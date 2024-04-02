Часть жителей Литвы перед Пасхой получила "подарок" от "Содры": суммы удивили, будут считать пеню

С мая "Содра" начнет считать пеню, а если потребуется – взыщет долги.

115 000 самозанятых, которые не платили налоги, должны вернуть их до 30 апреля, в противном случае они станут должниками.

"Звонков поступает очень много", – сказала Козич.

"Я об этом забыл. А сейчас получил уведомление", – признал Гедиминас.

"Людей не освободили от уплаты долга, просто отложили срок выплаты", – напомнила Козич.

Об этой отсрочке часть жителей забыла.

"Если люди столкнулись с финансовыми трудностями, не могли работать, они могли не платить ОНЗ , но все равно были застрахованы на случай болезни", – сказала представитель "Содры" Малгожата Козич.

" Содра " напоминает, что после карантина прошли два года, пришло время возвращать долги.

"Коллега получил. Суммы немаленькие", – сказал он.

Фотограф Гедиминас работает на себя уже 15 лет, он работает на разных праздниках и свадьбах. Сейчас у него отнюдь не праздничное настроение.

"Это могут быть и незначительные суммы, максимум, что накопилось за два карантина - почти 700 евро", – заметила Козич.

"Это довольно большая сумма. Фотографы не работают постоянно, как другие", – сказал Гедиминас.

Часть жителей недовольны тем, что получили уведомления только на свои страницы на сайте "Содры", а не по эл. почте, как хотели.

"Самозанятый сам себя трудоустраивает – сам заботится об уплате налогов. Такой человек должен время от времени заглядывать на свою страницу на сайте "Содры", – сказала Козич.

Центробанк считает не долги, а накопления жителей в карантин.

"Получилось 6 млрд., это, грубо говоря, 15% всех доходов домашних хозяйств за 2022 г", – сказал экономист ЦБ Дарюс Имбрасас.

"Это солидная сумма, которую удалось накопить жителям", – сказала экономист Индре Гените-Пикчене.

Эта сумма в 3-5 раз превышает историческую среднюю сумму накоплений.