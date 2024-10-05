Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

В Вильнюсе откроется развлекательная арена 360 Arena, соответствующая самым высоким европейским стандартам. Новая развлекательная арена в Вильнюсе будет выделяться не только своими размерами, но и оснащением.

Где? Ул. Павильненю, 55 Когда? Целый день

В этом году для участия в ярмарке были отобраны 67 галерей современного искусства и 15 арт-институций из 14 стран мира. Участвуют приглашенные художники из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Франции, Германии, Италии, Украины, Польши, Бельгии, США и других стран.

Где? Литэкспо Когда? С 11.30

5 октября, в субботу, любители животных со своими питомцами соберутся в Вильнюсском парке Вингис. И даже если у вас нет домашнего животного – приходите и празднуйте вместе со всеми! В память Всемирного дня защиты животных или покровителя животных св. Франциск Ассизского, мы соберемся не только, чтобы отпраздновать, но и поделиться знаниями и опытом, высказать свою точку зрения на содержание животных.

Где? Парк Вингис Парк Когда? С 13.00 до 16.00.

„Мы посвятили много времени поиску и оценке самых современных и инновационных решений в сфере развлечений. У нас будут невиданные ранее в Литве устройства, такие как гимнастические батуты „ValoArena“, „HiT iT!“, трасса „Ninja“ , „Воздушная дорожка“, с акробатическими батутами особо высокого уровня, которые считаются одними из самых безопасных. Кроме того, в будущем мы начнем проводить занятия и кружки для желающих научиться правильному сальто и другим акробатическим трюкам в безопасной обстановке с профессиональными тренерами“, - говорит Йовита.

Если книга и текст не лучшие друзья вам или вашему ребенку, если обучаясь интереснее смотреть документальный фильм, чем открывать книгу – приходите! Вместе мы откроем новые формы, которые помогут раскрыть содержание.

Фестиваль нечтения возвращается! 5 октября, в разгар октября – месяца дислексии (расстройство, связанное с навыками чтения)– мы приглашаем вас встретиться в Национальной художественной галерее (Вильнюс) и вместе создать будущее, благоприятное для поощрения навыков чтения!

Где? Национальная художественная галерея Когда? С 11.00 до 17.00

В одиннадцатый раз кинологическое сообщество приглашает всех собраться вместе и отметить эту важную дату. Литовское кинологическое общество и его клубы ежегодно организуют праздники, походы и различные акции для защитников животных по всей стране.

Фестиваль сбалансирован для семей с детьми школьного возраста и всех, кто обеспокоен нарушениями чтения.

Выставка работ А. Крищюнаса

Где? ул. А. Якшто, 9 Когда? С 11.00 до 16.30

Приглашаем Вас погрузиться в творчество А. Крищюнаса в нашей художественной галерее. Вас ждут несколько работ, которые ранее нигде не встречались, а также творческие работы последнего тиража.

Фестиваль польского кино

Где? Разные места Когда? Целый день

Польский институт в Вильнюсе приглашает всех любителей кино на показы лучших польских фильмов. Фильмы покажут на кинофестивале польского кино с 25 сентября по 6 октября 2024 года в кинотеатрах Multikino и Skalvija в Вильнюсе и в культурном центре Шальчининкай.