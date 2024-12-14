Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Рождественский караван Coca-Cola
Где? Кафедральная площадь
Когда? с 16:00 ч.
В этом году в Вильнюс приедет рождественский караван Coca-Cola. С 16 ч. на Кафедральной площади ждут развлечения и настоящий дух Рождества.
Открытие Центра зимних развлечений
Где? Лепкальнис
Когда? с 09:00 ч.
В выходные, 14-15 декабря, открывается центр зимних развлечений на Лепкальнисе. Будут работать 1, 2, 3, 7 подъемники, 2, 3 и 10 трассы.
Вокзал Деда Мороза
Где? Парк рельсов, вокзал
Когда? с 13:00 ч.
13–15 декабря поезд Деда Мороза будет стоять на Вильнюсском железнодорожном вокзале в Парке рельсов. Посетителей ждет масса развлечений.
Возрождение Лепкальнисского водохранилища
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 19:00 ч.
С 14 декабря Лепнальнисское водохранилище изменится – под куполом водохранилища ждут экскурсии в сопровождении звуковых и световых эффектов и много интересных развлечений.
Эдгарас Монтвидас | Симфония рождественской ночи
Где? арена Twinsbet
Когда? с 19:00 ч.
Один из самых известных литовских теноров Эдгарас Монтвидас с Государственным симфоническим оркестром под руководством маэстро Гинтараса Ринкявичюса и хором Dagilėlis проведет сольный концерт. Будет звучать как классическая, так и популярная музыка: от Эндрю Ллойда-Уэббера до Генделя и от Джона Леннона до Уолтера Кента.
Рождество в тюрьме 2024: Гастроярмарка
Где? Лукишкская тюрьма
Когда? с 16:00 ч.
13-15 и 20-22 декабря внутри комплекса бывшей Лукишкской тюрьмы пройдет гастроярмарка.
Keep Singing 2024
Где? разные места
Когда? Весь день
В 4-ый раз в столице пройдет фестиваль Кeep Singing, вдохновленный Йонасом Мекасом. В течение двух дней пройдет Основная и Ночная программы, 11 музыкальных выступлений; программа коротких фильмов Йонаса Мекаса, аудиовизуальная инсталляция Monteverdi Comes Alive!
Рождественская ярмарка
Где? Senjorų avilys
Когда? с 11:00 ч.
14 декабря 11.00 – 17.00 ч. пройдет рождественская ярмарка в Senjorų avilys.
На террасе Elektrinė состоится рождественская ярмарка
Где? терраса Elektrinė
Когда? с 18:00 ч.
По четвергам, пятницам и субботам на террасе Музея энергетики и техники проходит магическая рождественская ярмарка!
Рождественская ярмарка на рынке Твярячаус
Где? Рынок Твярячаус, ул. Антакальнё, 77
Когда? с 12:00 ч.
На ярмарке продают вещи, сделанные своими руками.
Опера-перформанс „Солнце и море“
Где? Вильнюсский таксопарк
Когда? с 18:00 ч.
14–15 декабря в Вильнюсском таксопарке можно посмотреть оперу-перформанс „Солнце и море“.
Lithuania Bachata Festival
Где? Старый город
Когда? разные места
Проходит фестиваль танца бачата! Бачата - танец родом из Доминиканской Республики, получивший широкое распространение и в латиноамериканских странах Карибского бассейна.