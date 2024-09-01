Чего стоит 1 евро в Литве: что за него можно купить в магазинах?

С кофе ситуация сложнее. Молотый кофе по такой цене не купишь, но растворимый есть по цене 19–26 а пакетик.

Итак, отдел с чаем и кофе. Самый дешевый травяной чай - в упаковке 20 пакетиков - стоит 28 евроцентов. Это перечная мята, чабрец, есть зеленый чай по 39–45 евроцентов.

Товары по цене меньше евро лежат на нижних полках. Товары подороже обычно размещают на уровне глаз.

Что за евро можно купить в магазинах крупных сетей? Журналист Delfi посетил магазины двух сетей и проверил цены на продукты питания и непищевые товары. Учитывались цены без скидок и акций.

Как обстоят дела в отделе овощей и фруктов? Мешок польских яблок стоит 69 евроцентов, килограмм репчатого лука 79 евроцентов, один авокадо – 69 евроцентов, упаковка петрушки или укропа – 99 евроцентов.

Рыбных изделий за 1 евро нет, даже самые дешевые „крабовые“ палочки стоят 1,19 евро.

А если вас интересуют готовые изделия, то за 85 евроцентов можно купить запеканку с беконом и огурцами. В другом магазине за 95 евроцентов можно купить один блин жемайчу (125 граммов).

Если у вас в кармане один евро, можно купить 400 г куриной печенки – 99 евроцентов.

Есть паштет из свиной печени по 28 и 99 евроцентов.

В мясном отделе за евро и меньше можно купить 300 г „докторской“ колбасы, упаковка молочных сосисок стоит 99 евроцентов.

Можно купить 730 г тыквы (65 евроцентов) или кольраби (99 евроцентов). В другом магазине кило белокочанной капусты стоит 69 евроцентов.

Яиц за евро нет, подсолнечного масла тоже.

За 75 евроцентов можно купить 0,5 кг сахара, за 75 евроцентов столько же соли, килограмм сахара стоит 69–89 евроцентов. За такую сумму можно купить приправы – польская приправа стоит по 39 евроцентов, а известные бренды – 99 евроцентов за упаковку.

Самое дешевое молоко можно купить за евро. Если у вас есть всего евро, можно купить и йогурты - они есть и по 42 и по 85 евроцентов. Глазированные сырки стоят по 25-79 евроцентов, бисквитный батончик с начинкой из крема с какао стоит 30 евроцентов.