Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Инициатива современного искусства SU-MENĖK, которая каждый год скрашивает темные и серые февральские выходные, в этом году представит не только впечатляющий арт-маршрут, но и галерею, путешествующую по улицам столицы.

Автобус SU-MENĖK будет курсировать по пятницам с 12.30 до 18.00, по субботам с 11.00 до 19.00 и по воскресеньям с 11.00 до 18.00, вы можете сесть и выйти на любой остановке по маршруту. На каждой из остановок вы сможете найти расписание движения автобусов маршрута SU-MENĖK (информацию о маршруте SU-MENĖK можно найти на сайте www.stops.lt).