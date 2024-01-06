Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Шествие Трех королей
Где? Старый город
Когда? с 16:00 ч.
В субботу по традиции завершается рождественский период. Его увенчает праздник Трех королей. Состоится праздничное шествие, концерт и веселье во дворе Дома учителей. Короли понесут дары младенцу Иисусу к рождественскому вертепу на Кафедральной площади.
"До свидания, рождественская елка" – праздник для всей семьи!
Где? двор Вильнюсского дома учителей
Когда? с 16:30 ч.
6 января, в 16:30 ч. во дворе Вильнюсского дома учителей состоится праздник "До свидания, рождественская елка". Самый красивый акцент праздника – символическое прощание с елками. Приносите их во двор учителей, здесь их с 16.30 ч. будет ждать специальный автомобиль.
PIAF! The SHOW. История жизни и музыки Эдит Пиаф
Где? арена Avia Solutions Group
Когда? с 19:00 ч.
Исполнительница Натали Лермитт представит историю жизни и музыки французской певицы Эдиты Пиаф.
Ева Дудайте: Свидание в La La Land
Где? костел Св. Екатерины
Когда? с 17:00 ч.
Что такое La La Land? Так называют Лос-Анджелес или Голливуд. Еще говорят, что это фантастическое состояние, мир мечты и исполнения желаний. Это также фильм, который получил 6 оскаров, 7 золотых глобусов и множество других наград! На один вечер им станет и храм Св. Екатерины, когда на его сцену выйдет пианистка Ева Дудайте, которая исполнит музыку из фильмов La La Land и A Star is Born.
Неудачные новогодние обещания
Где? Line Up
Когда? с 19:00 ч.
Начните год весело с Moonshine Comedy. Смех - лучшее лекарство!
Праздничная экскурсия "Вот звезда! Три короля"
Где? Музей церковного наследия
Когда? с 14:00 ч.
Пастухов в Вифлеем привели ангелы, а Трех королей - звезда.
С течением времени церковная традиция дополнила эту картину: рядом со святым семейством изображают пастухов, животных, ангелов, трех королей и других персонажей. В музее вы узнаете о рождественских традициях, узнаете, почему в рождественском вертепе изображают поющих ангелов, что значили дары волхвов (королей).