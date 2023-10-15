Чего хотят женщины? Рассказ украинки, открывшей салон красоты в Вильнюсе

Анна Сафронова, 35 лет, — мастер по массажу и кинезитерапии. Посмотрев на искривившийся палец ноги, она понимает, почему у клиентки болит спина. С начала войны через руки Анны прошли более 4 тысяч человек. В основном это беларуски и украинки, спасающиеся в Вильнюсе от репрессий Лукашенко и развязанной Путиным войны.
"Спрятать голову в песок". Общая боль клиенток
Анна приехала в Вильнюс из украинского города Ирпень еще до войны. В апреле 2022 войска Путина оккупировали её родной город.
— В Ирпене, значит, перестрелки. И в один день, за полчаса до работы мне прислали фотографию моего горящего дома. Я делаю массаж, а сама думаю про мои горящие двери из ясеня. И в какую-то секунду я почувствовала острую боль в большом пальце руки. Потом боль дошла до локтя, потом до плеча. К
концу массажа я вообще не могла шею поворачивать. Сожженный мой дом… Это был очень сильный стресс. Я лечила плечевой сустав еще полгода массажами, упражнениями. До уколов, слава Богу, не дошло.
Переживания, стресс и психологические травмы записываются в теле, делится диагностическими наблюдениями мастер. У её клиенток — беларусок и украинок — в основном болят шея, плечи, поясница. Частично это айтишницы, работающие сидя, в офисе. Но основная масса — это люди, переживающие страх, психологические травмы, ужасы войны и преследования.
— Очень много людей было после беларусских тюрем. Со многими девочками работала, которые сидели, о Господи, и по 20 человек в двухместной камере, и по 40 — в четырехместной. Это было для меня такое потрясение!
Около 40% людей, которые после тюрьмы приходили, из-за сидения на корточках получили проблемы с поясницей, простужениями, защемлениями нервов от такого постоянного положения. Места мало, пол бетонный, сесть негде. Так что с поясницами работали, ногами, руками.
Другая большая часть людей страдает от болей в спине, шее и постоянных головных болей. Эту боль тоже вызывают психологические стрессы.
А самое страшное последствие — это невозможность повернуть голову, когда сильно блокируется так называемый леватор лопатки, поднимающей лопатку. Конечно, хотелось помочь — и я глубже изучала психосоматику, биомеханику тела.
Во время стресса человек пытается спрятаться: приподнять плечи, вжать голову, неосознанно напрягает мышцы шеи, лопатки — и, конечно же, получает спазм.
Почему немеют пальцы рук? Скорее всего, из-за мышечного зажима в шее. В шее есть так называемые лестничные мышцы, они помогают поднимать рёбра во время дыхания. При стрессе человек немного задерживает дыхание с помощью этих мышц, объясняет массажистка. И перенапрягая их, блокирует работу нервов, находящихся под этими мышцами, а они, в свою очередь, начинают плохо иннервировать руку.
Язык, кофе, зонтик... Чего ожидают от салонов красоты?
В Литве салонов красоты больше, чем в Италии, в 10 раз. Это очень много, считают эксперты, называя тенденцию ненормальной. И при этом клиенткам тяжело найти качественные бьюти-услуги. Женщины хотят не только профессиональную укладку, маникюр и массаж, но и поговорить — прочную связь с кем-то близким, кто тебя понимает и поддержит в мире нестабильности, говорит Анна.
Клиентки Анны на 90% состоят из беларусок. В 2020 году украинка запустила в Литве русскоязычный сайт про массаж. Именно тогда спасающиеся от массовых репрессий беларуски и работницы айти-сферы, стали мигировать в Вильнюс. С начала войны более 55 тысяч граждан Беларуси приехали в Литву, сообщают официальные лица.
— Реакция белорусов была очень хорошая. Они искали в Google бьюти-услуги на русском языке, и поисковик выдавал по сути только мой сайт, потому что тогда еще не было в Вильнюсе такого количества русскоязычных мастеров, как сейчас. Поэтому из всех моих клиенток, наверное, 90% — это беларуски. Есть украинки, с литовками тоже работаю. В день я принимаю 8 —10 человек в среднем. Возвращаемость клиентов у меня 90%.
— Почему клиентки не ищут новых мастеров?
— В последний год в Вильнюсе, действительно, стало прямо много бьюти-мастеров, и много из них хороших. Это и маникюр, и косметология, и парикмахерские услуги.
Но если клиентку все устраивает, то зачем что-то менять? Во-первых, само качество услуги у меня высокое. Во-вторых, я не молчу на массаже, если человек хочет. Я прямо спрашиваю, нужна ли диагностика или вы хотите помолчать, отдохнуть, расслабиться.
Отсутствие языкового барьера — это то, на что люди смотрят в первую очередь.
В-третьих, личный подход и приятные отношения — это очень важно. Это когда клиенты заходят в гости на кофе, если проезжают мимо салона. Это когда я её приму, хотя сегодня у неё нету денег на массаж — потом оплатит. Или записывается на услуги не только ко мне, но и на стрижку к другим мастерам из нашего салона. Говорит: я не пойду никуда, пойду к вам. Это про доверие.
— Как начинающему мастеру привлечь клиентов в Вильнюсе? Каких ошибок избегать, исходя из вашего опыта?
— Какое-то время я принимала и на дому. Люди не хотят ходить домой, это не сильно презентабельно, не сильно гигиенично. Бывает такое, что мастера принимают дома с кучей детей и мужем, который кричит из соседней комнаты. Это не годится. На дому, к сожалению, клиентов будет меньше на 70%, по моим наблюдениям.
Намного больше работы у мастера появится, если он будет хотя бы для начала арендовать место в салоне.
— Чего ещё хотят женщины? Что изменилось в ожиданиях от бьюти-мастеров?
— Помимо, конечно, профессионализма и условий, обращают внимание на локацию в городе, наличие парковки.
Запросы со временем поменялись. Сейчас миграция большая, люди стали более требовательные. Например, приходят посетительницы и рассказывают, что в других салонах им не понравилось, что не подали кофе. Еще, допустим, почему нет зонтика для клиента на случай дождя, таблички на двери, в какую сторону открывать?
Когда у нас были только литовки, то… они ну совсем неприхотливые. В литовской сфере услуг местные не такие требовательные, как наши украинцы.
Украинки всё-таки избалованные, привыкшие к высокому уровню — и замечают всякие мелочи, о которых раньше никогда никто не думал.
От приёма на дому — до директора салона красоты
Девять месяцев назад Анна с коллегами-украинками открыли салон красоты Hold on Beauty на улице Чюрлениса в Вильнюсе. С чего все началось?
Когда началась война, к Анне в инстаграм стали стучаться коллеги, приехавшие в Вильнюс из Украины. Спрашивали, где купить материалы для массажа, где сдаётся в аренду кабинет, кто-то просил поделиться работой. Сложилось комьюнити бьюти-специалистов.
Затем в Литву приехала соседка Анны из оккупированного войсками РФ Ирпеня, где у той был свой крупный салон красоты. Стали общаться и совместно арендовать помещение для работы. В компанию приняли пару мастериц по маникюру, визажистку, косметолога, добавлялись массажисты — все бежавшие от войны специалисты.
— У нашей компании было четыре разных места работы на разных адресах. Это было некомфортно. И мы сняли одно небольшое помещение. Это был салончик на 90 квадратных метров. Аренда для меня стоила 1,5 тысячи евро в месяц, а потом выросла до трёх.
В один момент хозяин салона, где мы арендовали место — он как раз строил здание на улице Чюрлениса — предложил и под нас сделать помещение. В общем, мы договорились и полгода ждали. С нового 2023 года мы заехали в полноценный салон, где есть полный спектр бьюти-услуг.
Есть ли проблемы со специальными службами?
Половина жалоб клиентов, поступивших в 2022 году Национальный центр общественного здравоохранения Литвы, касается сферы бьюти-услуг. На объектах, предоставляющих эти услуги, специалисты НВСК провели 979 проверок. И в 12% случаев жалобы оказались обоснованными.
Директор салона красоты Анна прокомментировала для Delfi ситуацию с жалобами:
— За 9 месяцев специалисты НВСК были у нас 4 раза в связи с заявлениями. Соседи по зданию заявляли на нас, например. После одной проверки нас попросили поменять сухожар — у нас был украинский дорогущий — на лицензированный в Литве китайский за 60 евро. Важно соблюдать, чтобы все материалы и оборудование имели сертификаты ЕС. И гигиена очень важна, расстояние между парикмахерскими креслами важно и так далее.
Перед тем, как открывать салон или работать на себя в кабинете, лучше всего проконсультироваться с НВСК или юристом, советует Анна.
А начинающим мастерам для привлечения клиенток советует лучше их понимать: при наличии огромного выбора мастеров — от маникюра до лазерной эпиляции — мигрантке в Литве трудно выбрать качественную бьюти-услугу. И если мастер решит её проблемы с языковым барьером, установит близкий контакт, и при этом окажет профессиональную услугу — его ждет успех.