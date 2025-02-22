Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

Фестиваль пончиков
Где? Pirmas blynas
Когда? с 14:00
Организаторы Вильнюсского фестиваля пончиков в 14-15 ч., приглашают вильнюсцев и гостей города на дегустацию пончиков в кафе Pirmas blynas.
SU-MENĖK найди себя
Где? Разные места
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.
Инициатива SU-MENĖK представляет не только маршрут по галереям, но и галерею на колесах. Автобус-галерея выедет на улицы города 2 марта.
Автобус будет курсировать с 12.30 до 18.00 ч. по пятницам, с 11.00 до 19.00 по субботам и с 11.00 до 18.00 по воскресным дням. Расписание автобуса SU-MENĖK можно найти на www.stops.lt.
ADCC Lithuania 2025
Где? ул. Озо, 14C
Когда? с 11:00
22 в Вильнюсе состоится турнир ADCC Lithuania (Abu Dhabi Combat Club).
Концерт Loreen
Где? Twinsbet arena
Когда? с 20:00 ч.
В Литву приехала королева Евровидения из Швеции и даст здесь свой концерт.
HELIUM представляет: Mentir Lo Minimo | Alta Gama (FR)
Где? Menų spaustuvė
Когда? с 19:00 ч.
Menų spaustuvė и международный фестиваль цирка HELIUM представляют: „Mentir lo minimo“ | Alta Gama (Франция)!
Мини дворец 2025
Где? Дворец Сапег
Когда? с 11:00 ч.
20-23 февраля 2025 г. во дворце Сапег будет королевство подростков.
Перенестись в XVIII в. помогут представители 14 разных профессий. Все их можно будет испробовать!
Дни украинского кино
Где? кинотеатр Скальвия
Когда? с 14:30 ч.
20-25 февраля в кинотеатре Skalvijа показывают украинские фильмы.
STING in Jazz
Где? Костел Св. Екатерины
Когда? с 17:00 ч.
Концерт в рамках проекта in Jazz