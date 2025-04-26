Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Вершины Вильнюса

Где? Различные локации



Когда? С 10.00 час.

11 самых знаковых панорам Вильнюса с крыш откроются тем, кто преодолеет 633,39 м, то есть высоту, равную двум телебашням, поставленным друг на друга, или в два раза выше самой высокой точки Литвы – холма Аукштояс. Такая сумма высот 11 небоскребов, участвующих в инициативе.

Поднимитесь хотя бы в один из них и посмотрите на город с другой перспективы!