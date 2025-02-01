2025.02.01 12:13

Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

 
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Meno galerija
Meno galerija
ФОТО: Shutterstock

1 февраля в Вильнюсе состоится немало интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые крупные из них.

SU-MENĖK

Где? разные места

Когда? с 11:00 до 19:00 ч.

Темные и серые выходные февраля яркими красками расцветит инициатива современного искусства SU-MENĖK. В этом году ждет впечатляющий маршрут по различным галереям. Автобус-галерея SU-MENĖK на ул. Вильнюса ездит по выходным с 31 января по 2 марта с 12.30 до 18.00 ч. в пятницу, с 11.00 до 19.00 ч в субботу и с 11.00 до 18.00 ч. в воскресенье.

Войти в автобус можно на любой остановке маршрута. Информацию о расписании автобуса SU-MENĖK можно найти на сайте www.stops.lt.

Больший день теплицы

Где? Ботанический сад в Кайренай

Когда? с 11:00 до 15:00 ч.

Ботанический сад в Кайренай приглашает прогуляться по тропическому саду в Большой теплице. Там можно ознакомиться с разными видами суккулентов, коллекциями эпифитов, получить консультации.

Бесплатная экскурсия по Юстинишкес. Большой, но маленький район

Где? ул. Тайкос, 231

Когда? с 15:00 ч.

Маленький по площади. Большой - по числу жителей. Это Юстинишкес. Экскурсию проведет экскурсовод Gatvės gyvos.

Дегустация ухи Макеева и концерт

Где? Slojikai

Когда? с 21:00 ч.

На этот раз легендарный Александр Макеев приезжает в бар Slojikai н только с песнями, но и с ухой!

Концерт бесплатный, тарелка ухи – 5 евро.

Рекомендуем бронировать столик, поскольку с тарелкой ухи в руке не потанцуешь.

Свободное посещение музея медведей

Где? ул. С.Станявичаус, 24

Когда? 11:00-16:00 ч.

Музей медведей - уникальный объект культуры, действующий в Театре ведьмочки в столице. Здесь можно увидеть коллекцию из сотен плюшевых медведей - как старинных, так и современных.

Феликсас Баёрас The Turn

Где? Дворец Сапег

Когда? с 18:00 ч.

Во дворце Сапег состоится необычный концерт. Будут звучать мелодии современных литовских композиторов, например Феликсаса Баёраса, для духовых и струнных инструментов.

Live + Signing: Plié

Где? Estradà

Когда? с 20:00 ч.

В календаре Estrãdа новая запись: концерт Plié Live + Signing! Это концерт и знакомство с исполнителями.

Дамы! Давайте споем!

Где? ул. Кармелиту, 3

Когда? 17:00-22:00 ч.

Дамы! Вдохновленные вечерами „Мужчины! Давайте споем!“ соберемся за столом и споем!

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