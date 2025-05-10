Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Open House 2025 в Вильнюсе
Где? Различные локации Когда? С 10.00 час.
10–11 мая в Вильнюсе в одиннадцатый раз пройдут открытые архитектурные выходные „Open House Vilnius“.
Тема фестиваля этого года — „Будущее наследие“. Иллюстратор и графический дизайнер Людас Баркаускас, победивший в этом году в ежегодном конкурсе плакатов, признается, что черпает творческое вдохновение из игр и комиксов. Людас, который работает в рекламных агентствах уже почти десять лет, считает, что из-за того, что мы склонны романтизировать прошлое, мы меньше любим современную архитектуру.
Благотворительный концерт „Свобода детям“
Где? Площадь Лукишкес Когда? С 18.30
В концерте примут участие Марюс Микутавичюс, Юстинас Ярутис, Гедре, Вайдас Баумиля, Габриэле Вилкицките, группа Jautì, Лукас Пилкаускас, Лепа Мондейкайте, SKAMP, Мерунас, Габриэлюс Вагелис, Рокас Ян, Патриция, группа „ba“.
В субботу, 10 мая, мы приглашаем вас на площадь Лукишкес в Вильнюсе, где организуем поистине впечатляющий концерт „СВОБОДА ДЕТЯМ“.
Vilnius Trail Run | 100 км вокруг Вильнюса
Где? Стадион Нагорного парка Когда? Весь день
10 мая Вильнюс заполонит толпа спортсменов! Vilnius Trail Run — самое молодое, но уже претендующее на то, чтобы стать традиционным, мероприятие по бегу на длинные дистанции в Вильнюсе!
Маршрут представляет собой „Тропу вокруг Вильнюса“ протяженностью 100 км, уникальная планировка и рельеф которой познакомят каждого бегуна с невероятно яркой природой Вильнюса поздней весной. Большая часть маршрута проходит по грунтовым тропам, расположенным по всему Вильнюсу, от Панеряй до Антакальниса, пролегая мимо озер, лесов и городских пейзажей. Дистанции адаптированы для спортсменов разного уровня физической подготовки: от любителей до профессионалов.
VikoFlora 2025. Весна
Где? Буйвидишкес Когда? С 08.00
С 9 по 11 мая в Буйвидишкес Вильнюсского района в 30-й раз пройдет традиционная ярмарка растений „VikoFlora 2025. Весна“. Ярмарка ждет посетителей 10 мая (суббота) с 8.00 до 19.00 и 11 мая (воскресенье) с 8.00 до 15.00. Организатор ярмарки, преподаватель Вильнюсского колледжа и руководитель центра декоративных растений и озеленения „VikoFlora“ Томас Чижокас расскажет о ярмарке растений, ее истории и о том, что на ней можно найти.
Гражданские игры
Где? Рудамина Когда? С 12.00
В эту субботу в 12.00 активные и граждански настроенные жители со всей Литвы приглашаются проверить свои знания и умения в Гражданских играх, которые уже пятый год подряд пройдут в Рудамине.
Департамент мобилизации и гражданского сопротивления Министерства национальной обороны совместно с самоуправлением Вильнюсского района 10 мая в Рудамине, рядом с гимназией имени Фердинанда Рущица, для общественности организуют интерактивные гражданские игры. Целью этих игр является развитие у членов сообщества осведомленности и готовности реагировать в случае стихийных бедствий путем объединения и обучения жителей правильным действиям в различных чрезвычайных ситуациях, предоставления им специальных знаний и навыков.
Помощь в посадке кустарников в Фабийонишкес
Где? У Белого моста Когда? С 11.00
В год Европейской зеленой столицы мы высадим в Фабийонишкес более тысячи кустов! Настройтесь на работу, пригласите членов семьи, друзей и соседей помочь — вместе давайте создадим еще более зеленую столицу.
Встречаемся 10 мая в 11.00, Vėtrungių g. (спортивная площадка на улицах Ветрунгю и Гедвиджю, возле дома по улице Ветрунгю 29).
Приносите с собой лопаты, другие инструменты, а также надевайте рабочие перчатки. Мы предоставим инструменты тем, у кого их нет.
MENUPĖ-2025: Искусство, объединяющее всех
Где? У Белого моста Когда? С 12.00
Ярмарка искусств „Menupė“ приглашает на: „ЧТО НЕ ИСКУССТВО?“ – давайте творить вместе.
10 мая Ратушная площадь Вильнюса наполнится духом творчества, красок и единства — здесь пройдет художественная ярмарка „MENUPĖ-2025“, приглашающая жителей Вильнюса и гостей города на особенный художественный опыт. Одним из самых ярких событий этого года станет творческая мастерская „ЧТО НЕ ИСКУССТВО?“, которая пригласит вас не только наблюдать, но и активно участвовать в процессе создания искусства.
Соревнование по плаванию среди собак
Где? У Белого моста Когда? С 12.00
Приглашаем всех четвероногих друзей и их владельцев на открытие бассейна Sled dogs Baltic Gym. Это дружелюбное, но полное приключений мероприятие предназначено для собак всех пород и размеров, которые любят воду и приключения.
Домашним животным придется преодолеть расстояние в 80 метров в бассейне, проплывая вокруг буйков. Мы вручим призы трем самым быстрым питомцам в каждой категории.