2025.05.03 12:08

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
ru.DELFI.lt
Muzikos klubas"Tamsta"
Muzikos klubas"Tamsta"
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

3 мая в Вильнюсе состоится немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt информирует о самых интересных из них.

Открытие мотосезона в Вильнюсском регионе

Где? У Белого моста

Когда? с 12:00 ч.

Как и ежегодно Вильнюс в начале мая приглашает мотоциклистов провести субботу, слушая музыку, участвуя в развлечениях, играх. Мероприятие начнется 3 мая, в 12 ч.

Колонну мотоциклов проводить концерт с музыкой группы 8 kambarys.

Чемпионат по поеданию бургеров

Где? У Белого моста

Когда? с 13:00 ч.

По случаю открытия сезона байкеров в столице в третий раз состоится чемпионат OlyBet Sporto Baras по поеданию бургеров, в нем будут состязаться сами байкеры.

Uptown spring market’25

Где? Loftas

Когда? с 11:00 ч.

Состоится традиционная ярмарка UPTOWN SPRING MARKET 2025!

В этом году она проходит с 1 до 3 мая.

Los Secretos de Pablo + особый гость NITO MESTRE (Аргентина)

Где? музыкальный клуб Tamsta

Когда? с 20:00 ч.

Состоится концерт Los Secretos de Pablo: на нем выступит легенда аргентинской музыки Nito Mestre!

Концерт для любителей музыки и танцев в стиле сальса, кумбия, бачата, регги или ска.

Joseph June – Estradà

Где? Estradà

Когда? с 10:00 ч.

На улице Вильнюса выступит Joseph June. Мероприятие состоится на Estrãdа. Вместе с ним будут выступать группы Mėlyna, Nouvelle, Shishi, Rūta Loop и др.

День книг

Где? ТЦ CUP

Когда? с 11:00 ч.

В субботу с 11 до 16 ч. на 7 этаже торгового центра CUP пройдет книжная ярмарка.

XXVI Международный университетский театральный форум

Где? Разные места

Когда? весь день

3 мая начнется ежегодный 26-й университетский театральный форум, на котором выступят литовские и иностранные студенты. Тема форума в этом году – ANBO KODAS – приглашают вспомнить 100-летие создания самолета литовским инженером Антанасом Густайтисом .

Гостеприимные выходные в Вильнюсской картинной галерее

Где? Вильнюсская картинная галерея

Когда? с 10:00 до 17:00 ч.

В Вильнюсской картинной галерее (ул. Диджёи, 4) вас ждет „гостеприимная суббота“ - прощание с выставкой „Обоняние и чувства“!

Терраса электростанции Takeliai

Где? Терраса электростанции

Когда? с 18:00 ч.

На террасе ждет выступление DJ Egwu.

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