Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

ДЕЛАЕМ Вильнюс зеленым

Где? около Litexpo

Когда? с 11:00 ч.

Собравшиеся очистят территорию от мусора, пообщаются и побудут на свежем воздухе.

𝗞𝗜𝗡𝗞 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝟮 в Литве

Где? Gallery 1986

Когда? с 11:30 ч.

𝗞𝗜𝗡𝗞 𝗙𝗘𝗦𝗧 𝟮 𝗶𝗻 𝗟𝗶𝘁𝗵𝘂𝗮𝗻𝗶𝗮: программа ДНЯ и НОЧИ посвящена энтузиастам и профессионалам. В программе – больше 40 разных семинаров, выступлений и занятий. Планируется, что будет не менее 800 участников.

Ярмарка мам

Где? Gariūnai

Когда? с 09:00 ч.

Состоится традиционная „Ярмарка мам“. Она длится с 9 по 13 апреля, в последние дни можно купить одежду и детские вещи со скидкой в 70%.

Посадка кустов в Шешкине

Где? аллея Саулес

Когда? с 12:00 ч.