Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

23 ноября (суббота) Литовская армия отметит 106-летие со дня возрождения, во время празднования жители и гости города Вильнюса увидят торжественную построение наших воинов и союзников на Кафедральной площади и парад на проспекте Гядиминаса. День Армии будут отмечать также в иностранных военных миссиях, международных военных штабах и операциях, где служат литовские солдаты.

На фестивале, который впервые пройдет в Литве, привычные залы центра выставок и конгресса превратятся в эксклюзивные, уникальные пространства, где сквозь приоткрытые занавеси можно заглянуть в мир эротики и сексуальности.

На фестивале не будет недостатка в эротических выступлениях, которые представят профессиональные танцовщицы из Литвы, Великобритании, Нидерландов, Германии, Венгрии, Польши и Латвии. Танцовщицы удивят вас самыми горячими и пикантными номерами, эротическими шоу: из Берлина приезжают титулованные исполнительницы бурлеска и одна из лучших бурлеск-исполнительниц Германии Катрин Гайндр, другие гости – дважды чемпион мира и Европы по стриптизу танцор Энди и его коллеги-профессионалы, выступающие на сцене, не только воплотят множество персонажей, но и перенесут зрителей в сенсационный мир фэнтези и эротики.