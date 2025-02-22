Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

Фестиваль пончиков

Где? Pirmas blynas

Когда? с 14:00

Организаторы Вильнюсского фестиваля пончиков в 14-15 ч., приглашают вильнюсцев и гостей города на дегустацию пончиков в кафе Pirmas blynas.

SU-MENĖK найди себя

Где? Разные места

Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

Инициатива SU-MENĖK представляет не только маршрут по галереям, но и галерею на колесах. Автобус-галерея выедет на улицы города 2 марта.

Автобус будет курсировать с 12.30 до 18.00 ч. по пятницам, с 11.00 до 19.00 по субботам и с 11.00 до 18.00 по воскресным дням. Расписание автобуса SU-MENĖK можно найти на www.stops.lt.

ADCC Lithuania 2025

Где? ул. Озо, 14C

Когда? с 11:00

22 в Вильнюсе состоится турнир ADCC Lithuania (Abu Dhabi Combat Club).