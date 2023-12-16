Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Рождество в "Парке на рельсах"

Где? Парк на рельсах

Когда? с 12:00 до 20:00 ч.

Парк на рельсах находится на Вильнюсском железнодорожном вокзале. В нем собраны исторические поезда и паровозы, сейчас они украшены й Рождеству. 14-16 декабря Железнодорожный музей и группа LTG приглашает в этот парк на Рождество.

Международная выставка собак

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

15–17 декабря в выставочном центре Litexpo пройдет международная выставка собак, организованная Литовским обществом кинологов.

Сквер рождественского дизайна

Где? площадь им. В.Кудирки

Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

13–17 декабря на площади им. В.Кудирки 50 дизайнеров со всей Литвы представят свои работы.

Установка и украшение елки в Ужуписе

Где? Ужупис

Когда? с 11:00 до 15:00 ч.

16 декабря около ужупского Ангела жители района украсят рождественскую елку.

Лепкальнисский рождественский городок

Где? Лепкальнисское водохранилище

Когда? с 10:00 до 19:00 ч.