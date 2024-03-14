Часть жителей получит увеличенные пенсии – пересчитывают пенсии работающих

 
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Pensija
Pensija
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Больше 120 000 получателей пенсий по старости и инвалидности продолжают работать и после выхода на пенсию, она накапливают стаж и пенсионные баллы. По этой причине пенсии этих людей с каждым годом становятся больше. Работавшим в 2023 году пенсионерам пенсии повышают с марта. Одни получат увеличенные пенсии в марте, другие чуть позже. Всем работающим пенсионерам пенсии пересчитают до июля, сообщает Фонд социального страхования ("Содра").

Размер пенсии в Литве зависит от стажа, пенсионных баллов, показателя базовой пенсии и размера баллов в тот месяц, когда человек получает пению.

Если пенсионер продолжает работать и платит содровские отчисления, то ежегодно его пенсия увеличивается.

Например, если в 2023 г. пенсионер весь год получал минимальную зарплату (2023 г. – 840 евро), то его пенсия увеличится почти на 11 евро.

Пенсии некоторых работавших в прошлом году пенсионеров и инвалидов не увеличатся или увеличатся незначительно.

Причина - пересчет пенсий в 2018 году, когда некоторым получателям самых маленьких пенсий их пересчитали и применили правило неснижения выплат. Поэтому если после пересчета она все равно меньше установленной, человеку будут платить прежнюю сумму.

По данным "Содры", сейчас в Литве работают около 79 000 пенсионеров по старости и 40 000 инвалидов.

Их пенсии ежегодно растут не только из-за индексирования, но и благодаря появлению дополнительного стажа и пенсионных баллов.

Данные обновляют автоматически, работающим пенсионерам никуда обращаться не надо. Каждому получателю пенсии ее пересчитывают индивидуально.

Обновленные пенсии выплачивают до июля вместе с недоплатой за все месяцы, начиная с января.

Самозанятым пенсии пересчитают после того как они заполнят декларацию доходов за 2023 год и переведут взносы в "Содру". В этом году это надо сделать до 2 мая. Самозанятые могут не платить содровские взносы, но если они не будут этого делать, то не будет увеличиваться их стаж и учетные баллы.

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