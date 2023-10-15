Чего хотят женщины? Рассказ украинки, открывшей салон красоты в Вильнюсе

Переживания, стресс и психологические травмы записываются в теле, делится диагностическими наблюдениями мастер. У её клиенток — беларусок и украинок — в основном болят шея, плечи, поясница. Частично это айтишницы, работающие сидя, в офисе. Но основная масса — это люди, переживающие страх, психологические травмы, ужасы войны и преследования.

— В Ирпене, значит, перестрелки. И в один день, за полчаса до работы мне прислали фотографию моего горящего дома. Я делаю массаж, а сама думаю про мои горящие двери из ясеня. И в какую-то секунду я почувствовала острую боль в большом пальце руки. Потом боль дошла до локтя, потом до плеча. К концу массажа я вообще не могла шею поворачивать. Сожженный мой дом… Это был очень сильный стресс. Я лечила плечевой сустав еще полгода массажами, упражнениями. До уколов, слава Богу, не дошло.

Анна приехала в Вильнюс из украинского города Ирпень еще до войны. В апреле 2022 войска Путина оккупировали её родной город.

Анна Сафронова, 35 лет, — мастер по массажу и кинезитерапии. Посмотрев на искривившийся палец ноги, она понимает, почему у клиентки болит спина. С начала войны через руки Анны прошли более 4 тысяч человек. В основном это беларуски и украинки, спасающиеся в Вильнюсе от репрессий Лукашенко и развязанной Путиным войны.

Почему немеют пальцы рук? Скорее всего, из-за мышечного зажима в шее. В шее есть так называемые лестничные мышцы, они помогают поднимать рёбра во время дыхания. При стрессе человек немного задерживает дыхание с помощью этих мышц, объясняет массажистка. И перенапрягая их, блокирует работу нервов, находящихся под этими мышцами, а они, в свою очередь, начинают плохо иннервировать руку.

Во время стресса человек пытается спрятаться: приподнять плечи, вжать голову, неосознанно напрягает мышцы шеи, лопатки — и, конечно же, получает спазм.

Другая большая часть людей страдает от болей в спине, шее и постоянных головных болей. Эту боль тоже вызывают психологические стрессы. А самое страшное последствие — это невозможность повернуть голову, когда сильно блокируется так называемый леватор лопатки, поднимающей лопатку. Конечно, хотелось помочь — и я глубже изучала психосоматику, биомеханику тела.

— Очень много людей было после беларусских тюрем. Со многими девочками работала, которые сидели, о Господи, и по 20 человек в двухместной камере, и по 40 — в четырехместной. Это было для меня такое потрясение! Около 40% людей, которые после тюрьмы приходили, из-за сидения на корточках получили проблемы с поясницей, простужениями, защемлениями нервов от такого постоянного положения. Места мало, пол бетонный, сесть негде. Так что с поясницами работали, ногами, руками.

— Реакция белорусов была очень хорошая. Они искали в Google бьюти-услуги на русском языке, и поисковик выдавал по сути только мой сайт, потому что тогда еще не было в Вильнюсе такого количества русскоязычных мастеров, как сейчас. Поэтому из всех моих клиенток, наверное, 90% — это беларуски. Есть украинки, с литовками тоже работаю. В день я принимаю 8 —10 человек в среднем. Возвращаемость клиентов у меня 90%.

Клиентки Анны на 90% состоят из беларусок. В 2020 году украинка запустила в Литве русскоязычный сайт про массаж. Именно тогда спасающиеся от массовых репрессий беларуски и работницы айти-сферы, стали мигировать в Вильнюс. С начала войны более 55 тысяч граждан Беларуси приехали в Литву, сообщают официальные лица.

В Литве салонов красоты больше, чем в Италии, в 10 раз. Это очень много, считают эксперты , называя тенденцию ненормальной. И при этом клиенткам тяжело найти качественные бьюти-услуги. Женщины хотят не только профессиональную укладку, маникюр и массаж, но и поговорить — прочную связь с кем-то близким, кто тебя понимает и поддержит в мире нестабильности, говорит Анна.

— Почему клиентки не ищут новых мастеров?

— В последний год в Вильнюсе, действительно, стало прямо много бьюти-мастеров, и много из них хороших. Это и маникюр, и косметология, и парикмахерские услуги.

Но если клиентку все устраивает, то зачем что-то менять? Во-первых, само качество услуги у меня высокое. Во-вторых, я не молчу на массаже, если человек хочет. Я прямо спрашиваю, нужна ли диагностика или вы хотите помолчать, отдохнуть, расслабиться.

Отсутствие языкового барьера — это то, на что люди смотрят в первую очередь.

В-третьих, личный подход и приятные отношения — это очень важно. Это когда клиенты заходят в гости на кофе, если проезжают мимо салона. Это когда я её приму, хотя сегодня у неё нету денег на массаж — потом оплатит. Или записывается на услуги не только ко мне, но и на стрижку к другим мастерам из нашего салона. Говорит: я не пойду никуда, пойду к вам. Это про доверие.

— Как начинающему мастеру привлечь клиентов в Вильнюсе? Каких ошибок избегать, исходя из вашего опыта?