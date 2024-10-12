Чем в субботу заняться в Вильнюсе? Список мероприятий

День Средневековья
Где? Бастион
Когда? с 12:00 до 18:00 ч.
В этот день ремесленники, реконструкторы живой истории, военные и шуты приготовили разные развлечения и готовы рассказать об истории в интересном формате.
12 октября 12–18 ч. в бастионе состоится День Средневековья. Можно будет познакомиться как с военным делом, так и с кухней того периода!
MOратон
Где? музей Mo
Когда? весь день
С 12 октября в музее MO посетителей ждет интересный опыт: открытие новой выставки „Изнутри“. Посетителей приглашают на сознательную встречу с произведениями искусства.
В 17.20 ч. в выставочном зале MO состоится встреча с искусствоведом Моникой Крикштопайтите и художником Андрюсом Эрминасом, а в 19.30 ч. там состоится перформанс Nancie Naive (Эмиле Сколявичюте). Последний аккорд вечера - концерт группы Garbanotas в MO holas.
День сеньоров
Где? кинотеатр FC Vingis
Когда? с 11:00 до 17:00 ч.
12 октября в кинотеатре FC Vingis сеньоров приглашают на бесплатные киносеансы.
Вильнюсские механизмы
Где? разные места
Когда? весь день
Фестиваль „Вильнюсские механизмы“ проходит в 4-й раз.
Муниципалитет приглашает узнать, как работает организм города. Ждут бесплатные экскурсии, во время которых покажут, как в дома поступает вода, электричество, тепло, как меняется городской транспорт, сортировка мусора. Участники смогут походить по крышам, попасть в ретро троллейбус и многое другое.
Острова | Музыкальная осень 2024
Где? Лепкальнисское водохранилище
Когда? с 16:00 ч.
Инсталляцию движения и музыки „Острова“, созданную Жибуокле Мартинайтите для Нидского маяка, покажут в Лепкальнисском водохранилище.
Антону Брукнеру – 200 | концерт Messe f-moll
Где? Костел Св. Иоаннов
Когда? с 19:00 ч.
В костеле Св. Иоаннов состоится торжественный концерт, посвященный 200-летию австрийского композитора Антона Брукнера (исполнят Messe f-moll (Mišios f-moll).
Дирижер - норвежец Джон Филлинг, а выступи норвежский вокальный ансамбль, смешанный хор Вильнюсского университета Pro Musica, камерный хор Bodo и Вильнюсский симфонический оркестр любителей музыки. Звучание композиции сделают ярче солисты Малгожата-Патриция Минкель (сопрано), Скирманте Вайчюте (меццо-сопрано), Лауринас Вилюшис (тенор) и Константин Томан (бас).
Сеанс фильма „Кабинет“
Где? Литовская национальная библиотека им. М.Мажвидаса
Когда? с 15:00 ч.
В библиотеке состоится показ документального фильма Живиле Мичюлите „Кабинет“. Продолжительность фильма – 1 ч.