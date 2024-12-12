Чем занимаются дети проживавшего в Литве подозреваемого в шпионаже: удивляют видео из Крыма

В понедельник прокуроры информировали о расследовании - жителя Шяуляй Мановаса подозревают в шпионаже.
У мужчины двойное гражданство - литовское и российское, он является членов партии консерваторов и Литовского союза политзаключенных и ссыльных.
„Он работник, профессионал, был подготовлен и служил в России“, – сказал о задержанном заместитель главы Департамента госбезопасности Литвы Ремигиюс Бридикис.
Предполагают, что Мановас работал на Россию как минимум с 2018 года, за задержали его в январе 2024 г.
По словам председателя Литовского союза политзаключенных и ссыльных Гвидаса Руткаускаса, Мановас поддерживал связь с детьми и периодически навещал их.
„Ездил 1-2 раза в год. Пока мог. Он крепкий мужчина, ездил в Россию на машине, чтобы не было таких проверок, как в аэропорту. Может, что-то возил, привозил“, – сказал он.
В 2011 г. Мановас претендовал на должность члена горсовета Шяуляй. В анкете он указал, что у него двое детей: Дмитрий и Янина.
47-летний Дмитрий занимается в России бизнесом, является одним из учредителей ST Press, до этого он возглавлял компанию Press Standart.
У Дмитрия есть дети, он любит кататься на мотоцикле, путешествовать, а видео из поездок делится в социальных сетях.
На одном из видео семья запечатлена в Крыму - оно было сделано через полгода после вторжения России в Украину.
В Крыму Дмитрий был и в 2021 году.
49-летняя Янина училась в Институте философии Российской академии наук, в 2021 г. защитила диссертацию „Ницше в философии Хайдеггера: проблема преодоления метафизики“.
На сайте РАН указано, что Мановас с 16 февраля 2024 года включена в список иностранных агентов.
Чем занимается Янина Мановас, последние 1,5 года выяснить не удалось.
Эдуардас Мановас 13 лет назад в анкете указал, что окончил Львовский гуманитарный университет, получил специальность журналиста. Однако в реальности такого университета не существует.
Руткаускас сказал, что раньше Мановас работал военным журналистом. Во Львове военных журналистов готовило Львовское высшее военно-политическое училище. Мановас указал, что получил диплом в 1969 г.
„Люди, которые с ним близко общались, говорили, что он учился во Львове, значит, этот факт не выдуман“, – сказал Руткаускас, который считает, что Мановас просто ошибся и неправильно указал название вуза.
Фамилии Мановаса не было и в списках репрессированных.
Согласно публичным данным, в базе есть Эдуардас Мановас 1941 г.р., а Мановас указывает, что родился в 1942 г.
Мановас (1941 г.р.) был сослан в 1945 г. в Таджикистан, сообщается, что он скончался в ссылке и на родину не вернулся.
С вопросом об этих данных Delfi обратился в Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы.
Руткаускас сказал, что, скорее всего, имеется в виду один и тот же Мановас, а даты ошибочны, как и информация о смерти: „Всякое бывает, сестра моего отца была Она, а вернулась как Анна“.
Он заметил, что не верит в то, что прежний Мановас в ссылке умер, а потом его подменили другим.
„Я на 99% убежден, что это не так. Его увезли в Таджикистан двухлетним. У него был брат, брат 4 года назад умер, люди знали его брата, знали и вернувшегося из ссылки Мановаса. Его не подменили“, – сказал Руткаускас.
По словам собеседника, Мановас приехал в Литвы в 1997/1998 г. Он получал две пенсии, российскую и литовскую (как ссыльный).
„В Москве он получил квартиру – чтобы военный получил квартиру в Москве, не знаю, кем надо быть <...> После окончания службы военным давали квартиры, но не в Москве, а тут – в Москве. Это должно было вызвать подозрения у служб сразу. И в Литве он получил квартиру – в Шяуляй, одну или две комнаты. Квартиру получил как ссыльный <...> Человек он инициативный, крутится“, – сказал Руткаускас.
По данным Центра реестра, Мановас в Литве возглавлял четыре компании, сейчас все они закрыты.
Правоохрана называет его профессионалом российской военной разведки.
Сообщается, что Мановас работал на Россию по программе нелегалов. В соответствии с этой программой, обученных в России шпионов посылают на Запад, там они живут и ждут указаний из Москвы.
„Найдена и изъята техника для приема и передачи информации. Это разные объекты, инструменты, которые используют для шпионажа. Ему давали задание следить за политическим полем, за подготовкой к обороне, о саммитах НАТО. Он исследовал как военную, политическую, так и экономическую ситуацию“, – сказал журналистам прокурор Артурас Урбялис.