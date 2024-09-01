Чего стоит 1 евро в Литве: что за него можно купить в магазинах?

Согласно Государственному агентству данных, предварительный показатель годовой инфляции в августе составил 0,7%, годовая инфляция - 1,5%. Месячная дефляция составила 0,5%.
Что за евро можно купить в магазинах крупных сетей? Журналист Delfi посетил магазины двух сетей и проверил цены на продукты питания и непищевые товары. Учитывались цены без скидок и акций.
Товары по цене меньше евро лежат на нижних полках. Товары подороже обычно размещают на уровне глаз.
Итак, отдел с чаем и кофе. Самый дешевый травяной чай - в упаковке 20 пакетиков - стоит 28 евроцентов. Это перечная мята, чабрец, есть зеленый чай по 39–45 евроцентов.
С кофе ситуация сложнее. Молотый кофе по такой цене не купишь, но растворимый есть по цене 19–26 а пакетик.
В мясном отделе за евро и меньше можно купить 300 г „докторской“ колбасы, упаковка молочных сосисок стоит 99 евроцентов.
Есть паштет из свиной печени по 28 и 99 евроцентов.
Если у вас в кармане один евро, можно купить 400 г куриной печенки – 99 евроцентов.
А если вас интересуют готовые изделия, то за 85 евроцентов можно купить запеканку с беконом и огурцами. В другом магазине за 95 евроцентов можно купить один блин жемайчу (125 граммов).
Рыбных изделий за 1 евро нет, даже самые дешевые „крабовые“ палочки стоят 1,19 евро.
Как обстоят дела в отделе овощей и фруктов? Мешок польских яблок стоит 69 евроцентов, килограмм репчатого лука 79 евроцентов, один авокадо – 69 евроцентов, упаковка петрушки или укропа – 99 евроцентов.
Можно купить 730 г тыквы (65 евроцентов) или кольраби (99 евроцентов). В другом магазине кило белокочанной капусты стоит 69 евроцентов.
Яиц за евро нет, подсолнечного масла тоже.
За 75 евроцентов можно купить 0,5 кг сахара, за 75 евроцентов столько же соли, килограмм сахара стоит 69–89 евроцентов. За такую сумму можно купить приправы – польская приправа стоит по 39 евроцентов, а известные бренды – 99 евроцентов за упаковку.
Самое дешевое молоко можно купить за евро. Если у вас есть всего евро, можно купить и йогурты - они есть и по 42 и по 85 евроцентов. Глазированные сырки стоят по 25-79 евроцентов, бисквитный батончик с начинкой из крема с какао стоит 30 евроцентов.
Сыров за такие деньги много не купите, есть упаковка моцареллы за 89 евроцентов. Сливочного масла за такие деньги также нет (самая дешевая жировая смесь стоит 1,19 евро).
За евро можно купить разные хлебобулочные изделия: самая дешевая булочка стоит 15 евроцентов, рогалик – 40 евроцентов, почгики 40–69 евроцентов, а булочка с сосиской – 79 евроцентов.
Самый дешевый батон стоит 34 евроцентов, однако буханку хлеба за такие деньги не купишь – за 99 евроцентов можно купить только половину буханки белого хлеба.
Печенье Gaidelis стоит 99 евроцентов, в другом магазине похожее печенье стоит 59 евроцентов. Конфеты драже обойдутся в 95 евроцентов, упаковка халвы – 99 евроцентов.
Пачка самых дешевых спагетти стоит 36 евроцентов, гречи – 85 евроцентов, риса – 99 евроцентов.
Можно ли за евро купить канцтоваты? Да, тонкая тетрадь стоит от 25 евроцентов, но есть и по 69–99 евроцентов за штуку, клей-карандаш (15 евроцентов), ластик (99 евроцентов), обложки для тетрадок (89 евроцентов), набор кисточек (99 евроцентов), простой карандаш (15 евроцентов).
Гладиолусы, которые обычно дарят учителям, тоже можно купить – без скидки один стоит 79 евроцентов, со скидкой 35 евроцентов.
В книжном отделе за евро можно купить тонкую книжку с судоку – 69–79 евроцентов или небольшую открытку.
За 99 евроцентов можно купить 10 губок для мытья посуды, мусорные пакеты или 10 одноразовых деревянных ложек или вилок, свечку – 49 евроцентов, упаковку семян – 39 евроцентов.