Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Рождественский забег

Где? площадь им. В.Кудирки

Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

Это традиционный забег, который в Вильнюсе проходит в 48-й раз. Можно выбрать дистанцию в 3, 6 или 12 км, для детей проводят Забег гномов.

Вильнюсская рождественская ярмарка 2023



Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

На ярмарке свою продукцию представит больше 200 производителей разных продуктов, дизайнеры и др. Здесь можно купить подарки на праздники.

Рождественский городок Лепкальнисского водохранилища

Где? Лепкальнисское водохранилище

Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

8–22 декабря на территории Лепкальнисского водохранилища будет действовать Рождественский городок. Посетителей ждут мастер-классы и встречи с Дедом Морозом.

Рождественская гастроярмарка

Где? Лукишкская тюрьма

Когда? с 12:00 до 22:00 ч.

Третий год подряд на территории бывшей Лукишкской тюрьмы проходит гастроярмарка. Приходите - не пожалеете, здесь вы найдете все, что связано с едой!

Шкаф друзей

Где? Gallery 1986

Когда? с 11:00 до 19:00 ч.