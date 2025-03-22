Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

Всемирный день водных ресурсов

Где? Разные места

Когда? весь день

Ежегодно 22 марта отмечают Всемирный день водных ресурсов, цель которого – напомнить о важности чистой воды и необходимости беречь ресурсы.

В Вильнюсе в этот день ждут походы, эксперименты, дискуссии и практическая деятельность для знакомства с экосистемами водоемов.

„Пожалуйста, мешайте“

Где? Вильнюсские гостиницы

Когда? с 10:00 ч.

21-23 марта гостиницы ждут посетителей.

Истории вильнюсских гостиниц не менее интересны, чем истории их постояльцев. В одних остались фрагменты крепостной стены, другие приглашают любоваться заходами на крыше.

Посадка елок в Рождественском лесу

Где? ул. Жалюю Яжеру, 35

Когда? с 10:00 ч.