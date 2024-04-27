2024.04.27 09:37

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Nesedėk namuose
В субботу в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt, представляет самые интересные из них.

1. Состязания IKI по ходьбе
Где? Пучкоряйское городище
Когда? весь день

27 апреля около Пучкоряйского городища состоятся традиционные Состязания IKI по ходьбе (их проводят в 9-й раз). В этом состязании участвуют целые семьи, люди приводят с собой собак. В этом году для собак приготовят стоянки с водой.

2. Женское ралли
Где? разные места
Когда? с 09:00 ч.

В субботу стартует "Женское ралли". Старт будет дан в начале проспекта Гедиминаса. В этом году в нем участвует почти 200 экипажей – около 800 женщин.

3. Resta
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 16:00 ч.

25–27 апреля в выставочном центре LITEXPO пройдет выставка, посвященная теме строительства Resta 2024. Первая выставка состоялась в 1994 году, за 30 лет Resta значительно увеличилась, окрепла и стала известной в странах Балтии выставкой.

4. 2024 IIHF Чемпионат мира по хоккею
Где? арена Twinsbet
Когда? с 12:30 ч.

I дивизион, группа B Чемпионата мира по хоккею возвращается в Вильнюс!

27 апреля – 3 мая на арене Twinsbet состоятся состязания 2024 IIHF ЧМ по хоккею, в этой группе выступит и литовская сборная.

5. День рождения Барби
Где? ТЦ Panorama
Когда? с 13:00 ч.

Кукла Барби празднует свой 65-й юбилей и приглашает поклонников встретиться в торговом центре Panoramа! Праздник понравится всей семье!

6. Открытие бара Piana Vyshnia
Где? ул. Диджёи, 30
Когда? с 12:00 ч.

В Вильнюсе, рядом с Ратушной площадью, открывается второй в городе украинский бар Piana Vyshnia.

26-27 апреля вечером в баре выступит джаз-банда!

7. Капкан с центральным отоплением
Где? Бывший изолятор временного содержания
Когда? с 10:00 ч.

На этой неделе начинается второй сезон выставки Литовского национального музея "Капкан с центральным отоплением". На выставке рассказывается о жизни в советской Литве в 1965–1993 г.

8. Открытый столичный детский чемпионат по плаванию
Где? Лаздинайский бассейн
Когда? с 09:00 ч.

27-28 апреля в Вильнюсе состоится Открытый столичный детский чемпионат по плаванию.

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