Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

FiDi - это традиционный праздник студентов-физиков, который проходит в столице с 1968 года. В 15 ч. начнется шествие Дино Завра от Факультета физики до Филологического факультета. Это шествие, своеобразное паломничество, просьба о прощении за то, что когда-то, согласно легенде, Дино Завр съел студентку Филологического факультета.