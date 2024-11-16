2024.11.16 11:20

Чем заняться в Вильнюсе в субботу: список мероприятий

 
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Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
Ar galiu užeiti? Energetikos ir technikos muziejus
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

16 ноября в Вильнюсе ожидается немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представил самые интересные и крупнейшие мероприятия в Вильнюсе.

Jamam

Где? Akropolis

Когда? с 08:00 ч.

В торгово-развлекательном центре Akropolis в выходные проходит акция распродаж Jamam. 15–17 ноября посетители ТЦ смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками до 50%.

Итальянский Ренессанс из Вавеля: Боттичелли, Тициан

Где? Великокняжеский дворец

Когда? с 10:00 ч.

Музей Великокняжеского дворца недавно представил большую выставку, посвященную магнатскому роду Пацев, перед Рождеством открыл еще одну экспозицию – „Итальянский Ренессанс из Вавеля: Боттичелли, Тициан“.

В субботу состоится бесплатная экскурсия

Где? от Ужупской гимназии

Когда? с 13:00 ч.

Регистрация: https://forms.gle/N6qT33Q8eFwDhcDD7

Продолжительность экскурсии 45 минут – маршрут короткий, но интересный. Посвящается необычной истории жизни простой семьи.

ЯРМАРКА КНИГ на фестивале „Остров детских книг’24“

Где? Menų spaustuvė

Когда? с 11:00 ч.

Состоится ярмарка книг и встречи с детскими авторами, а также мастер-классы по созданию историй.

Показ фильма Арунаса Жебрюнаса „Чертова невеста“

Где? библиотека им. М.Мажвидаса

Когда? с 15:30 ч.

В библиотеке состоится показ единственного литовского мюзикла „Чертова невеста“, которому исполнилось 50 лет. Кроме того, вспомнят 100-летие со дня рождения актера Донатаса Баниониса.

MKЧ24: Литовский национальный симфонический оркестр, пианист П.Андерссон, дирижер В.Калюнас

Где? Литовская национальная филармония

Когда? с 19:00 ч.

Пианист Паулюс Андерссон и дирижер Вилмантас Калюнас исполнят симфонию № 7 Людвига ван Бетховена. Симфония (1812 г.).

Андерссон - известный пианист, получивший награды более 16 конкурсов во Франции, Эстонии, Украине, России, Польше, Литве. С 2022 года - резидент Drozdoff Society в Нью-Йорке.

Просмотр „Детского Евровидения“

Где? Action by Apollo Vilnius

Когда? с 18:30 ч.

16 ноября состоится „Детское Евровидение 2024“.

День соседей

Где? кафе Elektrinė

Когда? с 10:00 до 18:30 ч.

Кафе Elektrinė находится в Музее энергетики и техники. Оно приглашает соседей 16-17 ноября по случаю Дня соседей выпить теплые напитки со скидкой (20%).

Special Delivery Quartet

Где? Muzikos stotis

Когда? с 19:00 ч.

Special Delivery Quartet приглашает на вечер блюза.

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