2025.02.22 11:18

Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

 
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Spurgos
Spurgos
ФОТО: accessjapan | Shutterstock

В субботу, 22 февраля в Вильнюсе состоится масса интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt рассказывает о самых масштабных.

Фестиваль пончиков

Где? Pirmas blynas

Когда? с 14:00

Организаторы Вильнюсского фестиваля пончиков в 14-15 ч., приглашают вильнюсцев и гостей города на дегустацию пончиков в кафе Pirmas blynas.

SU-MENĖK найди себя

Где? Разные места

Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

Инициатива SU-MENĖK представляет не только маршрут по галереям, но и галерею на колесах. Автобус-галерея выедет на улицы города 2 марта.

Автобус будет курсировать с 12.30 до 18.00 ч. по пятницам, с 11.00 до 19.00 по субботам и с 11.00 до 18.00 по воскресным дням. Расписание автобуса SU-MENĖK можно найти на www.stops.lt.

ADCC Lithuania 2025

Где? ул. Озо, 14C

Когда? с 11:00

22 в Вильнюсе состоится турнир ADCC Lithuania (Abu Dhabi Combat Club).

Концерт Loreen

Где? Twinsbet arena

Когда? с 20:00 ч.

В Литву приехала королева Евровидения из Швеции и даст здесь свой концерт.

HELIUM представляет: Mentir Lo Minimo | Alta Gama (FR)

Где? Menų spaustuvė

Когда? с 19:00 ч.

Menų spaustuvė и международный фестиваль цирка HELIUM представляют: „Mentir lo minimo“ | Alta Gama (Франция)!

Мини дворец 2025

Где? Дворец Сапег

Когда? с 11:00 ч.

20-23 февраля 2025 г. во дворце Сапег будет королевство подростков.

Перенестись в XVIII в. помогут представители 14 разных профессий. Все их можно будет испробовать!

Дни украинского кино

Где? кинотеатр Скальвия

Когда? с 14:30 ч.

20-25 февраля в кинотеатре Skalvijа показывают украинские фильмы.

STING in Jazz

Где? Костел Св. Екатерины

Когда? с 17:00 ч.

Концерт в рамках проекта in Jazz

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