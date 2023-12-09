Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

9 декабря в Вильнюсе ждет немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Рождественский забег

Где? площадь им. В.Кудирки
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

Это традиционный забег, который в Вильнюсе проходит в 48-й раз. Можно выбрать дистанцию в 3, 6 или 12 км, для детей проводят Забег гномов.

Вильнюсская рождественская ярмарка 2023


Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

На ярмарке свою продукцию представит больше 200 производителей разных продуктов, дизайнеры и др. Здесь можно купить подарки на праздники.

Рождественский городок Лепкальнисского водохранилища

Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.

8–22 декабря на территории Лепкальнисского водохранилища будет действовать Рождественский городок. Посетителей ждут мастер-классы и встречи с Дедом Морозом.

Рождественская гастроярмарка

Где? Лукишкская тюрьма
Когда? с 12:00 до 22:00 ч.

Третий год подряд на территории бывшей Лукишкской тюрьмы проходит гастроярмарка. Приходите - не пожалеете, здесь вы найдете все, что связано с едой!

Шкаф друзей

Где? Gallery 1986
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

Мероприятие "Шкаф друзей" на этот раз пройдет в Gallery 1986. Здесь все желающие смогут выбрать подарки для близких и друзей. Ярмарка проходит 9-10 декабря.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ POP UP

Где? Музей энергетики и техники
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ POP UP – мероприятие, на котором вы найдете все: высококлассный дизайн, качественную музыку, живые беседы, мастер-классы и рождественскую атмосферу!

Подробности на сайте www.popup.lt

Мастер-класс по созданию рождественских венков

Где? Druska Miltai Vanduo Paupys
Когда? с 16:30 до 19:00 ч.

Пекарня Druska Miltai Vanduo и Wreath Your Day по традиции приглашает на мастер-класс по созданию рождественских венков без пластика и клея и дегустацию сладостей.

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