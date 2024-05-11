Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

"Евровидение" 2024
Где? Разные места
Когда? с 22:00 ч.
Представитель Литвы Сильвест Белт прошел в финал 68-го песенного конкурса "Евровидение". Сегодня состоится финал конкурса.
Финал можно смотреть во многих барах, кафе и клубах столицы.
Субботник в Жирмунай
Где? ул. Жирмуну, 64
Когда? с 11:00 ч.
11 мая с 11 ч. в столичном микрорайоне Жирмунай состоится субботник, во время которого будут сажать кусты на части ул. Жирмуну, около магазина Rimi. Место сбора - стоянка около Rimi со стороны ул. Жирмуну. Всего посадят больше 2100 кустов.
Ярмарка VikoFlora
Где? Буйвидишкес
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
VikoFlora приглашает на первую в этом году ярмарку растений. Она проходит три дня - с 10 по 12 мая в Буйвидишкес, Вильнюсский район.
Открытие сезона в клубе Porsche Lietuva
Где? проспект Гедиминаса
Когда? с 08:00 до 12:00 ч.
11 мая с 8 до 12.30 ч. будет проходить открытие сезона клуба Porsche klubas Lietuva, поэтому будет закрыто движение на части проспекта Гедиминаса от ул. Гинею до ул. Гоштауто.
Винные дни
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 20:00 ч.
Первая и самая большая в странах Балтии выставка вина "Винные дни" прошла весной 2005 г. по инициативе основателей "Винного клуба" Арунаса и Расы Старкусов. В этом году мероприятие состоится в 18-ый раз.
Миссия выставки – объединить любителей вин, профессионалов и производителей, воспитывать культуру потребления вина в Литве.
Дни Африки
Где? Loftas
Когда? с 11:00 ч.
В этом году фестиваль Южноафриканской культуры перенесет участников в Гвинею – туда, где музыка рассказывает об истории человечества, где под звуки барабанов до сих пор проходят все события человеческой жизни, где по берегам Нигера протекает размеренная жизнь, и где все знают – слышишь звуки барабанов, надо собираться.
В 11 ч. – семинар по североафриканским танцам с Bobzi Record (открытый уровень)
15 ч. – семинар по барабанам Billy N Konate (средний уровень)
Игры для детей FULLGAZZ
Где? стадион парка Вингис
Когда? с 14:00 ч.
Академия легкой атлетики FULLGAZZ приглашает детей 4-16 лет принять участие в спортивном празднике!
FULLGAZZ - это мероприятие, на котором состязания сочетаются с развлечениями. Это мероприятие проходит в столице два раза в год, на него приглашают всех желающих. Участие родителей необязательно.
Джаз под открытым небом! | Piano Jazz
Где? гостиная-бар Veranda
Когда? с 20:00 ч.
На мероприятии выступит джазовый пианист и педагог Леонид Мелдажис, который играл в разных коллективах: Sufle, Goldien Melodies, Gėlių Vaikai, Monkes Blues, The Road Band.
Сольную карьеру он начал в Италии. Выступал с концертами в Польше, в разных клубах Варшавы.
Новое развлечение – спорт
Где? Вингрю, 3B
Когда? с 12:00 ч.
Это новый вид развлечения и спорт. Да, спорт!
Участников ждет метание топориков по мишеням.