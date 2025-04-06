Часы работы магазинов в период Пасхи: некоторые торговые сети будут закрыты

Часы работы Maxima во время Пасхи
Уже пятый год подряд в первый день Пасхи более 8 тысяч сотрудников магазинов Maxima получат выходной. Планируется, что в канун Пасхи и во второй пасхальный день все магазины сети будут работать в обычном режиме.
Директор департамента коммуникаций и корпоративных отношений сети Индре Тракимайте-Шешкувене отметила, что покупателям стоит учитывать пиковые часы. „Наибольший поток покупателей наблюдается в Страстную пятницу в обеденное время — пик приходится примерно на 12:00 дня. Поэтому, если вы хотите избежать очередей, лучше планировать покупки до 10:00 утра или после 19:00, когда поток начинает спадать“, — посоветовала она.
Часы работы Rimi во время Пасхи
В Rimi Lietuva сообщили, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, часть магазинов будет закрыта. Однако в 17 городах Литвы откроются 49 дежурных магазинов, которые будут работать с 10:00 до 18:00. 19 и 21 апреля, в субботу и понедельник, магазины будут работать в обычном режиме.
Часы работы IKI во время Пасхи
Коммуникационный менеджер сети IKI Гинтаре Китове сообщила, что 20 апреля, в пасхальное воскресенье, магазины будут закрыты, а в понедельник возобновят работу в обычном режиме.
„Пятница и суббота перед Пасхой — самые напряжённые дни. Мы хотим, чтобы наши сотрудники отдохнули и провели праздник с близкими. Однако в Вильнюсе будут доступны автономные магазины, работающие круглосуточно даже в праздничные дни“, — отметила она.
Часы работы Lidl во время Пасхи
Сеть Lidl объявила, что 19 апреля (в субботу) магазины будут работать по обычному графику, а 20 апреля (воскресенье) — будут закрыты по всей Литве. В понедельник, 21 апреля, магазины откроются в 8:00.
„Мы поддерживаем традицию не работать в главные праздники года. Это важно для эмоционального благополучия наших сотрудников, и нас в этом поддерживают как клиенты, так и команда“, — прокомментировал Антанас Бубнялис, руководитель корпоративных коммуникаций Lidl Lietuva.
Часы работы Norfa в пасхальные праздники
Представитель сети Norfa Дариус Рылишкис сообщил, что в субботу магазины будут открыты до 20:00, а в воскресенье, 20 апреля, они будут закрыты. В понедельник планируется открыть магазины с 9:00 утра.