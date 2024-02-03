Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

 
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Užgavėnės
Užgavėnės
ФОТО: DELFI

3 февраля в Вильнюсе проходит немало мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные из них.

1. Фестиваль пончиков
Где? Квартал Стекольщиков
Когда? Весь день

С 1 по 14 февраля в Вильнюсе, в квартале Стекольщиков (ул. Стиклю), в Старом городе проходит первый Фестиваль пончиков.

Так община квартала празднует Масленицу. Вильнюсцев и гостей города ждут в ресторанах Senatorių pasažas, Augustas & Barbora, Lokys, Pulpo, Puaro, Markus, Maurizio, Cozy и кафе Ponių laimė, Balzac Crêpes.

2. SU-MENĖK
Где? Разные места
Когда? Весь день

SU-MENĖK возвращается в 5-ый раз и приглашает жителей и гостей города ознакомиться с современным искусством! Мероприятия будут проходить в выходные дни февраля, в музеи и галереи будет возить специальный бесплатный автобус SU-MENĖK. Можно посетить больше 40 мест.

По традиции, во время SU-MENĖK посетители галерей и музеев смогут собирать печати и отметить, сколько мест они посетили. Те, кто посетит больше 30 галерей или музеев, получат призы.

Подробности здесь.

3. "Ži рекомендует"
Где? LOFTAS
Когда? с 19 ч.

Фестиваль "Ži рекомендует" (Ži rekomenduoja) проходит в третий раз! 2-3 февраля мероприятия будут проходить в Loftas.

4. Масленица для семей
Где? Новый арсенал
Когда? с 13 ч.

Семьи с детьми приглашают на мероприятие, чтобы ознакомиться с традициями празднования Масленицы, узнать, что значат маски и ряженые, почему жгут чучело и что значит борьба Масленицы и Поста (Лашининиса и Канапиниса).

Состоится мастер-класс по созданию маски из папье-маше.

5. Кубок Дэвиса
Где? арена SEB
Когда? с 12 ч.

Литовская мужская сборная по теннису 3-4 февраля на арене SEB в Вильнюсе будет участвовать в матчах кубка Дэвиса. Литовская сборная будет играть со сборной Грузии.

6. Последняя возможность увидеть международную выставку "Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948. Один город – много рассказов"
Где? Национальная художественная галерея
Когда? Весь день

На этой неделе в Национальной художественной галерее завершается выставка "Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948. Один город – много рассказов".

3–4 февраля посетителей ждут специальные мероприятия и скидки на билеты – билеты будут стоит 1 евро.

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