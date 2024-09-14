Чем заняться в субботу в Вильнюсе? Календарь мероприятий

14 сентября, в субботу, с 12.00 до 18.00 вильнюсцев и гостей города приглашают открыть особый район Вильнюса – деревянный Шнипишкес. Это уникальный район, где сочетаются историческое прошлое и современная жизнь. В ходе мероприятия дворы откроют свои двери, предоставив возможность познакомиться с местным культурным наследием и поучаствовать в различных творческих мероприятиях с местными художниками.

Где? Шнипишкес Когда? С 12.00 до 18.00.

Жителей Вильнюса и гостей города на проходящей уже в 16-й раз Ярмарке народов встретят граждане разных национальностей и представители национальных общин, проживающие в Литве. Они представят традиции, ремесла и кулинарные тонкости своего региона.

Осенняя ярмарка 2024

Где? Ботанический сад ВУ Когда? С 8.00 до 19.00.

Ботанический сад Вильнюсского университета и Союз флористов Литвы приглашают вас на традиционную осеннюю ярмарку Lietuvos žiedai 2024. Уже в 54-й раз 13-15 сентября в Ботаническом саду ВУ в Кайренай пройдет осенняя ярмарка – на ней будут представлена продукция цветоводов, садоводов и фермеров, приехавших из разных уголков Литвы, а посетители ярмарки будут учиться непосредственно у лучших производители страны, как ухаживать и выращивать растения.

Празднование Дня независимости Мексики

Где? Ратушная площадь Когда? С 18.00 до 19.00.

Мексиканская община в Литве приглашает на празднование Дня независимости Мексики!