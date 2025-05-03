Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Открытие мотосезона в Вильнюсском регионе

Где? У Белого моста

Когда? с 12:00 ч.

Как и ежегодно Вильнюс в начале мая приглашает мотоциклистов провести субботу, слушая музыку, участвуя в развлечениях, играх. Мероприятие начнется 3 мая, в 12 ч.

Колонну мотоциклов проводить концерт с музыкой группы 8 kambarys.

Чемпионат по поеданию бургеров

Где? У Белого моста

Когда? с 13:00 ч.

По случаю открытия сезона байкеров в столице в третий раз состоится чемпионат OlyBet Sporto Baras по поеданию бургеров, в нем будут состязаться сами байкеры.

Uptown spring market’25

Где? Loftas

Когда? с 11:00 ч.

Состоится традиционная ярмарка UPTOWN SPRING MARKET 2025!

В этом году она проходит с 1 до 3 мая.