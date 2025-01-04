2025.01.04 13:14

Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

 
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Вильнюс
Вильнюс
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Сегодня, 4 января, в Вильнюсе запланирован ряд интересных мероприятий. Портал MadeinVilnius.lt представляет самые интересные и масштабные события города Вильнюса.

Опера Травиата на литовском языке

Где? Костел Св. Котрины Когда? 19.00 час.

Популярная опера Дж. Верди „Травиата“ в камерном исполнении состоится 4 января в 19.00 в костеле Св.Котрины в Вильнюсе!

„Поднимем, поднимем бокалы веселья!“ — именно так в эту новогоднюю пору, более 100 лет назад, начался путь профессиональной литовской оперы.

Перформанс Камилы Пикелите

Где? Дворец Сапег Когда? 18.00 час.

В суббота, 4 января, в 18.00 час. во дворце Сапег (ул. Л. Сапегос, 13, Вильнюс) пройдет спектакль „Vita Sintetika“ художницы молодого поколения Камиле Пикелите. Этот перформанс является частью одноименной работы художницы, представленной на выставке JCDecaux Prize 2024: осень.

Создавая „Vita Sintetika“, Камиле изучала культуру модификации тела под влиянием средств массовой информации и технологий и ее экзистенциальные слои. Стремление манипулировать, изменять и трансформировать естественную физиологическую форму связано не только с внешностью, но и с отказом от биологии, деконструкцией правил генетики, стремлением к бессмертию, постоянно меняющимся образам и идеалам. Поэтому повседневный салон красоты можно рассматривать как пространство духовной трансформации, где поверхность – слой кожи – приобретает значение метафоры души. Но вопрос в том, принадлежат ли нам тела, ставшие продуктами, сформированными силами экономии, желания и потребления.

Квинтет Veronika ChiChi

Где? Ул. Аушрос Варту, 11 Когда? 20.30 час.

Veronika ChiChi - не нуждается в представлении любителям джаза в Литве, так как она не только вокалистка известной ретро-джазовой группы „The Ditties“, но и одна из самых ярких джазовых вокалисток Литвы, чья музыка полна как традиционной джазовой импровизации, так и современного джазового изящества. Название ее дебютного альбома „A Singer of a Thousand Faces“ удачно отражает различные выражения и стили, которые она использует в своем творчестве.

Концерт IMPRO TRIO

Где? Публичная библиотека А. Мицкявичюса Когда? 15.30 час.

4 января, в субботу, в 15.30 приглашаем на концерт IMPRO TRIO в Большом зале библиотеки.

IMPRO TRIO – это импровизационная жизнь, народная энергия и повседневная рефлексия. Трио импровизаторов смотрит на музыку через увеличительное стекло и позволяет моменту доминировать. Получив музыкальный опыт за границей, участники стремятся передать свою душевную энергию на родной сцене. Переплетение вокала и инструментов – контрабаса и фортепиано – дарит слушателям органичность, искренность и авантюрность современной музыки.

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