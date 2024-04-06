Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. TECH mug
Где? Litexpo
Когда? с 11:00 до 17:00 ч.
Традиционная ярмарка TECH mugė в выставочном центре Litexpo соберет самых крупных работодателей в сфере ИТ и потенциальных работников.
Люди, которых интересует возможность переквалификации или ищущие работу, могут участвовать в интересных дискуссиях, практических занятиях.
2. Дни европейского искусства
Где? ул. Стиклю, 4
Когда? с 10:00 ч.
В Вильнюсе уже в 10-й раз проходят дни европейского искусства "Маленькие пальчики, ловкие ручки", которые организуют при содействии Французского национального совета ремесел. Пройдет 14 бесплатных мероприятий: 3 выставки, лекции, презентации ремесел, практическая деятельность.
Координатор мероприятия – ПУ "Агентство по обновлению Старого города в Вильнюсе".
3. Бесплатное посещение Лепкальнисского водохранилища
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 11:00 до 18:00 ч.
Бесплатное посещение Лепкальнисского водохранилища с последнего дня месяца перенесено на 6 апреля.
Уникальное водохранилище, построенное в 1916 г., находится на глубине 5 м, привлекает множество посетителей.
4. Раскрась самое большое яйцо
Где? Музей Автомобилей
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
Посетителей вильнюсского "Автомузея" ждет "яйцо" на колесах. Самый приятный ритуал праздника музейные работники превратят в творческий процесс, игру для всей семьи и разрешат сделать то, о чем многие и не мечтали. Кроме росписи яйца-автомобиля, посетителей музея ждет увлекательная экскурсия, а детей - роль сыщиков, они будут искать спрятанные в музее крашенки и выяснят, какую тайну они скрывают.
"Яйцом" будет симпатичный автомобиль 1936 года выпуска Steyr 50.
5. Spintadienis 2024
Где? American Councils for International Education Lithuania
Когда? с 11:00 до 15:00 ч.
Выпускники FLEX приглашают приехать и поддержать Украину, на ул. Пилес, 16-9 (вход с ул. Шв. Миколо).
Будут продавать подержанную одежду, а выручку передадут в помощь Украине.
6. Детская Пасха в NORDIKA
Где? Nordika
Когда? с 12:00 до 16:00 ч.
Поздний пасхальный завтрак для детей в ресторане ČILI PIZZA (пицца "Котенок" в выходные стоит 2,9 евро).
Мастер-классы по росписи пряников с VESK (в ресторане ČILI PIZZA 12-16 ч.).
Мастер-классы по украшению скворечников (напротив магазина Pegasas 11-16 ч.).
Дети смогут забрать украшенные скворечники и пряники.
7. Вторжение американской комедии: с Джоэлем Брайантом
Где? LINE UP
Когда? с 20:00 ч.
Интерактивная стендап комедия на английском языке возвращается в Вильнюс.
В Line Up вас ждет веселая комедия Джоэля Брайанта, прибывшая из Лос-Анджелеса (Калифорния)!