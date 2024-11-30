Чем заняться в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Замечательный Рождественский каток в этом году ждет гостей в центре Старого города, на Ратушной площади.

Когда? с 18:00 ч.

Международная Рождественская благотворительная ярмарка (ICCB), которую организует Международная вильнюсская ассоциация женщин (IWAV), вместе с представителями посольств зарубежных стран и бизнес-организациями, международными школами и приятелями Литвы, станет неофициальным открытием рождественского периода в столице.

Когда? с 10:00 ч.

Одна из самых долгожданных традиций рождества в Вильнюсе – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК в этом году будет работать с 29 ноября по 29 декабря 2024 г. на Кафедральной площади.

Когда? весь день

В этом году посетители Музея энергетики и техники увидят уникальную елку по имени „Электра“. Это единственная такая елка во всей Литве, она рассказывает сказки и играет разные мелодии.

Когда? весь день

Где? Музей энергетики и техники

Ждет зажжение огней на елке, много улыбок и смеха.

Когда? с 18:00 ч.

Зажжение огней на елке в микрорайоне Виршулишкес

Это настоящая ярмарка подарков! Здесь свои изделия предлагают вильнюсские ремесленники, представители малого семейного бизнеса. Заодно можно познакомиться с историей здания, в котором находится Союз писателей.

Когда? с 10:00 ч.

Детей ждет встреча с Дедом Морозом, они будут писать письма эльфам, поучаствуют в научных экспериментах, а особую атмосферу создаст снег, который неожиданно выпал в помещениях музея.

Piaf! The show

Где? арена Twinsbet

Когда? с 19:00 ч.

В январе в Вильнюсе и в Паланге состоялись театрализованные концерты Piaf! The Show, которые привлекли массу зрителей, люди просили повторить их, поэтому это мероприятие вернулось 29-30 ноября.

Фестиваль тайваньских фильмов „Тайвань на экране“

Где? киноцентр Skalvijа

Когда? весь день