Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Open House 2025 в Вильнюсе

Тема фестиваля этого года — „Будущее наследие“. Иллюстратор и графический дизайнер Людас Баркаускас, победивший в этом году в ежегодном конкурсе плакатов, признается, что черпает творческое вдохновение из игр и комиксов. Людас, который работает в рекламных агентствах уже почти десять лет, считает, что из-за того, что мы склонны романтизировать прошлое, мы меньше любим современную архитектуру.