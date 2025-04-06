Часы работы магазинов в период Пасхи: некоторые торговые сети будут закрыты

Часы работы Maxima во время Пасхи

Уже пятый год подряд в первый день Пасхи более 8 тысяч сотрудников магазинов Maxima получат выходной. Планируется, что в канун Пасхи и во второй пасхальный день все магазины сети будут работать в обычном режиме.

Директор департамента коммуникаций и корпоративных отношений сети Индре Тракимайте-Шешкувене отметила, что покупателям стоит учитывать пиковые часы. „Наибольший поток покупателей наблюдается в Страстную пятницу в обеденное время — пик приходится примерно на 12:00 дня. Поэтому, если вы хотите избежать очередей, лучше планировать покупки до 10:00 утра или после 19:00, когда поток начинает спадать“, — посоветовала она.

Часы работы Rimi во время Пасхи