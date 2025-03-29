Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

И это место станет новым зеленым образовательным пространством для наблюдения за преображением природы, обучения и дружбы с ней.

5 апреля в 11.00 по адресу ул. Степоно Баторо, 5 мы высадим около 500 саженцев. Всего здесь планируется высадить около 3000 саженцев.

Где? Улица С. Батора 5 Когда? С 11.00

Велосипед — это экологичный, активный и увлекательный способ исследовать Вильнюс. „Вильнюс – зеленая столица Европы 2025“ приглашает вас встретить весну, приняв участие в мероприятиях „На велосипеде по городу“ – вас ждут интересные открытия, полезные знания и новые впечатления.

Где? Malūnų g. 8 Когда? С 12.00 до 14.00

Где? Акрополь Когда? С 15.00

Представляем мероприятие, где встречаются мода и зрелый жизненный опыт. Пожилые люди не только выйдут на подиум, но и продемонстрируют свою жизненную силу, обаяние и достойную старость.

Это мероприятие посвящено стильной моде для пожилых людей, подчеркивающей их очарование, раскрывающей жизненную силу и достойное старение. Мы также расскажем, что в торговом центре AKROPOLIS есть много магазинов, где пожилые люди могут найти свой стиль и смело демонстрировать стиль.

День теплицы

Где? Ботанический сад Вильнюсского университета Когда? С 11.00 до 15.00.