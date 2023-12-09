Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Рождественский забег
Где? площадь им. В.Кудирки
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.
Это традиционный забег, который в Вильнюсе проходит в 48-й раз. Можно выбрать дистанцию в 3, 6 или 12 км, для детей проводят Забег гномов.
Вильнюсская рождественская ярмарка 2023
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
На ярмарке свою продукцию представит больше 200 производителей разных продуктов, дизайнеры и др. Здесь можно купить подарки на праздники.
Рождественский городок Лепкальнисского водохранилища
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 10:00 до 19:00 ч.
8–22 декабря на территории Лепкальнисского водохранилища будет действовать Рождественский городок. Посетителей ждут мастер-классы и встречи с Дедом Морозом.
Рождественская гастроярмарка
Где? Лукишкская тюрьма
Когда? с 12:00 до 22:00 ч.
Третий год подряд на территории бывшей Лукишкской тюрьмы проходит гастроярмарка. Приходите - не пожалеете, здесь вы найдете все, что связано с едой!
Шкаф друзей
Где? Gallery 1986
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.
Мероприятие "Шкаф друзей" на этот раз пройдет в Gallery 1986. Здесь все желающие смогут выбрать подарки для близких и друзей. Ярмарка проходит 9-10 декабря.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ POP UP
Где? Музей энергетики и техники
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ POP UP – мероприятие, на котором вы найдете все: высококлассный дизайн, качественную музыку, живые беседы, мастер-классы и рождественскую атмосферу!
Подробности на сайте www.popup.lt
Мастер-класс по созданию рождественских венков
Где? Druska Miltai Vanduo Paupys
Когда? с 16:30 до 19:00 ч.
Пекарня Druska Miltai Vanduo и Wreath Your Day по традиции приглашает на мастер-класс по созданию рождественских венков без пластика и клея и дегустацию сладостей.