Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

1. День духов "На поводу у носа"

Где? Центральный пассаж

Когда? с 10:00 до 16:00 ч.

Один раз в году любители духов собираются на день духов "На поводу у носа". В 8-й раз в центре Вильнюса, в Центральном пассаже, пройдет это мероприятие.

2. Ярмарка Казюкаса в Неменчине

Где? Неменчине

Когда? с 11:00 до 14:00 ч.

Она начнется на ул. Швянчёню с самого утра, с 11 по 14 ч. будут выступать фольклорные ансамбли, а также Ливета и Пятрас Казлаускасы.

В то же время дети смогут покататься на поезде по центральной части Неменчине. Как и ежегодно, на ярмарке можно купить изделия ремесленников и мастеров народного быта. Неотъемлемый атрибут Казюкаса – традиционные вербы Вильнюсского края - то же можно будет купить на ярмарке.

3. Uptown Spring Market

Где? Loftas

Когда? Весь день