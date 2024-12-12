Чем занимаются дети проживавшего в Литве подозреваемого в шпионаже: удивляют видео из Крыма

„Ездил 1-2 раза в год. Пока мог. Он крепкий мужчина, ездил в Россию на машине, чтобы не было таких проверок, как в аэропорту. Может, что-то возил, привозил“, – сказал он.

По словам председателя Литовского союза политзаключенных и ссыльных Гвидаса Руткаускаса, Мановас поддерживал связь с детьми и периодически навещал их.

Предполагают, что Мановас работал на Россию как минимум с 2018 года, за задержали его в январе 2024 г.

„Он работник, профессионал, был подготовлен и служил в России“, – сказал о задержанном заместитель главы Департамента госбезопасности Литвы Ремигиюс Бридикис.

У мужчины двойное гражданство - литовское и российское, он является членов партии консерваторов и Литовского союза политзаключенных и ссыльных.

На сайте РАН указано, что Мановас с 16 февраля 2024 года включена в список иностранных агентов.

49-летняя Янина училась в Институте философии Российской академии наук, в 2021 г. защитила диссертацию „Ницше в философии Хайдеггера: проблема преодоления метафизики“.

В Крыму Дмитрий был и в 2021 году.

На одном из видео семья запечатлена в Крыму - оно было сделано через полгода после вторжения России в Украину.

У Дмитрия есть дети, он любит кататься на мотоцикле, путешествовать, а видео из поездок делится в социальных сетях.

47-летний Дмитрий занимается в России бизнесом, является одним из учредителей ST Press, до этого он возглавлял компанию Press Standart.

В 2011 г. Мановас претендовал на должность члена горсовета Шяуляй. В анкете он указал, что у него двое детей: Дмитрий и Янина.

Фамилии Мановаса не было и в списках репрессированных.

„Люди, которые с ним близко общались, говорили, что он учился во Львове, значит, этот факт не выдуман“, – сказал Руткаускас, который считает, что Мановас просто ошибся и неправильно указал название вуза.

Руткаускас сказал, что раньше Мановас работал военным журналистом. Во Львове военных журналистов готовило Львовское высшее военно-политическое училище. Мановас указал, что получил диплом в 1969 г.

Эдуардас Мановас 13 лет назад в анкете указал, что окончил Львовский гуманитарный университет, получил специальность журналиста. Однако в реальности такого университета не существует.

Согласно публичным данным, в базе есть Эдуардас Мановас 1941 г.р., а Мановас указывает, что родился в 1942 г.

Мановас (1941 г.р.) был сослан в 1945 г. в Таджикистан, сообщается, что он скончался в ссылке и на родину не вернулся.

С вопросом об этих данных Delfi обратился в Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.

Руткаускас сказал, что, скорее всего, имеется в виду один и тот же Мановас, а даты ошибочны, как и информация о смерти: „Всякое бывает, сестра моего отца была Она, а вернулась как Анна“.

Он заметил, что не верит в то, что прежний Мановас в ссылке умер, а потом его подменили другим.