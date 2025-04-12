Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

ДЕЛАЕМ Вильнюс зеленым
Где? около Litexpo
Когда? с 11:00 ч.
Собравшиеся очистят территорию от мусора, пообщаются и побудут на свежем воздухе.
𝗞𝗜𝗡𝗞 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝟮 в Литве
Где? Gallery 1986
Когда? с 11:30 ч.
𝗞𝗜𝗡𝗞 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝟮 𝗶𝗻 𝗟𝗶𝘁𝗵𝘂𝗮𝗻𝗶𝗮: программа ДНЯ и НОЧИ посвящена энтузиастам и профессионалам. В программе – больше 40 разных семинаров, выступлений и занятий. Планируется, что будет не менее 800 участников.
Ярмарка мам
Где? Gariūnai
Когда? с 09:00 ч.
Состоится традиционная „Ярмарка мам“. Она длится с 9 по 13 апреля, в последние дни можно купить одежду и детские вещи со скидкой в 70%.
Посадка кустов в Шешкине
Где? аллея Саулес
Когда? с 12:00 ч.
Этой весной в Шешкине посадят 4000 кустов. Сбор на аллее Саулес, около гимназии „Состинес“.
Бесплатные мероприятия в Национальной библиотеке
Где? библиотека Мартинаса Мажвидаса
Когда? с 10:00 ч.
Мероприятия предназначены для людей разного возраста - и для взрослых, и для детей.
Дни запахов
Где? ТЦ Ozas
Когда? с 11:00 ч.
11-13 апреля ТЦ OZAS приглашает на „Дни запахов“ – это не только знакомство с ароматами, но и с их историей.
Ф.Лист Via Crucis (первый раз в Литве)
Где? Костел Св. Иоаннов
Когда? с 18:00 ч.
Via Crucis Ференца Листа – уникальное творение, крестный путь Христа в музыке. В Литве это произведение исполнят впервые.
AUSTIEJA | Je galietom to
Где? клуб Tamsta
Когда? с 20:00 ч.
Austieja – известная в своем кругу исполнительница, автор музыки и текстов. Ее ярчайшая особенность - язык.
„Приходи и играй“ – день настольных литовских игр
Где? библиотека Мартинаса Мажвидаса
Когда? с 17:00 ч.
Литовская ассоциация создателей игр приглашает на день настольных игр - возрастных ограничений нет.
ЗОЛУШКА 2025
Где? Litexpo
Когда? с 10:00 ч.
Международная выставка, связанная с индустрией красоты, ЗОЛУШКА пройдет в Литве в 32 раз. .
ЧЮРЛЁНИАДА – фестиваль музыки в Вильнюсской Ратуше 2025
Где? Вильнюсская Ратуша
Когда? с 18:00 ч.
Третий год подряд фестиваль музыки ЧЮРЛЁНИАДА проходит в здании Вильнюсской ратуши.