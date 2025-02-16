Чем заняться в Вильнюсе: путеводитель по мероприятиям 16 февраля

16 февраля 1918 Совет Литвы подписал Акт о независимости Литвы. Акт от 16 февраля провозглашает, что Совет Литвы отделяет Литву от всех государственных связей, которые она когда-либо имела с другими странами.
MadeinVilnius.lt представляет главные мероприятия в Вильнюсе.
Отпразднуем День восстановления Литовского государства во Дворце правителей!
Приглашаем вас посетить постоянные экспозиции и выставки музея Дворца правителей, принять участие в экскурсиях и художественной студии.
11.00–16.00 | Художественная студия „Задорный триколор“
Приглашаем вас на мастер-класс по изготовлению литовского трехцветной ленты, которая уже стал красивой традицией. В ваших руках нити пряжи превратятся в символический шерстяной пояс, который порадует вас в качестве браслета, ленты - закладки для читаемой книги, украсит брелок для ключей или просто порадует ваш глаз и сердце. Те, кто солидарен с борющейся Украиной, смогут выбрать сочетание желтого и синего цветов. Родители или другие родственники смогут помочь нашим маленьким гостям.
Вход по билету посетителя музея (праздничная цена – 4 евро)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 | Тематическая экскурсия „Знаки исторической государственности Литвы“ (на литовском языке)
12.30 | Тематическая экскурсия „Знаки исторической государственности Литвы“ (на украинском языке)
На пути к государственности
Бесплатная экскурсия „На пути государственности“ — это увлекательное и захватывающее путешествие по векам литовской государственности: от времен короля Миндаугаса до наших дней.
Экскурсию мы начнем от памятника королю Миндаугасу, где вы узнаете о достижениях во времена его правления. Кроме того, вы узнаете интересные факты о личности первого и единственного короля Литвы и реалиях его времени.
Костры Свободы
По случаю Дня восстановления Литовского государства в центре Вильнюса традиционно будут зажжены 16 символических костров. Это мероприятие 16 февраля, которое ежегодно собирает множество жителей Вильнюса и гостей города, начнется в 18.00 часов на участке проспекта Гедиминаса между Кафедральной площадью и площадью Винцаса Кудирки.