Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

25 января 1323 г. Гедиминас написал письма Любеку, Штральзунду, Бремену, Магдебургу, Кельну и другим городам, пригласив их жителей приехать и поселиться в Литве. В этом письме впервые было упомянуто название столицы Литвы - Вильнюс. Гедиминас пригласил рыцарей, купцов, врачей, оруженосцев, кузнецов, разных мастеров и ремесленников, сапожников, кожевников, мельников, земледельцев и других приехать в Литву и заниматься здесь торговлей и ремеслом. В этот день столица Литвы празднует свой день рождения.