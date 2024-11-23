Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

День Армии Литвы
Где? Кафедральная площадь
Когда? С 12.00 час.
23 ноября (суббота) Литовская армия отметит 106-летие со дня возрождения, во время празднования жители и гости города Вильнюса увидят торжественную построение наших воинов и союзников на Кафедральной площади и парад на проспекте Гядиминаса. День Армии будут отмечать также в иностранных военных миссиях, международных военных штабах и операциях, где служат литовские солдаты.
Eros 2024
Где? Литэкспо
Когда? С 18.00 час.
На фестивале, который впервые пройдет в Литве, привычные залы центра выставок и конгресса превратятся в эксклюзивные, уникальные пространства, где сквозь приоткрытые занавеси можно заглянуть в мир эротики и сексуальности.
На фестивале не будет недостатка в эротических выступлениях, которые представят профессиональные танцовщицы из Литвы, Великобритании, Нидерландов, Германии, Венгрии, Польши и Латвии. Танцовщицы удивят вас самыми горячими и пикантными номерами, эротическими шоу: из Берлина приезжают титулованные исполнительницы бурлеска и одна из лучших бурлеск-исполнительниц Германии Катрин Гайндр, другие гости – дважды чемпион мира и Европы по стриптизу танцор Энди и его коллеги-профессионалы, выступающие на сцене, не только воплотят множество персонажей, но и перенесут зрителей в сенсационный мир фэнтези и эротики.
У нас есть для Тебя работа
Где? Литэкспо
Когда? С 10.00 час.
„У нас есть для Тебя работа!“ – первая в Литве ярмарка для работников и работодателей всех сфер деятельности!
Основная цель ярмарки – помочь компаниям эффективно представить имеющиеся вакансии и привлечь новых сотрудников, а соискателям работы – познакомиться и выбрать потенциального работодателя без долгой череды „онлайн“ собеседований.
День усов
Где? Городская лаборатория
Когда? С 1100 час.
Каждый ноябрь тысячи усатых по всему миру собираются, чтобы создать праздник своим усам! Присоединяйтесь к нам!
Все, что любят ваши усы, сегодня в одном месте. От пивной пены на усах до таких бьюти-процедур, какие им и не снились! Фирменные бургеры и коктейли, пикантные дегустации, рассказы об истории усов, вильнюсские парикмахеры и многое другое. Но самое главное – ты можешь оказаться в компании тех, кто понимает, что усы – это не шутки.
Концерт SUBTÌLUS
Где? Литовский музей театра, музыки и кино
Когда? С 19.00 час.
Наконец-то представим наш новый альбом оригинальных работ!
За последние годы мы созрели как коллектив, усовершенствовали свой музыкальный стиль, в котором сочетаем живое звучание инструментов – клавесина, аккордеона, клавишных и барабанов – с элементами электронной музыки, что придает нашему творчеству современность и модернизм.
Этот творческий этап для нас особенно важен. Он отражает наши творческие поиски и новое звучание группы, которое мы хотим передать в форме альбома. Название альбома BLAST символизирует нашу музыку и выступления — взрывную энергию и расширение границ.
В произведениях альбома мы стремимся раскрыть возможности инструментов, их цвета и характер. Сольные партии барабана и аккордеона особенно подчеркивают потенциал этих инструментов и их новый контекст в современной музыке. В работе над альбомом также внесли свой вклад продюсеры электронной музыки Юстинас Хахлаускас и Альвидас Мачюлскас, что придало дополнительный творческий импульс.
Семейная суббота
Где? Государственный познавательный центр
Когда? С 12.00 час.
В ознаменование Всемирного дня прав ребенка и дня Конвенции ООН о правах ребенка Государственный познавательный центр совместно с Государственной службой по защите прав ребенка и усыновлению Министерства социальной защиты и труда приглашает на традиционную семейную субботу 23 ноября, в ходе которой будет презентована „Конституция ребенка“. В ходе встречи мы вместе разберем права и обязанности детей, обсудим, как достичь баланса между ними и выясним, куда обратиться, если ребенку понадобится помощь.
Турнир VILNIUS CHALLENGE 2024
Где? Спортивный центр Delfi
Когда? С 9.00 час.
Формат соревнований: Все матчи (2 полных сета + большой тай-брейк до 10 очков при необходимости). Пожалуйста, приезжайте ~30 мин. до указанного времени матча.