Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

SU-MENĖK
Где? разные места
Когда? с 11:00 до 19:00 ч.
Темные и серые выходные февраля яркими красками расцветит инициатива современного искусства SU-MENĖK. В этом году ждет впечатляющий маршрут по различным галереям. Автобус-галерея SU-MENĖK на ул. Вильнюса ездит по выходным с 31 января по 2 марта с 12.30 до 18.00 ч. в пятницу, с 11.00 до 19.00 ч в субботу и с 11.00 до 18.00 ч. в воскресенье.
Войти в автобус можно на любой остановке маршрута. Информацию о расписании автобуса SU-MENĖK можно найти на сайте www.stops.lt.
Больший день теплицы
Где? Ботанический сад в Кайренай
Когда? с 11:00 до 15:00 ч.
Ботанический сад в Кайренай приглашает прогуляться по тропическому саду в Большой теплице. Там можно ознакомиться с разными видами суккулентов, коллекциями эпифитов, получить консультации.
Бесплатная экскурсия по Юстинишкес. Большой, но маленький район
Где? ул. Тайкос, 231
Когда? с 15:00 ч.
Маленький по площади. Большой - по числу жителей. Это Юстинишкес. Экскурсию проведет экскурсовод Gatvės gyvos.
Дегустация ухи Макеева и концерт
Где? Slojikai
Когда? с 21:00 ч.
На этот раз легендарный Александр Макеев приезжает в бар Slojikai н только с песнями, но и с ухой!
Концерт бесплатный, тарелка ухи – 5 евро.
Рекомендуем бронировать столик, поскольку с тарелкой ухи в руке не потанцуешь.
Свободное посещение музея медведей
Где? ул. С.Станявичаус, 24
Когда? 11:00-16:00 ч.
Музей медведей - уникальный объект культуры, действующий в Театре ведьмочки в столице. Здесь можно увидеть коллекцию из сотен плюшевых медведей - как старинных, так и современных.
Феликсас Баёрас The Turn
Где? Дворец Сапег
Когда? с 18:00 ч.
Во дворце Сапег состоится необычный концерт. Будут звучать мелодии современных литовских композиторов, например Феликсаса Баёраса, для духовых и струнных инструментов.
Live + Signing: Plié
Где? Estradà
Когда? с 20:00 ч.
В календаре Estrãdа новая запись: концерт Plié Live + Signing! Это концерт и знакомство с исполнителями.
Дамы! Давайте споем!
Где? ул. Кармелиту, 3
Когда? 17:00-22:00 ч.
Дамы! Вдохновленные вечерами „Мужчины! Давайте споем!“ соберемся за столом и споем!