Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Праздник изысканных вкусов, полный веренья, сладостей, кофе, специй, изысканных соусов и других съедобных подарков, будет дополнен дегустациями, презентациями новинок, музыкой, танцами, живыми выступлениями и атрибутикой, готовой к путешествию под елку – для себя или других.

Где? Лукишкская тюрьма Когда? С 12.00 час.

Более 60 отборных оригинальных местных брендов – для него, для нее и для себя, для детей, для уютного дома, для праздничного стола и для приятного времяпрепровождения.

Не успели подумать и подготовиться к праздникам? Успокойтесь. Рождественская ярмарка Uptown Christmas Market 20-22 декабря позволит встретить самые красивые праздники в году с хорошим настроением, хорошей музыкой и без забот!

Где? Лофт Когда? С 11.00 час.

В конце года Литовское кинологическое общество приглашает любителей собак на традиционное мероприятие – международную выставку собак. В этом году она пройдет 20-22 декабря в Вильнюсе, в Литовском выставочном центре LITEXPO (пр. Лайсвес, 5). Выставки собак, организуемые литовскими кинологами, уже давно стали просветительскими мероприятиями, они знакомят публику с разнообразием пород собак, ответственным разведением, стандартами собак, различными видами деятельности с собаками.

Где? Литэкспо Когда? С 10.00 час.

Мы вновь откроем всё пространство комплекса – восьмиугольное кольцо Лукишкской тюрьмы и ведущие от нее коридоры, церковь Св. Микалоюса Стебукладариса и другие невиданные ранее тюремные помещения.

Рождественская ярмарка мигрантов

Где? Pirmas Blynas Когда? С 12.00 час.

Праздничный сезон уже почти наступил, принося с собой дух доброты. Это время для того, чтобы согреться, навестить семью и друзей, поговорить с соседями, упаковать несколько подарков для своих близких.

В Литве живет много мигрантов с выдающимися талантами. Присоединяйтесь к нам в ресторане Pirmas Blynas 21 декабря - здесь вас ждет рождественская ярмарка, продавцы которой не родились в Литве, однако называют Литву своим домом. От сладостей до игрушек, одежды и аксессуаров — здесь вы найдете уникальные, согревающие душу подарки.

Рождественская ярмарка Menupė

Где? Рынок Тимо Когда? С 12.00 час.