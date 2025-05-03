Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Открытие мотосезона в Вильнюсском регионе
Где? У Белого моста
Когда? с 12:00 ч.
Как и ежегодно Вильнюс в начале мая приглашает мотоциклистов провести субботу, слушая музыку, участвуя в развлечениях, играх. Мероприятие начнется 3 мая, в 12 ч.
Колонну мотоциклов проводить концерт с музыкой группы 8 kambarys.
Чемпионат по поеданию бургеров
Где? У Белого моста
Когда? с 13:00 ч.
По случаю открытия сезона байкеров в столице в третий раз состоится чемпионат OlyBet Sporto Baras по поеданию бургеров, в нем будут состязаться сами байкеры.
Uptown spring market’25
Где? Loftas
Когда? с 11:00 ч.
Состоится традиционная ярмарка UPTOWN SPRING MARKET 2025!
В этом году она проходит с 1 до 3 мая.
Los Secretos de Pablo + особый гость NITO MESTRE (Аргентина)
Где? музыкальный клуб Tamsta
Когда? с 20:00 ч.
Состоится концерт Los Secretos de Pablo: на нем выступит легенда аргентинской музыки Nito Mestre!
Концерт для любителей музыки и танцев в стиле сальса, кумбия, бачата, регги или ска.
Joseph June – Estradà
Где? Estradà
Когда? с 10:00 ч.
На улице Вильнюса выступит Joseph June. Мероприятие состоится на Estrãdа. Вместе с ним будут выступать группы Mėlyna, Nouvelle, Shishi, Rūta Loop и др.
День книг
Где? ТЦ CUP
Когда? с 11:00 ч.
В субботу с 11 до 16 ч. на 7 этаже торгового центра CUP пройдет книжная ярмарка.
XXVI Международный университетский театральный форум
Где? Разные места
Когда? весь день
3 мая начнется ежегодный 26-й университетский театральный форум, на котором выступят литовские и иностранные студенты. Тема форума в этом году – ANBO KODAS – приглашают вспомнить 100-летие создания самолета литовским инженером Антанасом Густайтисом .
Гостеприимные выходные в Вильнюсской картинной галерее
Где? Вильнюсская картинная галерея
Когда? с 10:00 до 17:00 ч.
В Вильнюсской картинной галерее (ул. Диджёи, 4) вас ждет „гостеприимная суббота“ - прощание с выставкой „Обоняние и чувства“!
Терраса электростанции Takeliai
Где? Терраса электростанции
Когда? с 18:00 ч.
На террасе ждет выступление DJ Egwu.