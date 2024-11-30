2024.11.30 10:46

Чем заняться в Вильнюсе? Календарь мероприятий

 
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Mobili ledo čiuožykla Vilniuje
Mobili ledo čiuožykla Vilniuje
ФОТО: Vilniaus savivaldybės inf.

30 ноября в Вильнюсе ждет немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Рождественский городок

Где? Кафедральная площадь

Когда? весь день

Одна из самых долгожданных традиций рождества в Вильнюсе – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК в этом году будет работать с 29 ноября по 29 декабря 2024 г. на Кафедральной площади.

Рождественская благотворительная ярмарка

Где? Ратушная площадь

Когда? с 10:00 ч.

Международная Рождественская благотворительная ярмарка (ICCB), которую организует Международная вильнюсская ассоциация женщин (IWAV), вместе с представителями посольств зарубежных стран и бизнес-организациями, международными школами и приятелями Литвы, станет неофициальным открытием рождественского периода в столице.

Рождественский каток

Где? Ратушная площадь

Когда? с 18:00 ч.

Замечательный Рождественский каток в этом году ждет гостей в центре Старого города, на Ратушной площади.

Официальное открытие катка „Вильнюсский лед“ – 30 ноября, в 18.00 ч.

Ярмарка литовских изделий

Где? Литовский союз писателей

Когда? с 10:00 ч.

Это настоящая ярмарка подарков! Здесь свои изделия предлагают вильнюсские ремесленники, представители малого семейного бизнеса. Заодно можно познакомиться с историей здания, в котором находится Союз писателей.

Зажжение огней на елке в микрорайоне Виршулишкес

Где? ул. Виршулишкю, 49

Когда? с 18:00 ч.

Ждет зажжение огней на елке, много улыбок и смеха.

Посмотри на самую инновационную елку

Где? Музей энергетики и техники

Когда? весь день

В этом году посетители Музея энергетики и техники увидят уникальную елку по имени „Электра“. Это единственная такая елка во всей Литве, она рассказывает сказки и играет разные мелодии.

Детей ждет встреча с Дедом Морозом, они будут писать письма эльфам, поучаствуют в научных экспериментах, а особую атмосферу создаст снег, который неожиданно выпал в помещениях музея.

Piaf! The show

Где? арена Twinsbet

Когда? с 19:00 ч.

В январе в Вильнюсе и в Паланге состоялись театрализованные концерты Piaf! The Show, которые привлекли массу зрителей, люди просили повторить их, поэтому это мероприятие вернулось 29-30 ноября.

Фестиваль тайваньских фильмов „Тайвань на экране“

Где? киноцентр Skalvijа

Когда? весь день

„Тайвань на экране“ – фестиваль, на котором можно увидеть лучшие тайваньские фильмы: всего покажут семь художественных, два анимационных и один документальный фильм.

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