Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Список мероприятий

Мероприятия по случаю коронации Миндаугаса
Где? Разные места Когда? Весь день
25 октября 1990 г. Верховный совет/Восстановительный сейм Литвы принял закон и объявил 6 июля государственным праздником днем коронации Миндаугаса.
6 июля 1253 г. был коронован первый и единственный король Литвы Миндаугас.
Список мероприятий по случаю этого дня можно найти здесь.
Шествие участников Праздника песни
Где? от Кафедральной площади до парка Вингис Когда? с 16:00 ч.
Шествие участников Праздника песни от Кафедральной площади к месту финальных мероприятий.
Праздник песни „Чтобы пуща зеленела“
Где? парк Вингис Когда? с 20:30 ч.
Финальный концерт Праздника песни – День песни. На эстраде будут петь 12 000 исполнителей.
Музыка в Медининкском замке | The Ditties
Где? Медининкский замок Когда? с 20:00 ч.
6 июля в Мединикском замке выступит коллектив 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐭𝐭𝐢𝐞𝐬!
Праздник Григишкес 2024
Где? Григишксий пляж Когда? с 12:00 до 22:00 ч.
6 июля 2024 г. состоится Григишкский городской праздник „ПРАЗДНУЕМ ГОСУДАРСТВО“.
КОНЦЕРТ: 18 ч. Музыкальный спектакль „Легенды рэпа Лиздейки“. В 19 ч. Юлия Егорова. 20 ч. группа Rondo. 21 ч. Торжественное исполнение Национальной песни. 21.10 ч. Катажина Звонкувене.
Фестиваль Gravity beach
Где? Валакампяйский пляж Когда? с 14:00 ч.
Первый пляжный фестиваль в Вильнюсе. Ждет специальное лазерное шоу!
Бесплатная экскурсия „Путем государственности“
Где? памятник Короля Миндаугаса Когда? в 10:30 и 13:30 ч.
Бесплатная экскурсия – рассказ охватывает период от времен Короля Миндаугаса до наших дней.
Молодежный чемпионат по плаванию European Aquatics
Где? Лаздинайский бассейн Когда? весь день
2–7 июля в Вильнюсе проходит Европейский молодежный чемпионат по плаванию.
Терраса ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ВЖИВУЮ| Coben8 | Gorelikas
Где? Электростанция. Терраса и Музей энергетики и техники Когда? с 18:00 до 22:00 ч.
6 июля музыка будет звучать с террасы электростанции!
Выставка цветущих растений „Лилия для Короны Миндаугаса“
Где? Ботанический сад ВУ Когда? весь день
Ботанический сад в День коронации Миндаугаса приглашает на 10-ю выставку „Лилия для Короны Миндаугаса“.