2025.04.05 12:08

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
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Kalnų parkas
Kalnų parkas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

5 апреля в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интерсные из них.

FiDi – День физика

Где? проспект Гдиминаса

Когда? с 15:00 ч.

FiDi - это традиционный праздник студентов-физиков, который проходит в столице с 1968 года. В 15 ч. начнется шествие Дино Завра от Факультета физики до Филологического факультета. Это шествие, своеобразное паломничество, просьба о прощении за то, что когда-то, согласно легенде, Дино Завр съел студентку Филологического факультета.

Чемпионат по поеданию рамэна

Где? ТЦ Europa

Когда? с 13:00 ч.

5 апреля в ТЦ Europa в пространстве Dialogai состоится второй чемпионат по поеданию рамэна, который проводит My Wok. Планируется, что в чемпионате примут участие не менее 100 поклонников этого японского блюда.

День исторического танца в Великокняжеском дворце

Где? Великокняжеский дворец

Когда? с 13:00 ч.

Каждую весну музей дарит своим посетителям возможность бесплатно принять участие в Дне исторического танца.

В этом году с 12 ч. историк танца Хельмутас Шабашявичюс и исследователь исторического танца Юрате Ширвите расскажут о писателе и дипломате ВКЛ XVI в. Вацлаве Агриппе (Venceslaus Agrippa Lituanus). „Агриппа, лютерантство – мифы о танце“ – лекция о танце той эпохи.

Концерт добра с Линасом Адомайтисом

Где? Дворец конгрессов

Когда? с 19:00 ч.

Социальный проект международной женской организации Ladies Circle Lithuania – „Помощь семьям, которые сталкиваются с трудностями“.

VILNIUS AUTO SHOW 2025

Где? LITEXPO

Когда? с 10:00 до 18:00 ч.

Впечатляющий мир автомобилей Vilnius Auto Show 2025 – самая большая выставка автомобилей в Литве!

Портал в мир фильма Minicraft

Где? Akropolis

Когда? с 11:00 до 18:00 ч.

Все поклонники MINECRAFT, готовьтесь. Перед премьерой фильма MINECRAFT приглашаем на особое мероприятие!

В апрельские выходные ждут бесплатные развлечения: 5–6 и 12–13 dапреля (11:00–18:00 ч.).

На ул. Стяпоно Баторо посадите городской лес

Где? ул. С.Баторо, 5

Когда? с 11:00 ч.

5 апреля с 11 ч., на ул. С.Баторо, 5, посадят 1400 саженцев. Всего в этом месте планируется посадить 3000 саженцев.

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