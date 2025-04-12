2025.04.12 11:42

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
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Martyno Mažvydo biblioteka
Martyno Mažvydo biblioteka
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

12 апреля в Вильнюсе состоится немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

ДЕЛАЕМ Вильнюс зеленым

Где? около Litexpo

Когда? с 11:00 ч.

Собравшиеся очистят территорию от мусора, пообщаются и побудут на свежем воздухе.

𝗞𝗜𝗡𝗞 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝟮 в Литве

Где? Gallery 1986

Когда? с 11:30 ч.

𝗞𝗜𝗡𝗞 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝟮 𝗶𝗻 𝗟𝗶𝘁𝗵𝘂𝗮𝗻𝗶𝗮: программа ДНЯ и НОЧИ посвящена энтузиастам и профессионалам. В программе – больше 40 разных семинаров, выступлений и занятий. Планируется, что будет не менее 800 участников.

Ярмарка мам

Где? Gariūnai

Когда? с 09:00 ч.

Состоится традиционная „Ярмарка мам“. Она длится с 9 по 13 апреля, в последние дни можно купить одежду и детские вещи со скидкой в 70%.

Посадка кустов в Шешкине

Где? аллея Саулес

Когда? с 12:00 ч.

Этой весной в Шешкине посадят 4000 кустов. Сбор на аллее Саулес, около гимназии „Состинес“.

Бесплатные мероприятия в Национальной библиотеке

Где? библиотека Мартинаса Мажвидаса

Когда? с 10:00 ч.

Мероприятия предназначены для людей разного возраста - и для взрослых, и для детей.

Дни запахов

Где? ТЦ Ozas

Когда? с 11:00 ч.

11-13 апреля ТЦ OZAS приглашает на „Дни запахов“ – это не только знакомство с ароматами, но и с их историей.

Ф.Лист Via Crucis (первый раз в Литве)

Где? Костел Св. Иоаннов

Когда? с 18:00 ч.

Via Crucis Ференца Листа – уникальное творение, крестный путь Христа в музыке. В Литве это произведение исполнят впервые.

AUSTIEJA | Je galietom to

Где? клуб Tamsta

Когда? с 20:00 ч.

Austieja – известная в своем кругу исполнительница, автор музыки и текстов. Ее ярчайшая особенность - язык.

„Приходи и играй“ – день настольных литовских игр

Где? библиотека Мартинаса Мажвидаса

Когда? с 17:00 ч.

Литовская ассоциация создателей игр приглашает на день настольных игр - возрастных ограничений нет.

ЗОЛУШКА 2025

Где? Litexpo

Когда? с 10:00 ч.

Международная выставка, связанная с индустрией красоты, ЗОЛУШКА пройдет в Литве в 32 раз. .

ЧЮРЛЁНИАДА – фестиваль музыки в Вильнюсской Ратуше 2025

Где? Вильнюсская Ратуша

Когда? с 18:00 ч.

Третий год подряд фестиваль музыки ЧЮРЛЁНИАДА проходит в здании Вильнюсской ратуши.

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