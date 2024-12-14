2024.12.14 13:11

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
ru.DELFI.lt
Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė Vilniaus Rotušėje
Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė Vilniaus Rotušėje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

14 декабря в столице проходит масса интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Рождественский караван Coca-Cola

Где? Кафедральная площадь

Когда? с 16:00 ч.

В этом году в Вильнюс приедет рождественский караван Coca-Cola. С 16 ч. на Кафедральной площади ждут развлечения и настоящий дух Рождества.

Открытие Центра зимних развлечений

Где? Лепкальнис

Когда? с 09:00 ч.

В выходные, 14-15 декабря, открывается центр зимних развлечений на Лепкальнисе. Будут работать 1, 2, 3, 7 подъемники, 2, 3 и 10 трассы.

Вокзал Деда Мороза

Где? Парк рельсов, вокзал

Когда? с 13:00 ч.

13–15 декабря поезд Деда Мороза будет стоять на Вильнюсском железнодорожном вокзале в Парке рельсов. Посетителей ждет масса развлечений.

Возрождение Лепкальнисского водохранилища

Где? Лепкальнисское водохранилище

Когда? с 19:00 ч.

С 14 декабря Лепнальнисское водохранилище изменится – под куполом водохранилища ждут экскурсии в сопровождении звуковых и световых эффектов и много интересных развлечений.

Эдгарас Монтвидас | Симфония рождественской ночи

Где? арена Twinsbet

Когда? с 19:00 ч.

Один из самых известных литовских теноров Эдгарас Монтвидас с Государственным симфоническим оркестром под руководством маэстро Гинтараса Ринкявичюса и хором Dagilėlis проведет сольный концерт. Будет звучать как классическая, так и популярная музыка: от Эндрю Ллойда-Уэббера до Генделя и от Джона Леннона до Уолтера Кента.

Рождество в тюрьме 2024: Гастроярмарка

Где? Лукишкская тюрьма

Когда? с 16:00 ч.

13-15 и 20-22 декабря внутри комплекса бывшей Лукишкской тюрьмы пройдет гастроярмарка.

Keep Singing 2024

Где? разные места

Когда? Весь день

В 4-ый раз в столице пройдет фестиваль Кeep Singing, вдохновленный Йонасом Мекасом. В течение двух дней пройдет Основная и Ночная программы, 11 музыкальных выступлений; программа коротких фильмов Йонаса Мекаса, аудиовизуальная инсталляция Monteverdi Comes Alive!

Рождественская ярмарка

Где? Senjorų avilys

Когда? с 11:00 ч.

14 декабря 11.00 – 17.00 ч. пройдет рождественская ярмарка в Senjorų avilys.

На террасе Elektrinė состоится рождественская ярмарка

Где? терраса Elektrinė

Когда? с 18:00 ч.

По четвергам, пятницам и субботам на террасе Музея энергетики и техники проходит магическая рождественская ярмарка!

Рождественская ярмарка на рынке Твярячаус

Где? Рынок Твярячаус, ул. Антакальнё, 77

Когда? с 12:00 ч.

На ярмарке продают вещи, сделанные своими руками.

Опера-перформанс „Солнце и море“

Где? Вильнюсский таксопарк

Когда? с 18:00 ч.

14–15 декабря в Вильнюсском таксопарке можно посмотреть оперу-перформанс „Солнце и море“.

Lithuania Bachata Festival

Где? Старый город

Когда? разные места

Проходит фестиваль танца бачата! Бачата - танец родом из Доминиканской Республики, получивший широкое распространение и в латиноамериканских странах Карибского бассейна.

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