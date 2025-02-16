2025.02.16 13:44

Чем заняться в Вильнюсе: путеводитель по мероприятиям 16 февраля

 
ru.DELFI.lt

Вильнюс приглашает всех отметить День государства особыми мероприятиями: на главных площадях и улицах столицы пройдут новые и традиционные мероприятия, посвященные Дню восстановления Литовского государства.

16 февраля 1918 Совет Литвы подписал Акт о независимости Литвы. Акт от 16 февраля провозглашает, что Совет Литвы отделяет Литву от всех государственных связей, которые она когда-либо имела с другими странами.

MadeinVilnius.lt представляет главные мероприятия в Вильнюсе.

Отпразднуем День восстановления Литовского государства во Дворце правителей!

Приглашаем вас посетить постоянные экспозиции и выставки музея Дворца правителей, принять участие в экскурсиях и художественной студии.

11.00–16.00 | Художественная студия „Задорный триколор“

Приглашаем вас на мастер-класс по изготовлению литовского трехцветной ленты, которая уже стал красивой традицией. В ваших руках нити пряжи превратятся в символический шерстяной пояс, который порадует вас в качестве браслета, ленты - закладки для читаемой книги, украсит брелок для ключей или просто порадует ваш глаз и сердце. Те, кто солидарен с борющейся Украиной, смогут выбрать сочетание желтого и синего цветов. Родители или другие родственники смогут помочь нашим маленьким гостям.

Вход по билету посетителя музея (праздничная цена – 4 евро)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 | Тематическая экскурсия „Знаки исторической государственности Литвы“ (на литовском языке)

12.30 | Тематическая экскурсия „Знаки исторической государственности Литвы“ (на украинском языке)

На пути к государственности

Бесплатная экскурсия „На пути государственности“ — это увлекательное и захватывающее путешествие по векам литовской государственности: от времен короля Миндаугаса до наших дней.

Экскурсию мы начнем от памятника королю Миндаугасу, где вы узнаете о достижениях во времена его правления. Кроме того, вы узнаете интересные факты о личности первого и единственного короля Литвы и реалиях его времени.

Костры Свободы

По случаю Дня восстановления Литовского государства в центре Вильнюса традиционно будут зажжены 16 символических костров. Это мероприятие 16 февраля, которое ежегодно собирает множество жителей Вильнюса и гостей города, начнется в 18.00 часов на участке проспекта Гедиминаса между Кафедральной площадью и площадью Винцаса Кудирки.

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