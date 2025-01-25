Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

День рождения Вильнюса
Где? Ратушная площадь
Когда? с 12:00 ч.
Вильнюсцев и гостей столицы приглашают приехать на Ратушную площадь с 12:00 ч. (со стороны костела Св. Казимира), где состоится торжественная церемония поднятия флагов.
Фестиваль света 2025
Где? разные места
Когда? 17:00-22:00 ч.
С 24 по 26 января в городе проходит Фестиваль света.
Открытие Вильнюса – зеленой столицы Европы 2025
Где? разные места
Когда? 11:00-19:00 ч.
Вильнюс – зеленая столица Европы 2025: это не только титул, но и обещание создавать более зеленый и устойчивый город.
25–26 января вильнюсцев и гостей города ждет открытие этого события. В выходные состоятся специальные киносеансы, творческие мастерские, мастер-классы, экскурсии, ориентационные игры и спектакли для детей.
ADVENTUR 2025
Где? Litexpo
Когда? 10:00-18:00 ч.
24–26 января в Litexpo проходит выставка туризма ADVENTUR.
День Вильнюса в Великокняжеском дворце 2025
Где? Великокняжеский дворец
Когда? 12:00-18:00 ч.
25 января 1323 г. Гедиминас написал письма Любеку, Штральзунду, Бремену, Магдебургу, Кельну и другим городам, пригласив их жителей приехать и поселиться в Литве. В этом письме впервые было упомянуто название столицы Литвы - Вильнюс. Гедиминас пригласил рыцарей, купцов, врачей, оруженосцев, кузнецов, разных мастеров и ремесленников, сапожников, кожевников, мельников, земледельцев и других приехать в Литву и заниматься здесь торговлей и ремеслом. В этот день столица Литвы празднует свой день рождения.
Ориентационная игра „Приключения в день Вильнюса“
Где? ул. Пилес, 7
Когда? 10:00-18:00 ч
Посетите Вильнюсский центр информации для туристов, где вас ждут задания по случаю дня рождения города Все, кто выполнит задания, ждут подарки. По случаю праздника всех будут угощать праздничными лакомствами.
День рождения города на башне Гедиминаса
Где? башня Гедиминаса
Когда? 10:00-13:00 ч.
25 января 1323 г. Гедиминас написал письма Любеку, Штральзунду, Бремену, Магдебургу, Кельну и другим городам, пригласив их жителей приехать и поселиться в Литве. Оригинал письма не сохранился, но в Латвийском государственном архиве есть его копия.
В этом году на башне Гедиминаса с 10 до 13 ч. пройдут творческие мастерские, все желающие смогут создать поздравление для города и на стенах башни будет создана галерея!
LT Game Jam 2025
Где? Литовская национальная библиотека М.Мажвидаса
Когда? с 18:00 ч.
Можно присоединиться к другим создателям LT Game Jam 2025 и на себе узнать, что такое создание игр nuoот начала до конца за 48 часов, или экспериментировать с новыми идеями.
Оркестр с близкого расстояния. Модестас Питренас
Где? Литовская национальная филармония
Когда? с 19:00 ч.
Литовский национальный симфонический оркестр приглашает слушателей познакомиться поближе. Это единственный день в году, когда музыканты оркестра выходят на сцену как солисты и даже композиторы. С оркестром выступает его дирижер Модестас Питренас.
Фиеста бесплатных развлечений | Новая детская площадка
Где? ТЦ Akropolis
Когда? 10:00-18:00 ч.
В торговом центре Akropolis открывается новая детская игровая площадка. Ее посещение бесплатное!