Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Парк Хэллоуина

Где? парк Вингис

Когда? с 15:00 до 22:00 ч.

Такого Хэллоуина в Вильнюсе еще не было: с 20 октября до 5 ноября парк превратиться в зону неземных развлечений, где обитают зомби, а вместо цветов растут тыквы. Посетителей парка ждут различные развлечения.

Большой парк Lumina

Где? ул. Кайрену, 43

Когда? с 18:30 до 22:00 ч.

20 октября, в 18.30 ч. в Ботаническом саду ВУ состоится праздник открытия парка световых инсталляций Lumina. В этом году тема - магический и завораживающий мир Льюиса Кэрролла по мотивам "Алисы в стране чудес". Будут представлены работы литовских и польских художников. Lumina парк будет работать второй сезон подряд.

Цена: 12-16 евро

Время работы

10.20 до 10.28 – с 18.30

10.29 до 11.19 – с 17.00

11.20 до 01.07 – с 16.30

01.08 до 01.31 – с 17.00

02.01 до 02.11 – с 17.30

02.12 до 02.25 – с 18.00

Comic Con Baltics 2023

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.