одежду, но и аксессуары, украшения, другие вещи.

Зимняя ярмарка искусства

Где? AP galerija

Когда? с 09:00 ч.

„Будет представлен творчество нескольких десятков авторов со всей Литвы“, – сказано в сообщении.

Музыкальная зимняя сказка: Ноктюрны Ф.Шопена / пианист Дарюс Мажинтас

Где? Библиотека им. A.Мицкевича

Когда? с 16:00 ч.

18 января б библиотеке им. А.Мицкевича пианист Дарюс Мажинтас исполнит ноктюрны Фредерика Шопена.

Рута Щёголевайте: Simply The Best | Tina Turner Tribute

Где? костел Св. Екатерины

Когда? с 18:00 ч.

В субботу состоится концерт знаменитой литовской исполнительницы Руты Щёголевайте, на котором она будет исполнять песни Тины Тёрнер.

One Man Band: GON

Где? Estradà

Когда? с 20:00 ч.

Концерт GON.

Вильнюсский театр танго – Tango Furioso

Где? Вильнюсский театр танго

Когда? с 20:00 ч.

В Вильнюсском театре танго ждет премьера - Tango Furioso. Это спектакль, в котором соединены элементы традиционного и современного танго.

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