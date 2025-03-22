Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

Всемирный день водных ресурсов
Где? Разные места
Когда? весь день
Ежегодно 22 марта отмечают Всемирный день водных ресурсов, цель которого – напомнить о важности чистой воды и необходимости беречь ресурсы.
В Вильнюсе в этот день ждут походы, эксперименты, дискуссии и практическая деятельность для знакомства с экосистемами водоемов.
„Пожалуйста, мешайте“
Где? Вильнюсские гостиницы
Когда? с 10:00 ч.
21-23 марта гостиницы ждут посетителей.
Истории вильнюсских гостиниц не менее интересны, чем истории их постояльцев. В одних остались фрагменты крепостной стены, другие приглашают любоваться заходами на крыше.
Посадка елок в Рождественском лесу
Где? ул. Жалюю Яжеру, 35
Когда? с 10:00 ч.
Вильнюсский муниципалитет приглашает вильнюсцев продолжить традицию и посадить рождественскую елку в Рождественском лесу! Этот лес создают в Веркяйском региональном парке (Вильнюс), на санный момент там уже прижилось 111 елочек.
Vilnius Art Walk
Где? ул. Малуну, 8
Когда? с 12:00 и 14:00 ч.
Vilnius Art Walk – бесплатные экскурсии, которые проводят каждую вторую субботу по выставкам литовских галерей.
Киновесна 2025
Где? разные места
Когда? весь день
С 1995 г. в Вильнюсе проводят фестиваль КИНОВЕСНА. Программу можно найти здесь.
Открытый чемпионат Балтии по ушу/кунг-фу 2025
Где? Центр спорта и искусства VILNIUS TECH
Когда? с 09:00 ч.
Крупнейшие и важнейшие состязания по ушу/кунг-фу в Балтийском регионе. В этом году в нем принимают участие спортсмены из Литвы, Эстонии, Германии, Польши, Израиля, Сербии, Грузии, Турции и Болгарии.
День старинной музыки в Великокняжеском дворце
Где? Великокняжеский дворец
Когда? с 11:00 до 20:00 ч.
Начался 11-й фестиваль старинной музыки им. Марко Скакки. В этот день семьи с детьми ждут мастер-классы.
Казимерас Ликша | Презентация альбома „Вдознуть“
Где? музыкальный клуб Tamsta
Когда? с 20:00 ч.
Казимерас Ликша возвращается на сцену. Концерт посвящен презентации его альбома „Вздохнуть“.