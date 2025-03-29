Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Дни велосипеда в Вильнюсе
Где? Malūnų g. 8 Когда? С 12.00 до 14.00
Велосипед — это экологичный, активный и увлекательный способ исследовать Вильнюс. „Вильнюс – зеленая столица Европы 2025“ приглашает вас встретить весну, приняв участие в мероприятиях „На велосипеде по городу“ – вас ждут интересные открытия, полезные знания и новые впечатления.
Давайте посадим городской лес на улице Степона Батора
Где? Улица С. Батора 5 Когда? С 11.00
5 апреля в 11.00 по адресу ул. Степоно Баторо, 5 мы высадим около 500 саженцев. Всего здесь планируется высадить около 3000 саженцев.
И это место станет новым зеленым образовательным пространством для наблюдения за преображением природы, обучения и дружбы с ней.
Мероприятие для пожилых людей, посвященное моде и стилю „WRINKLES OF STYLE“
Где? Акрополь Когда? С 15.00
Представляем мероприятие, где встречаются мода и зрелый жизненный опыт. Пожилые люди не только выйдут на подиум, но и продемонстрируют свою жизненную силу, обаяние и достойную старость.
Это мероприятие посвящено стильной моде для пожилых людей, подчеркивающей их очарование, раскрывающей жизненную силу и достойное старение. Мы также расскажем, что в торговом центре AKROPOLIS есть много магазинов, где пожилые люди могут найти свой стиль и смело демонстрировать стиль.
День теплицы
Где? Ботанический сад Вильнюсского университета Когда? С 11.00 до 15.00.
29 марта ботанический сад ВУ в Кайренай вновь приглашает вас прогуляться и исследовать тропический сад в Большой оранжерее. Специалисты по комнатным растениям познакомят посетителей с коллекциями суккулентов, этноботанических растений мира и эпифитов, а также дадут советы, как обустроить зимние сады даже в самых небольших жилых и рабочих помещениях и создать красивую и здоровую среду.
Вильнюсский театр танго – Tango Furioso
Где? Вильнюсский театр танго Когда? С 20.00
„Tango Furioso“ — спектакль, сочетающий в себе элементы традиционного и современного танго. Хореография отражает как классическое танго, так и современные интерпретации этого танца, которые дают новую жизнь культуре танго. Это не просто шоу, это история эмоционального путешествия, которая приглашает зрителей погрузиться в мир танго, где чувства выражаются не словами, а языком тела.
Концерт для друзей | Centrinė okliuzija
Где? Paviljonas Когда? С 20.00
„В прошлом году, когда мы давали наш первый концерт в баре Paviljonas и поняли, что живая музыка — это сильный, но имеющий позитивное влияние наркотик. Поэтому мы хотим пригласить вас на наш живой концерт в баре Paviljonas в этом году, в субботу, 29 марта в 20.00“, — говорится в приглашении.