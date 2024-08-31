Чем заняться в последний день лета в Вильнюсе? Календарь мероприятий

Дни столицы
Где? Разные места Когда? Весь день
Sostinės dienos 2024 – Вильнюсский городской фестиваль, приглашающий вас провести лето и встретить осень.
С 30 августа по 1 сентября в самом сердце Вильнюса проходит крупнейший в городе бесплатный фестиваль, предлагающий широкий спектр культурных и художественных мероприятий. Каждый посетитель сможет открыть для себя занятия и развлечения по душе, погрузиться в незабываемые моменты и насладиться городом, живущим в своем неповторимом ритме.
Во второй день фестиваля в самом сердце Вильнюса состоится впечатляющий концерт живого звука. Daddy Was A Milkman очарует публику своими мелодичными и эмоциональными песнями, а венцом вечера станет эксклюзивная программа Моники Лю и ее группы, в которой не будет недостатка в сантиментах, юморе и чувственных музыкальных звуках.
Вильнюсский спортивный фестиваль
Где? Лукишская площадь Когда? С 10.00 час.
С 30 августа по 1 сентября традиционный Вильнюсский спортивный праздник пройдет на площади Лукишкес и площадке у Белого моста в столице Литвы. Фестиваль, организуемый в тринадцатый раз, вновь приглашает вас погрузиться в спортивные развлечения и аттракционы, а также испытать ранее не виденные новшества.
Концерт в честь Дня свободы Литвы
Где? Бастея Когда? С 19.30 час.
Литва в субботу празднует День свободы. В этот день 31 год назад последний танк оккупационной российской армии покинул нашу страну. В этом году мы отметим 31 августа, День свободы Литвы с размахом и с хорошей целью – собрать помощь для дронов, которые будут отправлены в Украину как „Пожелания из Литвы“. Все те, кто будет в Вильнюсе в 19.30 приглашаем прийти на концерт во дворе бастейи оборонительной стены, а тех, кто не будет в столице - посмотреть прямую трансляцию мероприятия на телеканале TV3.
На сцене бастейи оборонительной стены выступят „G&G Sindikatas“, Марионас Микутавичюс, Инга Янкаускайте, Jovani ir Petunija, Саулюс Урбонавичюс-SAMAS и Bjelle. С заходом солнца в небе пройдет шоу дронов, созданное ко Дню свободы.
Концерт ко Дню свободы от советской оккупации
Где? Ратуша Когда? С 19.00 час.
Колоннада Вильнюсской ратуши – музыка под летним небом!
31 АВГУСТА 19.00 час.
Ансамбль песни и танца „Šviesa“ („Свет“) педагогической академии университета Витаутаса Великого. Для многих слово „свет“, наверное, в первую очередь ассоциируется с солнцем, теплом или названием школы, издательства, улицы, но не для нас, ансамбля песни и танца „Šviesa“ университета Витаутаса Великого, отсчитывающий уже свой 70-й сезон.
Ансамбль народного танца „Vingis“ Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса (Vilnius Tech) – это подарок, который мы искренне дарим нашим зрителям.
Книжная площадь
Где? Кафедральная площадь Когда? С 10.00 час.
С 30 августа по 1 сентября в Вильнюсе пройдет традиционный фестиваль „Sostinės dienos 2024“. В пятый раз за время его проведения Кафедральная площадь превратится в „Книжную площадь“. Здесь разместятся павильоны Литовской ассоциации издателей, организующей мероприятие, и ее членов. Литовский национальный художественный музей, впервые участвуя в мероприятиях Книжной площади, приглашает познакомиться с авторами, составителями и дизайнерами художественных книг, приобрести художественные альбомы исключительного качества, каталоги выставок, биографии художников, книжки-раскраски и другие публикации.
Музыкальное пространство
Где? Разные места Когда? Весь день
В первые выходные, 30 августа - 1 сентября на фестивале будут созданы инсталляции. Рядом с Аушрос Вартай разместится инсталляция Андрюса Шюриса и Паулины Симутите „Время рождаться и время умирать“, впервые представленная в 2021 году. Возле Дома подписантов Национального музея Литвы произведение Агне Матулявичюте „Акт“ (2020) посвященное балкону этого здания. В общественном транспорте Вильнюса, в маршрутном автобусе 3G, снова можно будет послушать музыкальное путешествие Риты Мачилюнайте и Айвараса Дочкуса „Первые минуты в Вильнюсе“ (2022).
Праздник для семьи „Поиск сокровищ природы в парке Сказок“
Где? Парк Сказок Когда? С 11.00 час.
Знаете ли вы, какие мифические существа обитают в парке Сказок? Сможете ли вы назвать, кто из них героиня популярного мультфильма? Или вы знаете, как отличить сову от филина?
31 августа (суббота) в 11.00 вместе с семьей или друзьями примите участие в командной игре „Охота за сокровищами природы“, где вы сможете не только проверить свои знания, но и узнать много интересных фактов об окружающей нас природе.
White Bridge games 2024 - соревнования по экстремальным видам спорта
Где? У Белого моста Когда? С 10.00 час.
31 августа 2024 года, в субботу, во время мероприятий „Дни столицы“, на площадке для экстремальных видов спорта возле Белого моста, компания „Terrasport akademija“ организует соревнования года по экстремальным видам спорта в Литве для самокатчиков, скейтбордистов, роликовых конькобежцев и велосипедистов WHITE BRIDGE GAMES.
На мероприятие приглашаются все любители экстремальных видов спорта, от новичков до профессиональных мастеров спорта из Латвии.