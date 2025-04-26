Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Вершины Вильнюса
Где? Различные локации
Когда? С 10.00 час.
11 самых знаковых панорам Вильнюса с крыш откроются тем, кто преодолеет 633,39 м, то есть высоту, равную двум телебашням, поставленным друг на друга, или в два раза выше самой высокой точки Литвы – холма Аукштояс. Такая сумма высот 11 небоскребов, участвующих в инициативе.
Поднимитесь хотя бы в один из них и посмотрите на город с другой перспективы!
ВНИМАНИЕ. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется. Регистрация на месте будет проводиться в бизнес-центре Victoria и в здании самоуправления города Вильнюса. Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность. Подняться на крыши можно будет 26 апреля с 10.00 до 20.00 (последний вход в 19.30).
Выставка исторических автомобилей
Где? Возле Сейма
Когда? С 12.00 час.
В связи с тем, что Сейм рассматривает возможность ужесточения требований к признанию автомобиля историческим, автомобильный клуб журналистов Литвы организует в субботу возле парламента выставку транспортных средств, выпущенных до 1995 года.
„Это правда? По мнению Автомобильного клуба журналистов Литвы и многих любителей исторических автомобилей, нет“, — говорится в приглашении на мероприятие, опубликованном в Facebook. „Давайте покажем жителям, что 30-летние автомобили — это не просто ржавые шараны.
Акция поддержки Украины „Подсолнух“
Где? Мемориальный комплекс парка мира в Тускуленай
Когда? С 12.00 час.
В субботу в мемориальном комплексе Парка мира Тускуленай в Вильнюсе пройдет акция в поддержку Украины „Подсолнух“.
Уже четвертый год участники мероприятия, организованного Литовским центром исследований геноцида и сопротивления народам (LGGRTC), высаживают подсолнухи у мемориала в Тускуленай, символически выражая поддержку Украине, которая воюет с Россией.
Бесплатные мероприятия выходного дня в Национальной библиотеке
Где? Национальная библиотека Литвы имени Мартинаса Мажвидаса
Когда? С 11 час.
Приглашаем вас провести выходные апреля вместе в Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса.
Мероприятия, проходящие в Национальной библиотеке по выходным, пригласят вас насладиться содержательными занятиями. Мероприятия рассчитаны на разные возрастные группы, поэтому и молодые, и пожилые люди найдут себе занятие по душе. Участников ждет широкий спектр мероприятий, предлагающих им возможность погрузиться в мир искусства, провести мозговой штурм, разгадывая головоломки, и вместе создать праздничные украшения.
Неделя устойчивой моды
Где? Лукишкская тюрьма Когда? Весь день
Команда крупнейшего в Литве глобального движения за устойчивую моду „Fashion Revolution“ совместно с самоуправлением города Вильнюс проведет конференцию 22–27 апреля. организует в столице неделю устойчивой моды „Fashion Revolution Week’25“, говорится в пресс-релизе.
В течение трехдневных открытых мероприятий посетители смогут близко познакомиться с тенденциями и передовыми методами устойчивой моды, поучаствовать в дискуссиях и принять участие в мероприятиях, направленных на снижение культуры выбрасывания вещей. Мероприятия пройдут в тюремном комплексе Лукишкес и музыкальном зале „Estradà“.
День собаки в Рanоramа
Где? Рanоramа
Когда? С 12.00 час.
26 апреля, в честь Дня собаки, Рanоramа проведет „Отпуск с питомцем“ — веселый и полезный день для всех, кто планирует летние приключения со своими собаками.
Ведущими мероприятия выступят Айсте Кабашинскайте и ее очаровательная Коко!
Retrospective 13
Где? Кинотеатр „Pasaka“
Когда? С 12.00 час.
26 апреля Встречаемся в кинотеатре „Pasaka“ (ул. Шв. Игното, 4) — в самом сердце Вильнюса.
Это студенческий кинофестиваль — от студентов и для студентов. В этом году он пройдет в 13-й раз, и мы очень рады снова встретиться лично. В программе — короткометражные фильмы, живое общение и уютная атмосфера.
Новые встречи, вдохновляющие истории и возможность проголосовать за любимые фильмы. В этом году впервые зрительское голосование будет проходить в двух номинациях: документальный и художественный фильм.
Международный день фотографии Pinhole
Где? Библиотека Мартинаса Мажвидаса
Когда? С 13.00 час.
26 апреля в 13.00 час. мы отпразднуем Международный день пинхол-фотографии в медиамастерской (I э.) Литовской национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса. Мероприятие организовано совместно с коллегами из Вильнюсской окружной библиотеки имени Адомаса Мицкявичюса.
Пинхол-фотография — примитивная техника фотографии, осуществляемая с помощью устройства „камера-обскура“. „Свет, проходящий через крошечное отверстие в светонепроницаемой коробке, проецирует перевернутое изображение на светочувствительную поверхность на задней стороне коробки“. (The Thames & Hudson Dictionary of Photography).