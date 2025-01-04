Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

„Поднимем, поднимем бокалы веселья!“ — именно так в эту новогоднюю пору, более 100 лет назад, начался путь профессиональной литовской оперы.

Создавая „Vita Sintetika“, Камиле изучала культуру модификации тела под влиянием средств массовой информации и технологий и ее экзистенциальные слои. Стремление манипулировать, изменять и трансформировать естественную физиологическую форму связано не только с внешностью, но и с отказом от биологии, деконструкцией правил генетики, стремлением к бессмертию, постоянно меняющимся образам и идеалам. Поэтому повседневный салон красоты можно рассматривать как пространство духовной трансформации, где поверхность – слой кожи – приобретает значение метафоры души. Но вопрос в том, принадлежат ли нам тела, ставшие продуктами, сформированными силами экономии, желания и потребления.