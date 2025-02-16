Чем заняться в Вильнюсе: путеводитель по мероприятиям 16 февраля

16 февраля 1918 Совет Литвы подписал Акт о независимости Литвы. Акт от 16 февраля провозглашает, что Совет Литвы отделяет Литву от всех государственных связей, которые она когда-либо имела с другими странами.

Приглашаем вас на мастер-класс по изготовлению литовского трехцветной ленты, которая уже стал красивой традицией. В ваших руках нити пряжи превратятся в символический шерстяной пояс, который порадует вас в качестве браслета, ленты - закладки для читаемой книги, украсит брелок для ключей или просто порадует ваш глаз и сердце. Те, кто солидарен с борющейся Украиной, смогут выбрать сочетание желтого и синего цветов. Родители или другие родственники смогут помочь нашим маленьким гостям.