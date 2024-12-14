Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

С 14 декабря Лепнальнисское водохранилище изменится – под куполом водохранилища ждут экскурсии в сопровождении звуковых и световых эффектов и много интересных развлечений.

Один из самых известных литовских теноров Эдгарас Монтвидас с Государственным симфоническим оркестром под руководством маэстро Гинтараса Ринкявичюса и хором Dagilėlis проведет сольный концерт. Будет звучать как классическая, так и популярная музыка: от Эндрю Ллойда-Уэббера до Генделя и от Джона Леннона до Уолтера Кента.