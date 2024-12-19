2024.12.19 07:08

Чем ближе Рождество – тем более мрачные прогнозы: будет по-осеннему сыро

 
ru.DELFI.lt
Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
Stiprus vėjas ir lietus sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг днем погоду в Литве обусловит циклон. Небо с самого утра будет облачным, небольшие прояснения ожидаются разве что на юге страны.

Во многих районах прогнозируют осадки. Большую часть дня дождь будет небольшим, часто моросящим, однако после обеда на западе пройдет сильный дождь. Будет ветрено, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 5–8, на юго-западе 9–10 градусов тепла.

В пятницу ночью циклон не уйдет. Небо будет мрачным, во многих районах прогнозируют небольшие осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный ветер, местами порывы составят 15–18 м/с. Температура составит 2–7 градусов тепла.

В пятницу днем будет облачно, однако местами появятся небольшие прояснения. На большей части территории страны ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Во второй половине дня прогнозируют мокрый снег. По-прежнему будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15–18 м/с. Температура составит 2–7 градусов.

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