Чем в субботу заняться в Вильнюсе: список мероприятий

Open House Vilnius
Где? разные места
Когда? с 10:00 ч.
Open House Vilnius – выходные открытой архитектуры в Вильнюсе. В эти дни для посещения будут открыты городские здания, отличающиеся исторической и интересной архитектурой. В зданиях экскурсии проведут экскурсоводы-волонтеры, их архитекторы или представители.
День уличной музыки 2024
Где? разные места
Когда? с 12:00 ч.
18 мая по всей Литве состоятся мероприятия Дня уличной музыки. В Вильнюсе с 12 до 22 ч. музыканты будут радовать жителей на ул. Вильняус, на проспекте Гедиминаса (от ул. Вильняус до ул. Швянтарагё), на ул. Университето, Ужупё, Майронё, Диджёи, Вокечу, Руднинку, Субачаус, Л.Стуокос-Гуцявичаус, Барборос Радвилайтес, Шв. Йоно, Пилес, в долине Святорога, в сквере им. Константинаса Сирвидаса, в Тибетском сквере, в сквере Одмину и Станислава Монюшки, на Кафедральной площади, в сквере у здания на проспекте Гедиминаса 9 и в других местах.
Во время мероприятия будет запрещено движение по ул. Этмону от дома номер 6 до ул. Арклю.
В 18–19 ч. состоится шествие дудочников от Ворот Зари по ул. Аушрос Варту, Субачаус, Шв. Казимеро, Бокшто, Ишганитоё, Ужупё, Паупё, Аукштайчу до здания 31 А на ул. Паупё. Во время шествия возможна задержка транспорта на ул. Майронё и Ужупё.
Европейская ночь музеев
Где? разные места
Когда? с 18:00 ч.
В ближайшие выходные по всей Европе пройдет Музейная ночь. Эта акция, организованная Минкультом Франции, проходит уже в 20-й раз. В этом году она состоится 18 мая вечером. Литовские музеи предлагают больше 100 бесплатных развлечений по всей стране
Пикник в кустах сирени
Где? Ботанический сад ВУ в Кайренай
Когда? с 10:00 до 20.00 ч.
Ботанический сад Вильнюсского университета в Кайренай приглашает на "Пикник в кустах сирени". Он будет проходить 18 и 19 мая.
В программе: джаз, выступление танцовщиков, ремесленники и деятели искусства, кулинары и торговцы, бесплатные экскурсии и выставки.
Единственная в Литве Сиреневая гора в ботаническом саду дарит посетителям большую коллекцию сирени разных видов. Всего - больше 500 кустов 176 разновидностей (видов, сортов, гибридов). Это самая большая коллекция во всем балтийском регионе.
Поющий Вильнюс
Где? Ратушная площадь
Когда? с 14:00 до 19:30 ч.
В субботу вильнюсцы и гости столицы смогут принять участие в бесплатном мероприятии "Поющий Вильнюс". В программе - основные части Праздника песни – день фольклора, вечер ансамблей, день танцев и день песни.
Концерт "Дети свободы"
Где? Лукишкская площадь?
Когда? с 19:00 ч.
18 мая на Лукишкской площади состоится благотворительный концерт "Дети свободы", во время которого будут проводить сбор помощи средств на лагеря для детей-сирот из Украины.
Дни посещения села
Где? разные места
Когда? с 10:00 ч.
17–19 мая состоится бесплатная акция "Дни посещения села". Разные литовские хозяйства, музеи, поместья, усадьбы, общинные центры
и другие объекты предлагают посетителям массу самых разных развлечений: от экскурсий до дегустаций и развлечений.
День семьи в IKEA: бесплатные развлечения
Где? IKEA
Когда? с 10:00 до 16:00 ч.
В последний месяц весны важно не только подготовиться к лету, но и больше времени проводить с семьей. Совместный досуг – один из способов укрепления семейных связей. Близится День семьи, поэтому IKEA приглашает прийти и принять участие в развлечениях, которые понравятся и взрослым, и детям.
Инфекция моды
Где? костел Св. Екатерины
Когда? с 19:00 до 22 :00 ч.
Турнир по пляжному волейболу
Где? у Белого моста
Когда? весь день
18-19 мая на площадке около Белого моста состоится турнир по пляжному волейболу на "Кубок народов", выступят мужская и женская сборные Литвы.
IX международный Шяуляйский фестиваль фортепьянных дуэтов
Где? концертный зал Organum
Когда? с 19:00 ч.
Международный Шяуляйский фестиваль фортепьянных дуэтов представляет: лучшие литовские и зарубежные дуэты. Этот фестиваль проходит в Шяуляй с 1993 года.
В этом году концерт смогут посетить все желающие в концертном зале Organum. Выступят: Эмилия Рожукайте и Симона Заянчаускайте, Лаурина Шаблявичюте и Николя Эштон (Re:Sono), Габриэле Суткуте и Римантас Винграс, Гуода Гедвилайте и Симонас Пошка, Соната Зубовене и Рокас Зубовас. В Вильнюсе выступят также дуэты молодежной группы.
XХ международная биеннале искусства горячей эмали Vilnius 2024
Где? галерея Meno niša
Когда? с 11:00 ч.
С 25 мая в галерее Meno niša проходит XX международная биеннале искусства горячей эмали Vilnius 2024.
Работы представляют 38 мастеров из Японии, Эстонии, Венесуэлы, Франции, Латвии, Литвы и Грузии. Тема - "Шедевр".