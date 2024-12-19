Чем ближе Рождество – тем более мрачные прогнозы: будет по-осеннему сыро

Во многих районах прогнозируют осадки. Большую часть дня дождь будет небольшим, часто моросящим, однако после обеда на западе пройдет сильный дождь. Будет ветрено, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Днем будет 5–8, на юго-западе 9–10 градусов тепла.

В пятницу ночью циклон не уйдет. Небо будет мрачным, во многих районах прогнозируют небольшие осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный ветер, местами порывы составят 15–18 м/с. Температура составит 2–7 градусов тепла.