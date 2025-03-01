Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Концерт BALTASIS KIRAS

BALTASIS KIRAS — инди/фолк/рок-группа из Вильнюса. Начав свою деятельность в 2008 году группа назвала себя в честь компании, производившей рюкзаки, — с тех пор является рок-н-ролльной группой. В 2010 году группа выпустил свой дебютный альбом Su geltonu snapeliu, а в 2014 году представил мини-альбом Amerika. Группа активно гастролирует и уже выступила на самых серьезных фестивалях и концертных площадках страны. Участники BK — это прежде всего группа улыбающихся друзей, на несколько мгновений бросающих взгляд с высоты птичьего полета. Музыка группы рождается из размышлений о людях и явлениях. Они идут с чувством, которое ведет к собственному гнезду – дому, где всегда хорошо и мирно. Группа верит в необходимость помогать друг другу справляться с суетой, которая, как и азартные игры, подрывает способность оставаться человеком. Музыка помогает вам сохранять концентрацию и двигаться увереннее.