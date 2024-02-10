Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

1. Фестиваль пончиков
Где? Квартал Стекольщиков
Когда? Весь день
С 1 по 14 февраля в Вильнюсе, в квартале Стекольщиков (ул. Стиклю), в Старом городе проходит первый Фестиваль пончиков.
Так община квартала празднует Масленицу. Вильнюсцев и гостей города ждут в ресторанах Senatorių pasažas, Augustas & Barbora, Lokys, Pulpo, Puaro, Markus, Maurizio, Cozy и кафе Ponių laimė, Balzac Crêpes.
2. SU-MENĖK
Где? Разные места
Когда? Весь день
SU-MENĖK возвращается в 5-ый раз и приглашает жителей и гостей города ознакомиться с современным искусством! Мероприятия будут проходить в выходные дни февраля, в музеи и галереи будет возить специальный бесплатный автобус SU-MENĖK.
Можно посетить больше 40 мест. По традиции, во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собирать печати и отметить, сколько мест они посетили. Те, кто посетит больше 30 галерей или музеев, получат призы.
Подробности здесь.
3. Зимняя выставка пива – фестиваль Žmogšala’11
Где? Litexpo
Когда? с 12:00 ч.
Это единственный независимый фестиваль крафтового пива, который уже в 11-й раз соберет любителей пива в Вильнюсе зимой. Главная цель фестиваля — воспитать разборчивого потребителя пива, который будет развивать свои вкусовые рецепторы, знать меру.
В фестивале примут участие: вся литовская элита крафтового пива, основные импортеры крафтового пива в Литву и, конечно, гости фестиваля — пивоварни из других стран.
4. Над радугой’24 | Конкурс музыкантов, играющих на укулеле
Где? Клуб Tamsta
Когда? с 18:00 ч.
Можно петь, танцевать, стоять на голове, но главное при этом - играть на укулеле (гавайской гитаре),.
Возраст участников конкурса - от 6 лет. Конкурс состоится в клубе Tamsta 10 февраля уже в четвертый раз.
Ведущий конкурса Таутвидас-Паулюс Аугустинас – Балтасис Кирас (Белая чайка).
5. Green&Gold|Paviljonas pt.2
Где? Павильон
Когда? с 20:00 ч.
Green&Gold - это группа друзей, которые растут и музицируют с 2017 года. Ждет интересное музыкальное мероприятие.
6. Международный форум лагерей STUDY THE WORLD
Где? Библиотека М.Мажвидаса
Когда? с 10:00 ч.
ОТКРОЙТЕ ТАЛАНТЫ В СВОИХ ДЕТЯХ И ВЫРАСТИТЕ ИХ ОБРАЗОВАННЫМИ< УСПЕШНЫМИ.
Узнайте больше о международных лагерях и познакомьтесь с их организаторами.