Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Посетителей вильнюсского "Автомузея" ждет "яйцо" на колесах. Самый приятный ритуал праздника музейные работники превратят в творческий процесс, игру для всей семьи и разрешат сделать то, о чем многие и не мечтали. Кроме росписи яйца-автомобиля, посетителей музея ждет увлекательная экскурсия, а детей - роль сыщиков, они будут искать спрятанные в музее крашенки и выяснят, какую тайну они скрывают.