Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Uptown Christmas: ярмарка последней минуты
Где? Лофт Когда? С 11.00 час.
Не успели подумать и подготовиться к праздникам? Успокойтесь. Рождественская ярмарка Uptown Christmas Market 20-22 декабря позволит встретить самые красивые праздники в году с хорошим настроением, хорошей музыкой и без забот!
Более 60 отборных оригинальных местных брендов – для него, для нее и для себя, для детей, для уютного дома, для праздничного стола и для приятного времяпрепровождения.
Рождество в тюрьме 2024: Гастрономическая ярмарка
Где? Лукишкская тюрьма Когда? С 12.00 час.
Внутри Лукишкского тюремного комплекса разместится гастрономическая ярмарка.
Праздник изысканных вкусов, полный веренья, сладостей, кофе, специй, изысканных соусов и других съедобных подарков, будет дополнен дегустациями, презентациями новинок, музыкой, танцами, живыми выступлениями и атрибутикой, готовой к путешествию под елку – для себя или других.
Мы вновь откроем всё пространство комплекса – восьмиугольное кольцо Лукишкской тюрьмы и ведущие от нее коридоры, церковь Св. Микалоюса Стебукладариса и другие невиданные ранее тюремные помещения.
Международная выставка собак
Где? Литэкспо Когда? С 10.00 час.
В конце года Литовское кинологическое общество приглашает любителей собак на традиционное мероприятие – международную выставку собак. В этом году она пройдет 20-22 декабря в Вильнюсе, в Литовском выставочном центре LITEXPO (пр. Лайсвес, 5). Выставки собак, организуемые литовскими кинологами, уже давно стали просветительскими мероприятиями, они знакомят публику с разнообразием пород собак, ответственным разведением, стандартами собак, различными видами деятельности с собаками.
Рождественская ярмарка мигрантов
Где? Pirmas Blynas Когда? С 12.00 час.
Праздничный сезон уже почти наступил, принося с собой дух доброты. Это время для того, чтобы согреться, навестить семью и друзей, поговорить с соседями, упаковать несколько подарков для своих близких.
В Литве живет много мигрантов с выдающимися талантами. Присоединяйтесь к нам в ресторане Pirmas Blynas 21 декабря - здесь вас ждет рождественская ярмарка, продавцы которой не родились в Литве, однако называют Литву своим домом. От сладостей до игрушек, одежды и аксессуаров — здесь вы найдете уникальные, согревающие душу подарки.
Рождественская ярмарка Menupė
Где? Рынок Тимо Когда? С 12.00 час.
Дорогие вильнюсцы, гости Вильнюса и все любители творчества, готовьтесь к волшебному празднику! 21-22 декабря в Вильнюсе пройдет рождественская ярмарка Menupė, на рынке Тимо, которая станет не только прекрасной возможностью найти уникальные подарки, но и ощутить настоящий дух Рождества!
Рождественский сквер дизайна
Где? Площадь Винцаса Кудирки Когда? С 12.00 час.
Рождественская сквер дизайна - самое удобное и доступное место для оригинальных вещей и подарков!
Накануне Рождества жителей Вильнюса и гостей города пригласят встретиться на площади Винцаса Кудирки у Рождественского сквера дизайна, где более полудюжины литовских деятелей искусства, художников и дизайнеров представят свои новейшие изделия и ассортимент эксклюзивных подарков.
Рождество с „Unda Maris“
Где? Костел Св.Иоаннов Когда? С 18.00 час.
Суббота, 21 декабря в 18.00 час. органная студия Вильнюсского университета „Unda maris“ пригласит всех любителей органной музыки на ежегодный рождественский концерт. Радуясь обновленному органу костела Вильнюсского университета участники и руководители студии „Unda maris“ подготовили для слушателей красочную и наполненную контрастами праздничную программу.