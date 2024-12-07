Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Рождественский забег Eurovaistinė
Где? Старый город Когда? С 15.00 час.
„Рождественский забег Eurovaistinė“ — старейший забег в Вильнюсе, который проводится в 49-й раз. Ставший традиционным праздничный забег приглашает бегунов со всей Литвы на самый веселый забег года – участники мероприятия бегут в рождественских костюмах и испытывают незабываемые впечатления, пробегая по украшенным рождественскими улицам Вильнюса. Выбирайте рождественский забег на 3, 6 или 12 километров, а маленькие бегуны приглашаются принять участие в Забеге гномов!
Рождественская терраса „Elektrinė“: бесплатные концерты и праздничные мастер-классы
Где? Терраса „Elektrinė“ Когда? С 18.00 час.
Посмотрите очаровательную панораму Старого города Вильнюса и согрейтесь на благоухающей апельсинами и украшенной гирляндами террасе „Elektrinė“! Здесь вильнюсцев и гостей города встретит Рождественский городок, где до 21 декабря каждую неделю, по четвергам – субботам, с 18.00 до 22.00 час. пройдет праздничная ярмарка, состоятся бесплатные концерты и творческие мастер-классы.
Рождественская винтажная ярмарка
Где? Ул. Витене, 14 Когда? С 10.00 час.
Рождественские винтажные вещи RICHCORNER снова в студии SALANIDA. На столе из дубового дерева расположатся подержанные изделия, вдохновленными праздниками и любовью к дому, которые смогут по новому возродить ваше пространство.
Двухдневное рождественское путешествие с Мигле Райкхук и основанной ей RICHCORNER — записывайтесь, приходите и не пропустите!
Рождественский шкаф для друзей pop up
Где? 1986_gallery_ Когда? С 11.00 час.
Друзья, праздничный сезон уже наступил, поэтому приглашаем вас еще раз окунуться в выходные, полные тепла и рождественской радости!
7-8 декабря мы встретимся в знакомом пространстве Gallery 1986, где вы сможете в течение двух дней наслаждаться творчеством, общением, музыкой и праздничным настроением. В ходе мероприятия вы познакомитесь с нашими творческими друзьями и их особенными работами: керамикой, свечами ручной работы, книгами, украшениями, нишевой парфюмерией, элементами декора, виниловыми пластинками, аксессуарами, одеждой, натуральным вином и другими деликатесами. Здесь вы найдете все необходимое для уникальных и значимых рождественских подарков своим близким.
САДОВЫЙ ЗИМНИЙ РЫНОК
Где? SODAS 2123 Когда? С 12.00 час.
В мыслях репетируем, как нарисовать самую красивую улыбку для пряничного человечка, как будем смаковать маковое молоко из бабушкиного сервиза и очищать первый в этом сезоне мандарин - кажется, что праздничный комфорт приближается!
А вместе с ними ✶САДОВЫЙ ЗИМНИЙ РЫНОК✶
Здесь, как всегда, на прилавках много творчества, изделий ручной работы и вещей, идущих от души в сопровождении музыки, яств и программы мероприятий.
Ярмарка рождественских елок
Где? Downtown Forest Hostel & Camping Когда? С 12:00.
После годового перерыва мы возобновляем нашу прекрасную акцию „Купи елку и осуществи свою мечту!“
Команда Downtown Forest пригласит вас на теплый, уютный праздник у себя во дворе. Здесь вас ждет музыка, ароматные теплые напитки и вкуснейшая выпечка.
Все собранные средства будут направлены на воплощение детских мечтаний.
Аустейя и группа - Žiaurē graži žėima
Где? Костел Св.Котрины Когда? С 19.00 час.
Аустейя хорошо знакома вдумчивому, проницательному слушателю. Уникальный создатель музыки, поэзии, песен, автор знаменитой песни– Žiaure griši žeima, которая звучит на жемайтском языке. Родной язык в произведениях – отличительная черта творчества.
В сакральном пространстве костела Св. Котриныисполнители создадут волшебство ожидания праздников, а авторские песни Аустейи, исполненные ею и талантливыми участниками группы, настроят на философские размышления.
Праздник зажжения рождественской елки в Маркучяй
Где? Усадьба-музей Маркучяй Когда? С 17.00 час.
Во время фестиваля зажжения рождественских елок „Рождество соседей в сянюнии Расу“, организованного общинами этой сянюнии, с нами будут Дед Мороз и его бабушка, будут звучать песни, танцы и стихи; пройдут спортивные матчи и раздадут подарки; будет шоу с сухим льдом и горячими напитками.
Symphonic Sinatra: Brian Duprey & Las Vegas Orchestra
Где? Концертный зал Compensa Когда? С 18.00 час.
В Литву приезжает признанный американской прессой лучшим в мире трибьютом легендарному Фрэнку Синатре, „Симфонический Синатра“ с очаровательным Брайаном Дюпри и оркестром Лас-Вегаса.
Уже 7 декабря, в субботу, в Вильнюсе, в украшенном к Рождеству концертном зале Compensa состоится премьера и единственное в странах Балтии шоу, пришедшее непосредственно из Соединённых Штатов Америки – „Симфонический Синатра“.
Чемпионат Северной Европы по прыжкам в воду
Где? Бассейн Лаздинай Когда? Весь день
Вильнюс принимает эстафету чемпионата Северной Европы из Вайле (Дания), где во вторник завершились соревнования по плаванию. 6-8 декабря в лаздинайском бассейне пройдет чемпионат Северной Европы по прыжкам в воду.
В международных соревнованиях по прыжкам в воду, которые впервые пройдут в Литве, примут участие 80 спортсменов из Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Литвы.