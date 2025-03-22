2025.03.22 11:40

Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

 
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Viešbutis „Pacai“
Viešbutis „Pacai“

22 марта в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые крупные из них.

Всемирный день водных ресурсов

Где? Разные места

Когда? весь день

Ежегодно 22 марта отмечают Всемирный день водных ресурсов, цель которого – напомнить о важности чистой воды и необходимости беречь ресурсы.

В Вильнюсе в этот день ждут походы, эксперименты, дискуссии и практическая деятельность для знакомства с экосистемами водоемов. 

Пожалуйста, мешайте

Где? Вильнюсские гостиницы

Когда? с 10:00 ч.

21-23 марта гостиницы ждут посетителей.

Истории вильнюсских гостиниц не менее интересны, чем истории их постояльцев. В одних остались фрагменты крепостной стены, другие приглашают любоваться заходами на крыше.

Посадка елок в Рождественском лесу

Где? ул. Жалюю Яжеру, 35

Когда? с 10:00 ч.

Вильнюсский муниципалитет приглашает вильнюсцев продолжить традицию и посадить рождественскую елку в Рождественском лесу! Этот лес создают в Веркяйском региональном парке (Вильнюс), на санный момент там уже прижилось 111 елочек.

Vilnius Art Walk

Где? ул. Малуну, 8

Когда? с 12:00 и 14:00 ч.

Vilnius Art Walk – бесплатные экскурсии, которые проводят каждую вторую субботу по выставкам литовских галерей.

Киновесна 2025

Где? разные места

Когда? весь день

С 1995 г. в Вильнюсе проводят фестиваль КИНОВЕСНА. Программу можно найти здесь.

Открытый чемпионат Балтии по ушу/кунг-фу 2025

Где? Центр спорта и искусства VILNIUS TECH

Когда? с 09:00 ч.

Крупнейшие и важнейшие состязания по ушу/кунг-фу в Балтийском регионе. В этом году в нем принимают участие спортсмены из Литвы, Эстонии, Германии, Польши, Израиля, Сербии, Грузии, Турции и Болгарии.

День старинной музыки в Великокняжеском дворце

Где? Великокняжеский дворец

Когда? с 11:00 до 20:00 ч.

Начался 11-й фестиваль старинной музыки им. Марко Скакки. В этот день семьи с детьми ждут мастер-классы.

Казимерас Ликша | Презентация альбома „Вдознуть“

Где? музыкальный клуб Tamsta

Когда? с 20:00 ч.

Казимерас Ликша возвращается на сцену. Концерт посвящен презентации его альбома „Вздохнуть“.

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