2024.11.09 13:42

Чем заняться в субботу в Вильнюсе: список мероприятий

 
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Velnio nuotaka
Velnio nuotaka
ФОТО: Stopkadras

9 ноября в Вильнюсе состоится немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

Большой конвой | Провожаем конвой на фронт

Где? Площадь Независимости

Когда? с 11:00 ч.

Организации, помогающие Украине объединяют свои усилия в Большой конвой. ПУ Miliūtė, ПУ Memorabilis, группа помощи Украине литовского союза стрелков, ПУ Nupirk džipą Ukrainai, ПУ Ukrainos namai, ПУ Kelio Knyga, Потомки ВКЛ, ПУ LT4UA и ПУ Laisvės TV вместе обеспечат помощь перед началом зимы.

Во время акции проводят сбор средств, на которые жители Литвы подарят Украине машины, груженные помощью, их доставят в Украину.

В течение месяца Большому конвою пожертвовали 200 000 евро! Закупки уже начались, конвой 9 ноября готовится к отъезду на фронт.

Литовская гастрономическая неделя’24

Где? разные места

Когда? весь день

Откройте для себя вильнюсские вкусы! До 10 ноября в Вильнюсе ждет путешествие для гурманов по местным ресторанам. Выбирайте блюда из специального меню и дегустационные ужины и наслаждайтесь уникальными кулинарными шедеврами.

Больше 50 лучших поваров всего города готовятся удивить вас местными продуктами, впечатляющим сочетанием вкусов и оригинальной презентацией – все это за фиксированную цену. Голосуйте за любимое блюдо, оно получит титул звезды недели. Столик надо бронировать заранее.

TECH MUGĖ 2024

Где? Litexpo

Когда? с 11:00 ч.

TECH MUGĖ 2024 – единственная и первая в Литве ярмарка самых сильных работодателей, а также взрослых, которые намерены начать карьеру в сфере ИТ.

9 ноября проходит 8-ая ярмарка TECH.

Коллекция моды из вторсырья

Где? Miesto Laboratorija

Когда? с 16:00 ч.

Одежда „болеет“ - появляются дырки, потертости, деформация.

Эта проблема нуждается в быстром решении! Что делать?

Приглашаем вас принять участие в презентации коллекции из вторсырья.

V фестиваль белорусского фольклора „Старая Беларусь“

Где? Центр культуры Новой Вильни

Когда? с 14:00 ч.

Состоится V фестиваль белорусского фольклора. В нем примут участие 14 ансамблей из Литвы, Польши и Латвии.

John Maus

Где? Loftas

Когда? с 20:00 ч.

Художник, философ, общественный деятель. Так можно охарактеризовать Джона Мауса. Больше 20 лет назад он начал сотрудничество с такими странными деятелями музыкального мира, как Ariel Pink и Animal Collective, а потом начал создавать свою музыку под воздействием Nirvanа, Sdo Baretto, Jim Morisson и странных звуков эпохи ренессанса и барокко

Концерт камерной музыки | M. K. Чюрлёнису– 150!

Где? костел Св. Иоаннов

Когда? с 18:00 ч.

Концерт камерной музыки, посвященный 150-летию Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.

Показ фильма Арунаса Жебрюнаса „Чертова невеста“

Где? Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса

Когда? с 14:30 ч.

В рамках Scanorama состоится показ фильма Жебрюнаса „Чертова невеста“.

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