Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

FiDi – День физика
Где? проспект Гдиминаса
Когда? с 15:00 ч.
FiDi - это традиционный праздник студентов-физиков, который проходит в столице с 1968 года. В 15 ч. начнется шествие Дино Завра от Факультета физики до Филологического факультета. Это шествие, своеобразное паломничество, просьба о прощении за то, что когда-то, согласно легенде, Дино Завр съел студентку Филологического факультета.
Чемпионат по поеданию рамэна
Где? ТЦ Europa
Когда? с 13:00 ч.
5 апреля в ТЦ Europa в пространстве Dialogai состоится второй чемпионат по поеданию рамэна, который проводит My Wok. Планируется, что в чемпионате примут участие не менее 100 поклонников этого японского блюда.
День исторического танца в Великокняжеском дворце
Где? Великокняжеский дворец
Когда? с 13:00 ч.
Каждую весну музей дарит своим посетителям возможность бесплатно принять участие в Дне исторического танца.
В этом году с 12 ч. историк танца Хельмутас Шабашявичюс и исследователь исторического танца Юрате Ширвите расскажут о писателе и дипломате ВКЛ XVI в. Вацлаве Агриппе (Venceslaus Agrippa Lituanus). „Агриппа, лютерантство – мифы о танце“ – лекция о танце той эпохи.
Концерт добра с Линасом Адомайтисом
Где? Дворец конгрессов
Когда? с 19:00 ч.
Социальный проект международной женской организации Ladies Circle Lithuania – „Помощь семьям, которые сталкиваются с трудностями“.
VILNIUS AUTO SHOW 2025
Где? LITEXPO
Когда? с 10:00 до 18:00 ч.
Впечатляющий мир автомобилей Vilnius Auto Show 2025 – самая большая выставка автомобилей в Литве!
Портал в мир фильма Minicraft
Где? Akropolis
Когда? с 11:00 до 18:00 ч.
Все поклонники MINECRAFT, готовьтесь. Перед премьерой фильма MINECRAFT приглашаем на особое мероприятие!
В апрельские выходные ждут бесплатные развлечения: 5–6 и 12–13 dапреля (11:00–18:00 ч.).
На ул. Стяпоно Баторо посадите городской лес
Где? ул. С.Баторо, 5
Когда? с 11:00 ч.
5 апреля с 11 ч., на ул. С.Баторо, 5, посадят 1400 саженцев. Всего в этом месте планируется посадить 3000 саженцев.