Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

Jamam
Где? Akropolis
Когда? с 08:00 ч.
В торгово-развлекательном центре Akropolis в выходные проходит акция распродаж Jamam. 15–17 ноября посетители ТЦ смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками до 50%.
Итальянский Ренессанс из Вавеля: Боттичелли, Тициан
Где? Великокняжеский дворец
Когда? с 10:00 ч.
Музей Великокняжеского дворца недавно представил большую выставку, посвященную магнатскому роду Пацев, перед Рождеством открыл еще одну экспозицию – „Итальянский Ренессанс из Вавеля: Боттичелли, Тициан“.
В субботу состоится бесплатная экскурсия
Где? от Ужупской гимназии
Когда? с 13:00 ч.
Регистрация: https://forms.gle/N6qT33Q8eFwDhcDD7
Продолжительность экскурсии 45 минут – маршрут короткий, но интересный. Посвящается необычной истории жизни простой семьи.
ЯРМАРКА КНИГ на фестивале „Остров детских книг’24“
Где? Menų spaustuvė
Когда? с 11:00 ч.
Состоится ярмарка книг и встречи с детскими авторами, а также мастер-классы по созданию историй.
Показ фильма Арунаса Жебрюнаса „Чертова невеста“
Где? библиотека им. М.Мажвидаса
Когда? с 15:30 ч.
В библиотеке состоится показ единственного литовского мюзикла „Чертова невеста“, которому исполнилось 50 лет. Кроме того, вспомнят 100-летие со дня рождения актера Донатаса Баниониса.
MKЧ24: Литовский национальный симфонический оркестр, пианист П.Андерссон, дирижер В.Калюнас
Где? Литовская национальная филармония
Когда? с 19:00 ч.
Пианист Паулюс Андерссон и дирижер Вилмантас Калюнас исполнят симфонию № 7 Людвига ван Бетховена. Симфония (1812 г.).
Андерссон - известный пианист, получивший награды более 16 конкурсов во Франции, Эстонии, Украине, России, Польше, Литве. С 2022 года - резидент Drozdoff Society в Нью-Йорке.
Просмотр „Детского Евровидения“
Где? Action by Apollo Vilnius
Когда? с 18:30 ч.
16 ноября состоится „Детское Евровидение 2024“.
День соседей
Где? кафе Elektrinė
Когда? с 10:00 до 18:30 ч.
Кафе Elektrinė находится в Музее энергетики и техники. Оно приглашает соседей 16-17 ноября по случаю Дня соседей выпить теплые напитки со скидкой (20%).
Special Delivery Quartet
Где? Muzikos stotis
Когда? с 19:00 ч.
Special Delivery Quartet приглашает на вечер блюза.