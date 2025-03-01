Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Вильнюсская книжная ярмарка 2025
Где? Литэкспо
Когда? С 10.00 до 21.00 час.
Вильнюсская книжная ярмарка — крупнейшая книжная ярмарка в странах Балтии и одно из самых значимых культурных мероприятий в Литве. Это мероприятие, которое популяризирует и прославляет чтение, ежегодно приглашает гостей со всей Литвы на встречи с писателями, презентации книг, дискуссии, концерты, выставки, творческие занятия и другие культурные мероприятия. Ежегодно в ярмарке принимают участие около 300 издательств и других культурных организаций из Литвы и зарубежных стран, проводится более 500 различных мероприятий и концертов, а за четыре дня ярмарку посещают более 50 тысяч посетителей.
Ежегодно посетители книжной ярмарки имеют возможность первыми приобрести новейшие произведения литовских и зарубежных писателей. Популярной ярмарочной традицией является получение автографа у писателя при посещении мероприятий. Издатели приглашают на ярмарку особых гостей и организуют специальные мероприятия, о которых мы объявим по мере приближения юбилейной ярмарки 2025 года.
Масленица в Вильнюсском районе
Где? Парк поместья Хоувальтов
Когда? С 12.30 час.
1 марта в 12.30 самоуправление Вильнюсского района приглашает всех на один из самых веселых и хлебосольных праздников года в Вильнюсском районе — Масленица, который в этом году пройдет в парке поместья Хоувальтов в Майшягале.
„В этом году мы ждем вас с масками и улыбками на региональном фестивале. Мы соберемся здесь, чтобы встретить весну, поделиться хорошими эмоциями, традициями и весельем, а также потанцевать, попеть и насладиться традиционными деликатесами“, — говорит Роберт Духневич, мэр самоуправления Вильнюсского района.
Фестиваль пончиков
Где? Различные локации
Когда? С 10.00 до 20.00 час.
Чувствуете ли вы в воздухе аромат сахарной пудры и вкусной выпечки? С 18 февраля по 4 марта эти сладкие ароматы будут щекотать носы всех жителей Вильнюса и гостей города.
В Старом городе столицы проходит второй Вильнюсский фестиваль пончиков.
Старый город Вильнюса издавна славится культурным многообразием разных народов, поэтому на фестивале вы найдете не только традиционные пончики, но и разнообразные блины и оладьи. В течение двух недель здесь будет царить французская, итальянская, бельгийская, голландская, польская, литовская и еврейская выпечка, традиционная готовящаяся для Масленицы или больших карнавалов. Все – и сладкое, и соленое – на любой вкус!
SU-MENĖK Найди свои штрихи
Где? Различные локации
Когда? С 11.00 до 19.00 час.
Инициатива современного искусства SU-MENĖK, которая ежегодно скрашивает темные и серые февральские выходные, в этом году представит не только впечатляющий арт-маршрут, но и галерею, путешествующую по улицам столицы. Автобус-галерея SU-MENĖK будет курсировать по улицам Вильнюса до 2 марта.
Автобус SU-MENĖK будет курсировать по пятницам с 12.30 до 18.00 час., по субботам с 11.00 до 19.00 час. и по воскресеньям с 11.00 до 18.00 час. Вы можете сесть и выйти на любой остановке по маршруту. Расписания движения автобусов по маршруту SU-MENĖK доступны на каждой остановке (информацию о маршруте „SU-MENĖK“ можно найти на сайте www.stops.lt).
Чемпионат Литвы по пиклболу
Где? SEB Арена
Когда? Весь день
Первый открытый чемпионат Литвы по пиклболу Hegelmann Group – Lithuanian Pickleball Open пройдет в Вильнюсе, на SEB Arena, 1-2 марта. На него уже зарегистрировались почти 200 игроков из Литвы, Латвии, Израиля, США, Эстонии, Польши, Болгарии, Украины, Нидерландов и Бразилии.
Pilininko namas - 1 год
Где? Pilininko namas
Когда? С 11.00 до 16.00
Pilininko namas отмечает свой первый день рождения месячной серией экскурсий и других мероприятий. Приглашаем вас исследовать Литву уникальным способом в новейшем филиале Национального музея Литвы — Pilininko namas.
Концерт BALTASIS KIRAS
Где? Музыкальный клуб Tamsta
Когда? С 20.00 час
BALTASIS KIRAS — инди/фолк/рок-группа из Вильнюса. Начав свою деятельность в 2008 году группа назвала себя в честь компании, производившей рюкзаки, — с тех пор является рок-н-ролльной группой. В 2010 году группа выпустил свой дебютный альбом Su geltonu snapeliu, а в 2014 году представил мини-альбом Amerika. Группа активно гастролирует и уже выступила на самых серьезных фестивалях и концертных площадках страны. Участники BK — это прежде всего группа улыбающихся друзей, на несколько мгновений бросающих взгляд с высоты птичьего полета. Музыка группы рождается из размышлений о людях и явлениях. Они идут с чувством, которое ведет к собственному гнезду – дому, где всегда хорошо и мирно. Группа верит в необходимость помогать друг другу справляться с суетой, которая, как и азартные игры, подрывает способность оставаться человеком. Музыка помогает вам сохранять концентрацию и двигаться увереннее.
День книги
Где? Торговый центр CUP
Когда? С 11.00 до 18.00.
В субботу с 11.00 до 16.00 на 5 этаже торгового центра CUP пройдет книжная ярмарка, где можно будет приобрести книги Sena.lt.