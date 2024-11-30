Чем заняться в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Рождественский городок
Где? Кафедральная площадь
Когда? весь день
Одна из самых долгожданных традиций рождества в Вильнюсе – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДОК в этом году будет работать с 29 ноября по 29 декабря 2024 г. на Кафедральной площади.
Рождественская благотворительная ярмарка
Где? Ратушная площадь
Когда? с 10:00 ч.
Международная Рождественская благотворительная ярмарка (ICCB), которую организует Международная вильнюсская ассоциация женщин (IWAV), вместе с представителями посольств зарубежных стран и бизнес-организациями, международными школами и приятелями Литвы, станет неофициальным открытием рождественского периода в столице.
Рождественский каток
Где? Ратушная площадь
Когда? с 18:00 ч.
Замечательный Рождественский каток в этом году ждет гостей в центре Старого города, на Ратушной площади.
Официальное открытие катка „Вильнюсский лед“ – 30 ноября, в 18.00 ч.
Ярмарка литовских изделий
Где? Литовский союз писателей
Когда? с 10:00 ч.
Это настоящая ярмарка подарков! Здесь свои изделия предлагают вильнюсские ремесленники, представители малого семейного бизнеса. Заодно можно познакомиться с историей здания, в котором находится Союз писателей.
Зажжение огней на елке в микрорайоне Виршулишкес
Где? ул. Виршулишкю, 49
Когда? с 18:00 ч.
Ждет зажжение огней на елке, много улыбок и смеха.
Посмотри на самую инновационную елку
Где? Музей энергетики и техники
Когда? весь день
В этом году посетители Музея энергетики и техники увидят уникальную елку по имени „Электра“. Это единственная такая елка во всей Литве, она рассказывает сказки и играет разные мелодии.
Детей ждет встреча с Дедом Морозом, они будут писать письма эльфам, поучаствуют в научных экспериментах, а особую атмосферу создаст снег, который неожиданно выпал в помещениях музея.
Piaf! The show
Где? арена Twinsbet
Когда? с 19:00 ч.
В январе в Вильнюсе и в Паланге состоялись театрализованные концерты Piaf! The Show, которые привлекли массу зрителей, люди просили повторить их, поэтому это мероприятие вернулось 29-30 ноября.
Фестиваль тайваньских фильмов „Тайвань на экране“
Где? киноцентр Skalvijа
Когда? весь день
„Тайвань на экране“ – фестиваль, на котором можно увидеть лучшие тайваньские фильмы: всего покажут семь художественных, два анимационных и один документальный фильм.