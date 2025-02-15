Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

SU-MENĖK
Где? Различные локации
Когда? С 11.00 до 19.00 час.
Инициатива современного искусства SU-MENĖK, которая каждый год скрашивает темные и серые февральские выходные, в этом году представит не только впечатляющий арт-маршрут, но и галерею, путешествующую по улицам столицы.
Автобус-галерея SU-MENĖK будет курсировать по улицам Вильнюса до 2 марта.
Автобус SU-MENĖK будет курсировать по пятницам с 12.30 до 18.00, по субботам с 11.00 до 19.00 и по воскресеньям с 11.00 до 18.00, вы можете сесть и выйти на любой остановке по маршруту. На каждой из остановок вы сможете найти расписание движения автобусов маршрута SU-MENĖK (информацию о маршруте SU-MENĖK можно найти на сайте www.stops.lt).
КОННОЕ ГРАНД - ШОУ И ВЫСТАВКА
Где? Литэкспо
Когда? С 10.00 до 20.00 час.
В праздничные выходные пройдут впечатляющие конные выступления и выставка. Незабываемые выступления покажут лучшие наездники Европы из Литвы, Польши и Латвии.
Мероприятие, которое во второй раз пройдет в Вильнюсском конгресс-выставочном центре LITEXPO, является единственным в странах Балтии, где в одном месте можно увидеть такое большое разнообразие пород лошадей, тяжеловозов, а также упряжных, верховых и спортивных пород, стоимость некоторых из этих лошадей достигает сотен тысяч или даже нескольких миллионов евро.
„Финал четырех“ Кубка короля Миндаугаса Citadele
Где? Арена Twinsbet
Когда? С 15.00 до 22.00 час.
15-16 февраля 2025 года в Вильнюсе пройдет праздник баскетбола, который вы не должны пропустить!
Литовские поклонники баскетбола, приготовьтесь к самому важному событию года – Финалу четырех Кубка короля Миндаугаса (Citadele KMT), который в этом году возвращается в столицу! Полуфиналы и финалы, которые пройдут на Twinsbet Arena, обещают не только ожесточенные сражения сильнейших литовских команд за престижный трофей, но и множество уникальных моментов.
XXI Балтийская ювелирная выставка Amber Trip
Где? Литэкспо
Когда? С 10.00 до 18.00 час.
XXI-я Международная Балтийская ювелирная выставка Amber Trip возвращается, и мы с нетерпением ждем встречи с вами 13–15 февраля в престижном Litexpo — крупнейшем конференц- и выставочном центре в странах Балтии.
Кинофестиваль Шобле
Где? Учебный кампус LMTA
Когда? С 16.00 час.
Кинофестиваль Шобле — студенческий кинофестиваль, созданный и организованный студентами Национальной киношколы Литовской академии музыки и драматического искусства. В этом году он пройдет уже четырнадцатый раз подряд, но впервые в новом здании Литовской академии музыки и драматического искусства. Вот поэтому наш девиз в этом году — СТАРЫЕ БОТИНКИ, НОВЫЕ РУБАШКИ. В новом доме мы продолжим следовать теми же любимыми кинематографическими тропами.
QUEEN in Jazz
Где? Учебный кампус LMTA
Когда? С 16.00 час
Проект in Jazz на протяжении 10 лет организует исключительные проекты, такие как NIRVANA in Jazz, THE BEATLES in Jazz, LED ZEPPELIN in Jazz, QUEEN in Jazz, которые каждый раз вызывают огромный интерес у публики и удивляют аншлагами на концертах.
„We will rock You“, — неоднократно скандировала легендарная группа Queen. Правдивость их слов была подтверждена тысячами поклонников и их популярностью, которая сохраняется и по сей день. Харизма, рокерская энергия и необузданная экспрессия Фредди Меркьюри возродятся на королевском концерте QUEEN in Jazz.
Slacker Party
Где? Sodas 2123
Когда? С 19.30 час
15 февраля SODAS 2123 станет эпицентром Slacker Party — дискотеки, которая объединит музыку, свет и бунтарский дух свободы. Вас ждут новые звуки, яркие инсталляции и, надеемся, жаркая атмосфера.
Здесь будут выступать ведущие и новые артисты и диджеи, готовые удивить всех — от офисных работников до мечтающих поэтов и тех, кто просто ищет чего-то нового.
Superkoloritas | Люблю выходные
Где? Музыкальный клуб Tamsta
Когда? С 20.00 час.
Новый поп-дуэт Superkoloritas организует праздник любви. Будут гитара и два голоса, песни о любви и солнечном свете, мы будем слушать электрические звуки и биение сердца.