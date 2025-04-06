2025.04.06 18:28

Часы работы магазинов в период Пасхи: некоторые торговые сети будут закрыты

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Velykos
Velykos
ФОТО: Bogdan Sonjachnyj | Shutterstock

Торговые сети уже планируют свои графики работы к одному из самых красивых весенних праздников — Пасхе. Большинство из них будут закрыты, однако даже в пасхальное воскресенье останутся открытыми некоторые дежурные и автономные магазины.

Часы работы Maxima во время Пасхи

Parduotuvė „Maxima“

Уже пятый год подряд в первый день Пасхи более 8 тысяч сотрудников магазинов Maxima получат выходной. Планируется, что в канун Пасхи и во второй пасхальный день все магазины сети будут работать в обычном режиме.

Директор департамента коммуникаций и корпоративных отношений сети Индре Тракимайте-Шешкувене отметила, что покупателям стоит учитывать пиковые часы. „Наибольший поток покупателей наблюдается в Страстную пятницу в обеденное время — пик приходится примерно на 12:00 дня. Поэтому, если вы хотите избежать очередей, лучше планировать покупки до 10:00 утра или после 19:00, когда поток начинает спадать“, — посоветовала она.

Часы работы Rimi во время Пасхи

Rimi

В Rimi Lietuva сообщили, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, часть магазинов будет закрыта. Однако в 17 городах Литвы откроются 49 дежурных магазинов, которые будут работать с 10:00 до 18:00. 19 и 21 апреля, в субботу и понедельник, магазины будут работать в обычном режиме.

Часы работы IKI во время Пасхи

IKI

Коммуникационный менеджер сети IKI Гинтаре Китове сообщила, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, магазины будут закрыты, а в понедельник возобновят работу в обычном режиме.

„Пятница и суббота перед Пасхой — самые напряжённые дни. Мы хотим, чтобы наши сотрудники отдохнули и провели праздник с близкими. Однако в Вильнюсе будут доступны автономные магазины, работающие круглосуточно даже в праздничные дни“, — отметила она.

Часы работы Lidl во время Пасхи

Lidl

Сеть Lidl объявила, что 19 апреля (в субботу) магазины будут работать по обычному графику, а 20 апреля (воскресенье) — будут закрыты по всей Литве. В понедельник, 21 апреля, магазины откроются в 8:00.

„Мы поддерживаем традицию не работать в главные праздники года. Это важно для эмоционального благополучия наших сотрудников, и нас в этом поддерживают как клиенты, так и команда“, — прокомментировал Антанас Бубнялис, руководитель корпоративных коммуникаций Lidl Lietuva.

Часы работы Norfa в пасхальные праздники

Norfa

Представитель сети Norfa Дариус Рылишкис сообщил, что в субботу магазины будут открыты до 20:00, а в воскресенье, 20 апреля, они будут закрыты. В понедельник планируется открыть магазины с 9:00 утра.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии