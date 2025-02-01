Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

Темные и серые выходные февраля яркими красками расцветит инициатива современного искусства SU-MENĖK. В этом году ждет впечатляющий маршрут по различным галереям. Автобус-галерея SU-MENĖK на ул. Вильнюса ездит по выходным с 31 января по 2 марта с 12.30 до 18.00 ч. в пятницу, с 11.00 до 19.00 ч в субботу и с 11.00 до 18.00 ч. в воскресенье.