Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Посмотрите очаровательную панораму Старого города Вильнюса и согрейтесь на благоухающей апельсинами и украшенной гирляндами террасе „Elektrinė“! Здесь вильнюсцев и гостей города встретит Рождественский городок, где до 21 декабря каждую неделю, по четвергам – субботам, с 18.00 до 22.00 час. пройдет праздничная ярмарка, состоятся бесплатные концерты и творческие мастер-классы.

Где? Терраса „Elektrinė“ Когда? С 18.00 час.

„Рождественский забег Eurovaistinė“ — старейший забег в Вильнюсе, который проводится в 49-й раз. Ставший традиционным праздничный забег приглашает бегунов со всей Литвы на самый веселый забег года – участники мероприятия бегут в рождественских костюмах и испытывают незабываемые впечатления, пробегая по украшенным рождественскими улицам Вильнюса. Выбирайте рождественский забег на 3, 6 или 12 километров, а маленькие бегуны приглашаются принять участие в Забеге гномов!

Где? Старый город Когда? С 15.00 час.

Рождественская винтажная ярмарка

Где? Ул. Витене, 14 Когда? С 10.00 час.

Рождественские винтажные вещи RICHCORNER снова в студии SALANIDA. На столе из дубового дерева расположатся подержанные изделия, вдохновленными праздниками и любовью к дому, которые смогут по новому возродить ваше пространство.

Двухдневное рождественское путешествие с Мигле Райкхук и основанной ей RICHCORNER — записывайтесь, приходите и не пропустите!

Рождественский шкаф для друзей pop up

Где? 1986_gallery_ Когда? С 11.00 час.

Друзья, праздничный сезон уже наступил, поэтому приглашаем вас еще раз окунуться в выходные, полные тепла и рождественской радости!