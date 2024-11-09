Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

Большой конвой | Провожаем конвой на фронт
Где? Площадь Независимости
Когда? с 11:00 ч.
Организации, помогающие Украине объединяют свои усилия в Большой конвой. ПУ Miliūtė, ПУ Memorabilis, группа помощи Украине литовского союза стрелков, ПУ Nupirk džipą Ukrainai, ПУ Ukrainos namai, ПУ Kelio Knyga, Потомки ВКЛ, ПУ LT4UA и ПУ Laisvės TV вместе обеспечат помощь перед началом зимы.
Во время акции проводят сбор средств, на которые жители Литвы подарят Украине машины, груженные помощью, их доставят в Украину.
В течение месяца Большому конвою пожертвовали 200 000 евро! Закупки уже начались, конвой 9 ноября готовится к отъезду на фронт.
Литовская гастрономическая неделя’24
Где? разные места
Когда? весь день
Откройте для себя вильнюсские вкусы! До 10 ноября в Вильнюсе ждет путешествие для гурманов по местным ресторанам. Выбирайте блюда из специального меню и дегустационные ужины и наслаждайтесь уникальными кулинарными шедеврами.
Больше 50 лучших поваров всего города готовятся удивить вас местными продуктами, впечатляющим сочетанием вкусов и оригинальной презентацией – все это за фиксированную цену. Голосуйте за любимое блюдо, оно получит титул звезды недели. Столик надо бронировать заранее.
TECH MUGĖ 2024
Где? Litexpo
Когда? с 11:00 ч.
TECH MUGĖ 2024 – единственная и первая в Литве ярмарка самых сильных работодателей, а также взрослых, которые намерены начать карьеру в сфере ИТ.
9 ноября проходит 8-ая ярмарка TECH.
Коллекция моды из вторсырья
Где? Miesto Laboratorija
Когда? с 16:00 ч.
Одежда „болеет“ - появляются дырки, потертости, деформация.
Эта проблема нуждается в быстром решении! Что делать?
Приглашаем вас принять участие в презентации коллекции из вторсырья.
V фестиваль белорусского фольклора „Старая Беларусь“
Где? Центр культуры Новой Вильни
Когда? с 14:00 ч.
Состоится V фестиваль белорусского фольклора. В нем примут участие 14 ансамблей из Литвы, Польши и Латвии.
John Maus
Где? Loftas
Когда? с 20:00 ч.
Художник, философ, общественный деятель. Так можно охарактеризовать Джона Мауса. Больше 20 лет назад он начал сотрудничество с такими странными деятелями музыкального мира, как Ariel Pink и Animal Collective, а потом начал создавать свою музыку под воздействием Nirvanа, Sdo Baretto, Jim Morisson и странных звуков эпохи ренессанса и барокко
Концерт камерной музыки | M. K. Чюрлёнису– 150!
Где? костел Св. Иоаннов
Когда? с 18:00 ч.
Концерт камерной музыки, посвященный 150-летию Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.
Показ фильма Арунаса Жебрюнаса „Чертова невеста“
Где? Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса
Когда? с 14:30 ч.
В рамках Scanorama состоится показ фильма Жебрюнаса „Чертова невеста“.