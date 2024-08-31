Чем заняться в последний день лета в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Вильнюсский спортивный фестиваль

С 30 августа по 1 сентября традиционный Вильнюсский спортивный праздник пройдет на площади Лукишкес и площадке у Белого моста в столице Литвы. Фестиваль, организуемый в тринадцатый раз, вновь приглашает вас погрузиться в спортивные развлечения и аттракционы, а также испытать ранее не виденные новшества.

Концерт в честь Дня свободы Литвы

Литва в субботу празднует День свободы. В этот день 31 год назад последний танк оккупационной российской армии покинул нашу страну. В этом году мы отметим 31 августа, День свободы Литвы с размахом и с хорошей целью – собрать помощь для дронов, которые будут отправлены в Украину как „Пожелания из Литвы“. Все те, кто будет в Вильнюсе в 19.30 приглашаем прийти на концерт во дворе бастейи оборонительной стены, а тех, кто не будет в столице - посмотреть прямую трансляцию мероприятия на телеканале TV3.