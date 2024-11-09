Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Художник, философ, общественный деятель. Так можно охарактеризовать Джона Мауса. Больше 20 лет назад он начал сотрудничество с такими странными деятелями музыкального мира, как Ariel Pink и Animal Collective, а потом начал создавать свою музыку под воздействием Nirvanа, Sdo Baretto, Jim Morisson и странных звуков эпохи ренессанса и барокко